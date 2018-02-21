恐懼鳥》新年期間和親戚討論什麼好？不如談談特殊性癖好與淫樂殺人吧！（下）

當你開始研究「性癖」，會發現它能夠揭露出社會粗淺的道德缺陷。我們每一個人面對奇特性癖時，都會感到怪異和不舒服。即使當事人本身是性癖者，也見過不少會歧視另一類性癖者，就像在納粹統治下的黑人歧視猶太人般。這些都是人之常情來。

◎恐懼鳥

「世界是不公平的，但我們仍有選擇」

好萊塢電影為了營造戲劇效果，常常誇大很多性癖者的陰暗面，當然傳媒的選出性報導也在推波助瀾。在眾多被歪曲的性癖裡，最受誤解的莫過於戀屍癖（necrophilia）。

每當我們談起戀屍癖，除了想起白雪公主的王子外，不外乎一連串惡名昭彰的連環殺人犯，例如有「美女獵手（The Lady Killer）」之稱的泰德·邦迪（Ted Bundy）。他被捕時承認上世紀70年代至少虐殺了36名女性，但有專家相信實際數字可能超過100。

有「美女獵手」之稱的泰德·邦迪。

泰德善於利用自身的魅力、偽裝成傷者、又或假扮警察去博取受害人信任，然後誘拐她們到遠處痛下殺手（有時候懶起上來泰德會直接闖入受害人住處，在他們睡覺時毆打她們）。

泰德向警方承認在殺害女性後，會幫屍體化上艷妝，然後再與她們「共渡良宵」。泰德亦會返回棄屍地點，和受害人屍體重覆性交，直到它們腐爛到血肉模糊又或被野生動物吃掉為止。其中12名女性受害人更被泰德用鋼鋸斬下頭來，帶回家洗頭化妝，然後再被撐大嘴巴，成為泰德的人頭飛機杯，進行下一輪口交性侵。

除此之外，泰德的未婚妻Liz Kloepfer亦證實了泰德的戀屍癖，她說兩人性交時泰德常要求她假裝屍體，否則他不能達到高潮。

另一名有「密爾斯基怪物（the Milwaukee Monster）」之稱的連環殺人犯傑佛瑞·達默（Jeffrey Dahmer）在同性戀酒吧誘拐年青男子再殺害後，也有姦屍的環節出現。在後期的犯罪，達默更趁受害人未死時，在他們的頭顱鑽出小洞，然後灌入大量鹽酸或沸水入其顳葉，希望他們成為永遠服從的"喪屍性奴"，這樣他就不用再殺人....除非有日他想要兩個喪屍性奴。

有「密爾斯基怪物」之稱的連環殺人犯傑佛瑞·達默。

其實還有多名連環殺人犯均有姦屍行為，他們駭人的行為在民眾心目中留下不可磨滅的印象。然而，少數連環殺人犯絕不能代表大批戀屍癖者。

首先，姦屍和戀屍癖沒有必然的關係。有種叫「機會型戀屍癖者（Opportunistic necrophiliacs）」，這種人平日對屍體沒有興趣，只是碰巧有機會和屍體性交，例如前陣子香港的私影女虐殺案，犯人劉璋輝一句「橫掂都係唔好嘥」便兩度姦屍。這種人心態和喜好也和持之以恆的戀屍癖者不同。（你們看到下方便會知道真正的戀屍癖者喜歡什麼）

對於那些持續的戀屍癖者，有統計發現當中62%喜歡屍體是因為它們「從不拒絕、從不嫌棄、從不離開」。另外，21%是因為想和離世的伴侶「團聚」。另外有別於機會型戀屍癖者（他們只是和「仍有人型的屍體」性交），持續型戀屍癖者的「真正口味」，可以由下面戀屍癖討論版的網民留言反映出來︰

那些真正吸引到我的特徵永遠只有屍體可以給予，例如

他們永遠不會傷害你

他們永遠不會批判你

即使未經許可，您都可以對他們做任何事情

他們很安靜，不會有突然的動作，而且他們非常柔軟，宛如世界上最理想的性愛娃娃

他較低的體溫永遠都令我迅速勃起

永恆的死亡是最性感，讓人如此尊重和愛慕，它的美學帶給人難以置信的愉悅

除此之外，腐爛中的屍體還有以下的功能，包括：

明顯死掉，不會再誤以為他們是睡著或假裝屍體

屍臭味非常獨特，一嗅到便性興奮

從眼耳口鼻流出的液體，就像看到女人濕潤陰部般興奮

屍脹讓身體所有部位變大，包括乳房，陰莖，屁股等，並且爛掉的面部讓人沒有那麼內疚

脫落的皮膚，無法解釋為什麼我覺得它如此迷人，但總之非常美麗和性感

屍蟲，它們完全無害，反而像一百個微小的振動器，你怎麼能不愛這些迷你震蛋？

死者蒼白的皮膚看起來是如此華麗 「只有屍脹、皮膚變色等明顯的死亡跡象吸引到我。房暴的乳露對我來說不太性感 ，反而手臂或雙腿那些明顯已經在腐爛的部位才激起我性慾。」

除了性喜好外，由留言我們也知道戀屍癖者面對的各種日常生活煩惱︰

「我媽過世時，但當我看到她屍體情不自禁地勃起，很困擾呢...」 「我發現自己近來喜歡肢解屍體......雖然很討厭承認這點。 起初讓我感到不舒服，甚至比戀屍更難接受。我的意思是，就像大家所說般，在那個時候做什麼都沒有傷害，但是......我真的很難接受這傾向。 我平日是一個善良和關愛的人，不喜歡傷害任何人。天殺的！我甚會把家裡的蜘蛛和其他小動物帶到外面放走，而不是殺死它們。」

縱使上述的自白讓戀屍癖者看起來如此可愛，但我們不能忘記他們為了滿足性慾，有時候都要違背法律。

例如暗網就有個「姦屍指南（Guide to Necrophilia）」，教導戀屍癖者如何「尋覓伴侶」，包括混入殯儀館工作、看墳頭花草判斷屍體是否新鮮。那本指南也教授如何和屍體愉快地性交（沒有你們想像中容易），比如在屍體陰莖塞入尿管，讓它看起來好似「硬了」；為了防止傳染病，記得要載保險套。

姦屍指南（Guide to Necrophilia）。

小編最喜歡的戀屍個案是格林利盜屍案（Greenlee Case）。 格林利是一名22歲的年輕美女（特殊性癖好絕不是男性的專利），案發時在美國加州一所停屍間工作當防腐師學徒。

在1979年，格林利正把一具33歲的男屍運送到葬禮。但她駛到葬禮門口時，發現自己看到死者家屬，竟有種「難離難捨」的強烈感覺，於是連忙駛回頭和屍體一起「私奔」。一人一屍私奔到旁邊州郡的一間木屋裡，然後瘋狂人屍交，宛如年輕情侶般。

格林利盜屍案（Greenlee Case）。

當警察找到格林利時，她正企圖服用過量安眠藥自殺，旁邊有封「罪狀書」，表示自己曾經和停屍間20至40具年輕男屍性交，形容「不能自拔地上癮」。但幸好醫生及時搶救格林利，而且當時加州沒有明文法令禁止和屍體性交，所以她只被判「偷竊罪」，監禁兩星期。

後來格林利出版了一本自傳「天啟文化（Apocalypse Culture）」，講述自己從小便被屍體的氣味吸引。以前在殯儀館做寵物安葬時，已經會偷偷溜到停屍間和男屍性交。她更揚言姦屍在殯儀業是很不可公開的秘密，聲稱有一次走入停屍間時，見到一名男同事站在女屍旁邊「穿上脫下的褲子」。

縱使格林利盜屍案很滑稽，但事實上的確不少戀屍癖者為了滿足性慾，投身殯儀業（當然不是所有員工），這是最典型的戀屍癖犯罪。例如俄亥俄州警方便在2014年拘捕一名太平間職權Kenneth Douglas，證實他在30年的殯儀生涯，強姦了至少100具女屍，當中包括連環殺手的受害人；一名西非迦納的殯儀館職員更說在他們國家，姦屍是入行訓練一部份，因為「只要你和屍體打過炮，就不會再害怕它們。」

雖說姦屍始終違反法律，但講到底這種犯罪比起傳媒過份聚焦的變態殺手嚴重性低很多。如果某天你的朋友因為在殯儀館盜屍被捕，你可能會喊道︰「這有夠變態！」，甚至在出獄後不斷用戀屍笑話揶揄他，然而你心底知道他絕不邪惡，他沒有傷害任何人，絕不等同於虐殺了無數女性的泰德·邦迪。

小編想表達的是「奇怪性癖與變態殺手之間沒有必然的演變關係」。更加諷刺的是，有時候即使是大眾認為最無害的性癖，只要配上歪曲的人格，一樣可以誕生出讓人心寒的變態殺手︰

戀腳、玩腳相信大家一點也不陌生，色情論壇甚至會有一個討論版，專給戀腳者交流照片。戀腳癖可算是最廣為人知，亦都被公眾接受的性癖之一。然而傑里·布魯多斯（Jerry Brudos）卻向大家證明，一種最無害的性癖都可以孕育出最恐怖的殺手。

傑里是個不折不扣的戀腳死忠。5歲時，他已經在垃圾房收集高跟鞋。7歲時，他被抓到企圖偷女老師的鞋；10歲時，他破門闖入鄰居家，為了偷一對他夢寐以求的鞋；13歲時，他開始跟蹤城鎮的女性，從後捏住她們的頸子直至昏迷，然後脫下她們的鞋子溜走；17歲時，他在後山挖了一個大洞，囚禁了一名女子在那裡，打算威逼她做性奴——具體做法是逼她穿上不同鞋子，然後幫她拍照。

傑里·布魯多斯是個不折不扣的戀腳死忠。

縱使青年時期在精神病院出入，仍然無礙傑里長大後成為一名電子技師，和一名女子結婚並育有兩名兒女。可惜的是，妻子開始厭惡傑里的特殊癖好，例如要求她做家務時全身赤裸，只穿上一對高跟鞋。兩人關係日漸冷落，傑里開始每天把自己鎖在車庫，只靠對講機和妻兒溝通，不許他們進來。

同一時間，城鎮發生接二連三女子失蹤案。

第一名死者是19歲的Linda Slawson，一名百科全書推銷員。她在1969年1月1失蹤，後來證實當她來到傑里家時，被引誘到車庫勒死（事發時妻兒在家中）。傑里把Linda Slawson的左腳斬下來，然後放在冰箱，用來做偷來鞋子的「腳架」。

第二名死者是19歲的Karen Sprinker。失蹤時她在停車場，穿著女裝的傑里突然出現，用槍恐嚇她。她被帶到傑里的車庫，強暴過程被逼穿上不同內衣和鞋子，最後被吊死在車庫天花板的橫樑上。

這是傑里殺死Karen Sprinker前拍下的照片

第三名死者是23歲的Jan Whitney，一名女大學生。Jan Whitney回家中途汽車壞了，經過的傑里假意載她回家，然後在車廂勒死她。她的屍體用倒鉤懸掛在車房天花板好幾天，被傑里當作性愛洋娃娃般強暴。後來她的乳房也被割下來，用樹脂模具做成書桌上的鎮紙。

第四名死者是22歲的Linda Salee。傑里用同樣的手法把她從停車場誘拐，然後帶回車房姦殺。傑里形容死者的乳頭「太粉紅」，所以沒有做成樹脂模型。只是嘗試用電流玩弄她的屍體，讓屍體像跳舞般不斷抽搐。

在整整兩年的殺人生涯，傑里還企圖綁架過很多人，但都以失敗告吹，他的怪異行為也開始引起居民的關注，最後警方終於找上門。警方來到車庫時，傑里已經把大部份罪證銷毀，但警方找到一圈銅線和死者屍體的切口吻合（傑里都把屍體拋到附近的湖），於是拘捕了他。

傑里他親口承認殺前後四名女子，但只有三宗有足夠證據下罪。他最後被判死刑，但在死刑未執行前已經因為肝癌離世。然而，警方在車庫找到的屍體裸照和隨身物不只四個，所以究竟傑里殺了多少名女子，恐怕只有他自己知道....

雖然「戀腳」是傑里的殺手特徵，但我們不能夠說"戀腳癖"導致殺人，至少我們見到香港仍然很多女子雙腳健在，就知很多腳膠都是正常人。

其實傑里真正殺人成因，和淫樂殺人（lust murder）一樣，是「無法控制自己性衝動」，而導致這一狀況背後涉及複雜的生物和社會因素互動，例如懷孕期間母親吸煙或酗酒、童年時頭部受傷、長期家庭暴力、未能達到社會預期等等。

所以只要土壤合適，無論你放那一種性癖種子，甚至不需要奇怪性癖，都一樣可以開出變態殺人狂的魔花。

「我們的排斥來至理性嗎？」

小編很喜歡研究「性癖」，主要原因是它能夠揭露出社會粗淺的道德缺陷。

我們每一個人面對奇特性癖時，都會感到怪異和不舒服。即使一個人本身是性癖者，小編也見過不少會歧視另一類性癖者，就像在納粹統治下的黑人歧視猶太人般。這些都是人之常情來。

但是這種感覺是來自「感性」，當討論到一個性癖的社會位置和權利時，我們不能再沈溺於感性，理性才是決策的依歸。然而問題是，當我們社會反對一種性癖時，時常會盲目說出一堆站不全的理據，去掩飾自己內心的厭惡。

你說戀童癖、戀青癖，這倆性癖即使除去主觀的感情，兒童根本沒有足夠判斷力去決定如何面對一樣複雜、有長遠影響的事物，有見及此我們的法律不讓他們接觸煙、酒和色情刊物，當然都包括性行為，所以我們的法律是無論如何都站得住腳。

但一旦去到嚴重性較底的性癖，例如戀動癖和戀屍癖，理性與感性的衝突便來了，小編時常在思考下面的問題︰

1.如果說一隻動物沒有能力表達性意願，牠們也沒有表達願意給我們屠殺吧？而且講到意願，當狗隻抱著你大腿磨時，牠的性意願絕對比變做狗肉煲明顯（這適用於中國內地）。另一方面，有科學證明顯示海豚對不同物種都「性致勃勃」。 所以假設一個屠夫工作時，看到一隻母豬對他發情而不殺牠，甚至和牠結婚，那麼是殺掉母豬道德些，還是和牠結婚道德些？亦或所謂道德只是彈性，來滿足社會的需要？（所以禁止戀動癖最站得住的理據是防止交叉傳染病，但如果有日醫學科技跨過了這些門欄，到時候我們又要怎樣說？） 2.假如戀屍癖者成立一個俱樂部，每個會員都簽下同意書，死後捐出屍體讓其他成員性交，那麼還存不存在道德問題？（如果類比成器官捐贈，我覺得那些不讓簽了捐贈卡捐出器官的死者家人更加不道德，什麼時候我死了身體自動屬於你？）

這些問題小編給不到你們答案，畢竟小編只是一介凡人，只能看到問題所在，不能像哲學家般解答疑問。但希望大家下次遇到性癖的問題時，能仔細思考一下，分清楚那些想法是來自理性，那些是來自感性。

畢竟，我們每一個人都有獨特的性癖好。（完）

本文經授權轉載自恐懼鳥 新年期間和親戚討論什麼好？不如談談特殊性癖好與淫樂殺人吧！