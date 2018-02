紐約地途》Just in XX 紐約時裝週「到此一遊」

「JUST IN XX」這個周裕穎和「國立故宮博物院」合作聯名時裝秀讓我見識到來自台灣的設計師竟然可以將東方文化與工藝元素和西方時尚設計無縫接軌,完美融合!

NYDECO

其實最初收到邀請要來參觀台灣服裝設計師「Just In Case 周裕穎」2018年紐約時裝週新品牌「JUST IN XX」發表會時,對Justin(周裕穎)所設計的服裝並不熟悉,只知道兩年前他也曾經來紐約的時裝週發表過當年新設計,大概是結合東方文化與嘻哈元素之類的,甚至在搜尋谷歌大神時還差一點與另一個Just In Case女裝品牌搞混。

也就是說基本上筆者對Justin的時尚設計概念是接近白紙一樣沒有什麼想法。不過,這也是我個人在面對新事物時很喜歡持有的一種心態:做最少的預設立場,感受最直接真實的衝擊。而在二月九日當天早上紐約時裝週主秀的首場,「JUST IN XX」這個周裕穎和「國立故宮博物院」合作聯名時裝秀讓我見識到來自台灣的設計師竟然可以將東方文化與工藝元素和西方時尚設計無縫接軌,完美融合!

來自台灣的時尚設計師周裕穎第二次在紐約時裝週發表新設計作品,與「國立故宮博物院」聯名合作的品牌 JUST IN XX。(圖:作者提供)

這次Justin與台北故宮合作的聯名品牌選了許多國人熟知的故宮國寶為靈感,如翠玉白菜、郎世寧的「錦春圖」和「花陰雙鶴」、北宋時期范寬和郭熙的「谿山行旅圖」與「早春圖」還有顏真卿的「祭姪文稿」等書畫圖像,巧妙地將傳統國畫書法的大器呈現在較為寬鬆剪裁的嘻哈風格服飾上,同時又能夠把圖像文字很細膩的安排在每件服飾最適當的地方,四平八穩。在走秀前,筆者先到後台參觀時裝秀的前置作業預演時,見到每個模特兒身上所穿新設計衣服絲毫沒有像有些品牌時裝秀那樣,一看就知道不可能平常拿來穿的突兀。這些模特兒如果走在Brooklyn的Bed-Stuy或是曼哈頓東哈林區的街頭,將完全融入那充滿嘻哈精神的社區,毫不違和。

JUST IN XX的服飾以故宮所收藏的歷史文物為設計靈感,帶點嘻哈的風格在紐約一點都不違和。(圖:作者提供)

周裕穎雖然在「JUST IN XX」品牌選擇和台北故宮合作以中國古代文化藝術作為設計概念主體,但他並沒有忘記在他的設計放入大量的在地台灣元素。以郎世寧花鳥畫系列為靈感的服飾是結合台灣「大毛’s Master Tattoo & COW」刺青技術;非常吸睛的「谿山行旅圖」寬版夾克大衣則是與國寶級的「天染工坊」陳景林老師合作讓藍色山水畫在白底的服飾上更顯蒼鬱;「玉人與熊」所啟發的設計是結合府城「光彩繡莊」林玉泉老師傅的立體繡工藝;「藺草協會」吳彩親老師的藺編工藝也展現在配件霹靂腰包的製作上。當正式走秀開始,模特兒魚貫出場時讓筆者驚艷的是播放的音樂穿插著高齡八十多歲的楊秀卿老師的「唸歌」與二十多歲台灣嘻哈樂壇新星「熊仔」的饒舌歌曲以及原住民祭典的吟唱,將台灣豐富多元的音樂帶到這國際時尚的最高殿堂。

周裕穎的JUST IN XX服飾在製作上結合了多位台灣國寶級工藝藝術家的技術,如藍染與藺編等;走秀時的音樂也由台灣的「大支」和「熊仔」操刀編排。(圖:作者提供)

約十五分鐘的走秀讓筆者在結束後迫不及待地回到後台問周裕穎,當初在計畫這場時裝秀時是什麼樣的想法選擇不用和故宮文物意象更接近的中國國樂,而採用來自台灣不同的聲音?他說這次在紐約時裝週發表JUST IN XX品牌就是要傳達一個「SuperlinXX(super links)/超脫」的概念,“XX”代表著任何的可能。在服裝設計上連結中國藝術,台灣工藝,美國嘻哈與龐克風格。材質則大膽結合丹寧,網紗,皮革,毛呢和旗袍布等形塑出反差卻不衝突的服裝質感。掌握走秀脈動關鍵的音樂則是邀請非常有台灣在地精神的「大支」和「熊仔」專門為這場時裝秀錄歌編曲。在這個國際時尚盛會用「越在地」的精神將台灣設計傳達出去而達到「越國際」的目標。

周裕穎提到JUST IN XX品牌的設計主軸是「SuperlinXX/超脫」的概念,不論是設計,工藝和材質都做廣泛不同的連結,展現多元風格。(圖:作者提供)

在時裝秀現場還得知兩件有趣的事,一件是紐約復旦大學(Fordham University)教授,也是知名時尚部落格“Accidental Icon” 六十多歲有「時尚阿嬷」之稱的格主Lyn Slater是周裕穎的大粉絲!在後台看見她時,她身上即穿著「谿山行旅圖」為底的服飾,耳朵戴上顯眼的「神」耳環。從台灣來紐約採訪Justin這次時裝秀的藝人曾之喬也穿著一樣的衣服,兩人稍作不同搭配相鄰而坐,同一件服飾卻能詮釋兩位年紀相差甚遠的女生各自的風格神采,這也算是周裕穎設計功力的一種展現。

以北宋范寬的「谿山行旅圖」為靈感的服飾很受矚目,紐約知名時尚部落客Lyn Slater和台灣藝人曾之喬穿著一樣的設計,都能展現各自的風格神采。(圖:作者提供)

另一件事是周裕穎在時裝秀開始之前談到要完成SuperlinXX的概念,其實是件不容易的工作,因為連結越多,很多事情就越難掌握。他輕鬆自在的說,其實當天有一位模特兒No Show,於是他們就在時裝秀場地外面街頭拉一位覺得合適的路人來頂替,那位路人也欣然答應。大概也是因為這樣隨遇而安沈穩的個性,讓這次登上2018年紐約時裝週主秀名單的Justin順利成功的在這國際舞台完成新品發表。

周裕穎帶著他的新品牌JUST IN XX來紐約時裝週「到此一遊」,讓台灣時尚設計和其他世界知名品牌同台發光發熱。(圖:作者提供)

筆者發現周裕穎喜歡在和模特兒或是他的工作人員合照時秀出右手上的「到此一遊」刺青,或許這是他每在一個地方完成一項時裝發表後為自己所留下一個象徵性的記錄。從這次紐約時裝週JUST IN XX品牌發表的反應來看,這次他來紐約的短暫「一遊」已經在國際時尚界留下深刻的印記了。