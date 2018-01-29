恐懼鳥》三個來自墨西哥電台的恐怖故事

「長毛手」是墨西哥的金牌鬼故電台節目，其名字取至墨西哥一個本土傳說。一對長滿毛髮的雙手懸浮半空，趁半夜父母熟睡時，穿過窗戶或牆上的洞抓走床上的小孩，又或搶掉駕駛中司機的方向盤，讓他們死於意外。後來又發展成不幸厄運的象徵。正如恐怖熱線，長毛手深受墨西哥的司機和夜班工人的歡迎，節目一播就播了22年。但就在這個月初，其主持人忽然宣佈不再做下去。有粉絲傳言他和上一任突然猝死的主持同樣受到怨靈纏繞。但無論如何，讓不少人開始回顧這節目多年來的精選鬼故事，而今天也揀選了三個和大家分享。

恐懼鳥

我很喜歡鬼故事。

猶記得中學時代，最喜歡半夜和朋友帶住啤酒溜到海邊，邊玩撲克牌邊開著收音機聽《恐怖熱線》，然後大伙兒嬉笑怒罵，那是我青春最美好的時光。學校閱讀課時也很常看鬼故書，香港的固然有親切感，但日本怪談那種明快而陰沈的節奏也是極品來。

即使長大後，現在每認識一個新朋友，都忍不住劈頭就問他有什麼怪異經歷，就像《聊齋志異》的著者蒲松齡般（但可惜我不會請你飲茶lol）。

所以我真的很喜歡鬼故事，無論世界各地那一處的我也喜歡，但既然我今日出文，帶來的當然不會尋常的鬼故事，有無興趣聽一下墨西哥的鬼故事？

「La Mano Peluda（The Hairy Hand，長毛手）」是墨西哥的金牌鬼故電台節目，其名字取至墨西哥一個本土傳說。一對長滿毛髮的雙手懸浮半空，趁半夜父母熟睡時，穿過窗戶或牆上的洞抓走床上的小孩，又或搶掉駕駛中司機的方向盤，讓他們死於意外。後來又發展成不幸厄運的象徵。

正如恐怖熱線，長毛手深受墨西哥的司機和夜班工人的歡迎，節目一播就播了22年。但就在今個月頭，其主持人Ruben Garcia Castillo忽然宣佈不再做下去，原因不明。有粉絲傳言他和上一任突然猝死的主持同樣受到怨靈纏繞。但無論如何，事件讓不少人開始回顧節目多年來的精選鬼故事，而我也揀選了三個和大家分享︰

鏡中的雙胞胎

由於工作關係，我搬到一棟殘舊的公寓大樓居住。公寓住客幾乎清一色獨居老人，在那裡等待住死神招手，陰沈的氣息籠罩住整棟公寓。

在那裡我結識到一名叫胡安的老人。胡安年約七十歲，但長年酗酒和濫藥留下的痕跡，讓他看起來像具埋葬過百年的骷髏骨頭。即使在那夥傻懵的老人眼中，胡安也是個不折不扣的瘋子，常常對住空氣說話，走動起來也像極個精神病人。

有一天，胡安突然和我談起他年輕時一段恐怖經歷。故事的主人翁叫蘇薩諾，是胡安年輕時的同房。兩人結識後不久，胡安便知道蘇薩諾曾經有個雙胞胎哥哥，但兩人自小不和，時常大打出手。在一次打鬥裡，蘇薩諾錯手把哥哥打死了。但當警察到場時，他們發現哥哥原來暗地裡是個撒旦教徒，時常參與邪教儀式，於是案件便不了了之結束。

胡安起初聽到不以為然，猜想是否蘇薩諾幻想出來。因為蘇薩諾經常對著牆壁自言自語，偶爾還會激動得崩塌大哭出來。當胡安問他和誰爭吵時，蘇薩諾說是哥哥的怨魂纏繞住他。胡安暗想蘇薩諾可能因為殺死哥哥的心理創傷，逼出精神疾病來。

直到有一天，胡安才發現自己大錯特錯。

那天，蘇薩諾的睡房突然傳出悽厲的慘叫聲。胡安聽到慘叫聲便立即衝入房間。一入房間便看到蘇薩諾臉容扭曲，躺在床上上下掙扎，抽搐似的扭動著軀體。皮包骨的小腿滿佈一道一道幼長的爪痕，鮮血沿爪痕滾滾流下。

胡安的腦袋被眼前的情境嚇得空白一片，不知所指地站在門邊。正當以為事情不可以更糟時，他瞥見床頭鏡中有另一幅更恐怖的景象。

一名男子把蘇薩諾按在床上，雙手捏住他的喉嚨。

而那名男子長得和蘇薩諾一模一樣。

清醒過來的胡安馬上上前解救蘇薩諾，把他從那看不到的男子救出來。當胡安把蘇薩諾從床上拉下來時，他看到鏡中的男子也如煙霧般消失。

兩人冷靜過後，胡安問蘇薩諾究竟發生什麼事。蘇薩諾絕望地答︰「我哥哥想我自殺，但我拒絕了，所以他很憤怒。」

第二天早上，胡安便搬離了公寓，之後再也沒有見過蘇薩諾。但他說每次經過那棟公寓時，都感覺到有人在後面跟蹤自己，直到現在仍然如此。

豬精

我的舅父Carlos是個魁梧的農夫， 6尺高242磅重，會徒手從仙人掌上摘下梨果，像極奇幻小說裡的深山巨人般。縱使如此，他是個好舅父，小時候每年暑假父母也送我到那裡暫住，而我的恐怖故事亦在這所農場裡發生。

由於農場始終位置偏遠，電力供應困難，居住環境真的不太好。每逢入夜，我房間只靠著床邊聖母壇上的蠟燭照明。

就在發生怪事的晚上，我從熟睡中被一陣噪音弄醒。當我惺忪張開眼時，直覺已經對我說房間有陌生人，沉重的腳步聲一步一步逼近聖母壇，亦即是我床邊。

奇怪的是，那些腳步聲完全不像人類走動的聲音，反倒像家畜的腳蹄聲，咔喀咔喀。隨著神秘黑影愈迫愈近，我亦鼓起勇氣，掀起床單一小角往外瞧。

一頭家豬。

一頭兩腳直立的家豬。

一頭兩腳直立在走路的家豬。

微弱的蠟燭照出那頭人形豬污穢的豬皮、傲慢的豬眼、臃腫的身軀.....全身上下沒一寸不讓人覺得嘔心至極。

那一刻，我驚恐得要繃緊全身大小肌肉才不至於叫喊出來。幸運的是那頭人形豬好像察覺不到我，逕自走向床邊的聖母壇。

當走到聖壇旁邊的蠟燭時，它停下來，然後我看到它從鼻腔吐出一股臭氣。

突然聖母壇發出一道閃光，下一秒那隻豬精便化成一團火球。

熊熊烈火包裹住豬精上下全身，它發出殺豬般悽厲慘叫。我亦終於忍不住跳下床，喊盡肺部所有空氣向舅父求救。

舅父馬上破門而入，手持屠夫刀。他望一望我，再望向瑟縮在角落的豬精，豬精也回望他，污穢的豬眼被恐懼填滿。此時它身上的火焰已經熄滅，燒過的地方長滿大大小小的含膿水泡，身上的橫肉因恐慌而劇烈顫抖。

接著舅父向豬精咆哮︰「你敢傷害我、我外甥、任何一個住在這裡的人，我一定會殺死你。」

知道大禍臨頭的豬精馬上逃離房間，我和舅父也追上去。我們追了一段路，跑到屋外的山林，豬精便突然消失在空氣中。

縱使豬精不見了，舅父仍然氣定神閒走到豬精最後的位置。他從地上抓起一隻蠍子，拿到我面前說︰「看到嗎？這就是嚇倒你的怪物的真身。」

然後手起刀落，把蠍子斬成兩件。

第二天早上，舅父說那頭怪物是Nahuatl（變形怪，類似我提過的皮行者），其實不難殺掉，並吩咐我和舅母不要對父母說怪物的事。

時間飛逝，我舅父在數年前死掉，享年65歲。

在葬禮上，舅母對我說當年舅父要隱瞞怪物的事，是擔心父母不再讓我見他們，這是舅父最不願意見到。而其實我早已因為太害怕，把記憶壓抑過去。但無論如何，我都要多謝舅父你，希望你早安息，願上帝祝福你。

和惡魔立契約的科學家

正如大多數靈異節目，長毛手除了主持外，還有驅魔神父駐場，為聽眾除魔解困（當然是否受羅馬天主教認可則不作評論）。橫觀長毛手22年，打電話上去說受魔鬼困擾的人多不勝數，但當中最讓人留下深刻印象（或者最讓人心寒）的莫過於以下"和惡魔立契的科學家"個案︰

那名男子自稱是一名病理學科學家，很多年前便由墨西哥移民到洛杉磯。他說自己出身於一個困村莊，自小志願便成為一名科學家，研究疾病疫苗。但長大後發現，以他的家境，根本沒可能成現到自己的夢想。所以他心懷不滿，每天向上天祈求有大筆金錢降下，讓他到美國進修。

結果上帝沒有聽到他的禱告，但魔鬼聽到。

某天晚上，魔鬼以豬人的形象降臨到他的夢境，狡猾地說可以幫他實現願望，條件是要他在母親和祖母犧牲一個。面對金錢的引誘，那名男子選擇犧牲了年邁的祖母。第二天早上，男子發現祖母真的半夜猝死了，亦都自那天起，源源不絕的資金從不同途徑湧來。

但當然，魔鬼的契約絕不會那麼簡單。

從那天開始，一隻只有男子看到的懸空魔鬼，便無事無刻纏繞著他，監視住他有無遵守合約的"細節條款"，例如不能舉起或翻閱聖經；每天都要把錢花光；絕不能幫助別人，做每樣事情都一定要"自私自利"，傷害別人就更好。男子一違反規定，身後那隻魔鬼便會折磨他。

縱使現在身家顯赫，男子每天過得很痛苦，於是他打電話向節目的神父求助，但幾名神父都表示無能為力。據說，那名男子最後成為一名有撒旦教徒，甚至開了自己的靈異節目。

其實一個電台節目22年，混水摸魚之輩一定有，有時候單憑電話都難以判斷，但我為何說這名魔鬼科學家會讓墨西哥人留下陰影？

因為那一集節目後，那幾名神父不約而同死於某種"神秘疾病"。

究竟是巧合，還是魔鬼作崇？真的信不信由你啦。

本文經授權轉載自恐懼鳥 輕鬆星期六晚系列—三個來自墨西哥電台的恐怖故事