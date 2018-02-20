恐懼鳥》新年期間和親戚討論什麼好？不如談談特殊性癖好與淫樂殺人吧！（上）

縱使我們社會的「主流思想」都是正經八百，人們都在捍衛家庭價值，但其實Pornhub 2017年熱門搜尋字很實誠地告訴我們暗啞底都喜歡︰後母（第四名）、繼姐（第五名）、母親（第六名）、青少年（第七名）、肛交（第十名）。弗洛伊德在墳墓都笑了。

恐懼鳥

你是性變態，我們每個人都是性變態，無論你信不信都好。

或者我們來個最簡單的實驗。我們幻想一下美劇《黑鏡》般的情節，假設政府真的研發了一台思想監控器，可以追溯你每一個性幻想，由嗨到噴射到微微勃起，由青春期到成家立室，總之把你人生所有硬起過的人物情景通通記錄下來。更恐怖的是，政府還會把你的 「性慾合集」 放在網上讓廣大市民公審，你問題覺得自己不被貼上「性變態」標籤的概率還剩多少？

美劇《黑鏡》片段（圖片翻拍自youtube）

答案是百分百不會，因為屆時你會發現身邊所有人，不論男女老少，下流正經，都曾經對頗變態的事物性幻想過，甚至持續地幻想。

縱使我們社會的「主流思想」都是正經八百，人們都在捍衛家庭價值，但其實Pornhub 2017年熱門搜尋字很實誠地告訴我們暗啞底都喜歡︰後母（第四名）、繼姐（第五名）、母親（第六名）、青少年（第七名）、肛交（第十名）。弗洛伊德在墳墓都笑了。

但其實喜歡看什麼亂倫、未成年少女片子都算 「小菜一碟」 ，畢竟這些都是科學界眾所周知的自然傾向，小編所說每個人都是「性變態」，指一些更加令人羞愧的性幻想，一些就算死全家都不講的癖好，例如猿人、剃頭髮、失禁、失蹤人口、機器、老人、被人忽視、寒冷、嘔吐物...

以上例子不是憑空創作，小編真的有認識朋友喜歡這些才說，而且他們言行舉止絕對是個 「正常人」 。當然小編都有寧死不說的性幻想，但小編敢打賭你們每個人都有，可能未去到癖好，但都有一刻興奮過。然而小編亦相信這裡絕大多數人的癖好都是無害的，最多讓人尷尬和嘲笑，但不涉及法律問題。

但如果一個人的癖好真的很 「越界」 ，那麼淪為罪犯是否他唯一出路？

究竟性變態是如何形成，又是否必須去治療呢？

現在我們一起走入性變態的世界。

「失手射錯的邱比特」

當我們社會還在為性向問題爭吵不休，以為性喜好只有 「直/彎」 和 「老/少」 的分類時，其實我們人類的性癖好千變萬化，幾乎你說得出的事物總有人視為性感尤物。

比較權威的美國精神醫學學會刊物DSM-5只列出8種主要的性變態，其他偏門的則歸屬於 「沒有特別說明（Not Otherwise Specified）」 系列。但有研究性癖好的學者Anil Aggrawal 曾經在論文中指出，世界有記錄的性癖竟高達549種！他說由於很多性癖好患者相對數目較少，而且無害，所以時常被臨床心理醫生忽略。小編便從中挑選了十多種最奇怪的和大家介紹︰

1.追蟲者（Bug chasing）︰喜歡和愛滋病病人性交，並從中患上愛滋病獲得快感 2.忍尿癖（Omorashi）︰看到別人或自己尿急便性致勃勃。需要注意這和喜歡玩尿的人不同 3.旁觀者（Troilism/Cuckoldism）: 簡單說就是NTR癖，喜歡看伴侶和別人性交，或者一旦知道伴侶有外遇，便會興奮不已 4.幼兒癖（Paraphilic infantilism）︰不是喜歡幼兒，而是喜歡扮成幼兒，被人照顧和做愛..好像在人中之龍看過 5.被搶劫癖（Harpaxophilia）︰一旦被人搶劫就會想做愛，但這樣反而令到劫匪永遠不想搶劫他們 6.災難癖（Symphorophilia）︰看到天災人禍例如車禍、火災、風暴又會想做愛 7.蜜蜂癖（Melissophilia）︰嚴格來說算戀動癖的一種，但他們只愛被蜜蜂螫性器官，認為這樣可以加長陰莖 8.月經癖（Menophilia）︰就是喜愛衝紅燈的男人們 9.跌落樓梯癖（Climacophilia）︰喜歡看人扑街，香港應該不少人有 10.陽光癖（Actirasty）︰一曬太陽便會勃起，聽起來像最廉價方便的性癖好 11.昏迷癖（Somnophilia）: 看到昏睡或無意識的人便會性喚起，這小編真的遇過 12.尿布癖（Diaper fetishism）: 喜歡對用過的尿布自慰，無論大人或小孩用過都好

所以大家看到其實很多性癖好都是無害的，有的行房時甚至頗有趣。縱使如此，我們都忍不住問︰究竟性癖是如何形成？

其實直到現在，科學家對於性癖的形成沒有很一致的看法。性心理學家Dr. John Money說特殊性癖早在孩童時5至8歲的已經定形，但一直潛伏到青春期，甚至成年才出現。至於原因可能涉及創傷經歷（Traumatic Experience）。以偷窺癖（Voyeurism）例子，專家相信孩子曾經看到父母發生性行為，長大後便會窺看其他人做愛而興奮起來。

（話說小編有個朋友是偷窺癖，很喜歡看偷拍的片子。可笑的是，有天他發現女友被人偷拍而氣憤不已，那刻小編忍不住吐槽︰你以為自己平日網上看的片子從哪裡來？）

偷窺癖（Voyeurism）（圖片來自網路）

然而小編對於形成性癖的過程，「創傷經歷是否必需」 保持懷疑的態度，因為小編曾經看過一些個案，性癖者可能因為童年很瑣碎、很隨機的事，竟然成為日後性癖的源頭，例如以下是一名戀動癖者（Zoophile）的自白︰

在十歲左右的時候，我時常去一家養了隻拉布拉多犬的屋子玩耍。在此之前，我對狗隻沒有太多想法，但很快便發現自己被她深深吸引著。每當我到她家時，我比任何孩子都花更多時間來陪伴她。我會趁其他人都在樓上時，和她躲在地下室玩耍，摟在一起。當她舔我的手或臉時，我便會興奮地勃起。 那家主人留意到我很喜歡她的狗。她告訴我她很快就會生更多的小狗，答應到時給我一隻小狗，我聽到這消息後高興了一整天。 有一天，我離開了她的房子，渴望能更快回去看她的狗。可悲的是，那次其實最後一次。一周後，有朋友告訴我因為女主人忘記帶那頭狗回家，所以她最後跑出公路，被一輛汽車撞死了。我簡直無法相信這消息，但當我接受了這現實時，忍不住淚崩了好幾天。我真的很愛她，但當我意識到時，她已經死了。她讓我意識到我對動物的愛是真諦的。

你說那家父母會想到讓自己的孩子和狗狗玩耍，竟然導致長大後有戀動癖？！這根本太隨機性，卻決定了一生！有專家因此建議父母應趁子女孩童時討論性偏好，但在這個父母連保險套都不會教的社會，要做到這點真的有難度。

另一種心理學說法指性癖是個制約過程（conditioning），就像巴甫洛夫的狗，指一個人青少年時無意中把性興奮和不尋常的事物連上，之後反覆自慰把連結增強，最後穩固成性癖。小編認為這大體上是正確，例如有數據指很多性變態殺人犯在青春期都是色情狂，不斷以血腥暴力的場景做自瀆時性幻想。

然而小編只能說人腦真的很奇妙，充滿快感的制約過程固然聽起來合理，而且解釋到大部份個案，但是有少部份性癖的形成，呈現的過程竟然和制約完全相反，孩童時的內疚和厭惡竟然成為主要角色，有點像大腦為了處理負面情緒而生成負反饋機制（negative feedback）。如果大家不明白的話，不妨看看下方兩個案例︰

一名年約40歲的中年男人因為戀青癖（hebephilia）向心理醫生尋求治療，心理醫生追溯下發生源頭向男人童年時一名朋友死亡有關。 男人第一次性接觸發生在青春期前，當時他和數名男孩、一名女孩在房間集體手淫。可惜的是，女孩在手淫後一星期被汽車撞死了。年紀還小的男人認為這場悲劇是上帝懲罰他們，為此而內疚不已。奇怪的是，男人到了20多歲，發現對與那名死者年齡相若的女孩有強烈的性衝動。雖然他仍然能與成年女人交往結婚，但那種難以控制的慾望多年來都困擾住他。

除了上述個案外，有研究指在嘔吐物癖者（Emetophilia）身上也有類似的狀況。嘔吐物癖顧名思義就是喜歡嘔吐物，嘔吐物作為性刺激來源。他們有一項玩法叫「羅馬浴池（Roman Shower）」，意指在性愛時朝伴侶噴射嘔吐物，又或讓伴侶嘔吐在自己身上。

小編曾經在自己網台節目《深夜網罪》，訪問過一名本土嘔吐物癖者。他的網名是 「嘔吐物的巴打」 ，如果大家有興趣可以搜索他寫過的文章或重溫節目。



有趣的是，當心理學家研究嘔吐物癖的形成時，發現很有意思的現象。心理學家起初把嘔吐類比射精，例如兩者都1）爆發性噴射液體 2）過程有強烈的情緒反應 3）完事後感到舒暢，所以成癮者可能誤把兩者連結起來。



但當他們再追溯源頭時，發現不少嘔吐物癖者孩童時都曾因為生病而時常嘔吐，但他們當時對嘔吐是非常恐懼。諷刺的是，正如上文的戀青癖，那種強烈的負面情緒反而最後通過大腦扭曲，轉化為性興奮的快樂來源，將厭惡轉化為成癮癖。



所以大家見到，人類的性癖很難稱得上 「完全自主」 ，而且塑造過程充滿隨機元素，只要邱比特工作時稍為開小差，把慾望之箭射到錯誤物品上，卟！那樣就一輩子。



另一方面，我們現今對特殊性癖的治療是很有限。我們可以透過藥物降低睾酮水平，從而降低性慾，但明顯這是治標不治本，本質上仍存在性癖。第二種做法又是巴甫洛夫的狗，透過制約把性癖和不快的事情/嘔心氣味/嘔吐感覺連結起來。但其實這種「連結」不太持久，而且俗套些說 「我不再鍾意A餐，都不代表我會喜歡B餐」 。讓一個人厭惡自己的性癖，他都不一定會回到 「符合社會標準的性」 ，只是單純剝削了他的性生活。



好消息是，根據最新版本的DSM，戀物癖（paraphilia）和戀物癖失調（paraphilia disorder）是兩種東西來，而只有後者才需要治療。簡單說，除非性癖讓你覺得困擾（壓力來源非來自社會）、引起功能障礙，或性行為涉及非自願的人，否則都不算上精神病。舉個例子，一個男人可以每週穿三次女裝，但如果他沒有感到不滿意，都不算精神有問題。



所以如果你的興趣是抽插汽車氣喉，那麼你大可以放心買輛私家車日愛夜愛。然而，我們都清楚世界有人的性癖不是那麼 「簡單」 ，可能極具爭議性（戀屍），甚至建築在別人的痛苦上（強姦、殺人）。如果不幸有面臨如此情況，那麼是否註定成為亡命之徒呢？



下集，我們一起來看看性變態罪犯的世界。 （待續...）





本文經授權轉載自恐懼鳥 新年期間和親戚討論什麼好？不如談談特殊性癖好與淫樂殺人吧！（上）