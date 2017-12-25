恐懼鳥》你們想連環殺人犯寄聖誕卡到你家嗎？

聖誕卡傳遞節慶的溫暖與祝福，如果寄件人是殺人如麻的兇手，你做何感想？

恐懼鳥

聖誕卡，一項最百思不解的聖誕傳統。

首先，它和耶穌出生完全沒半點關係。其次，在這個通訊發達的年代，你很難找到一個合理的理由去為了一句短短的祝福語而殺掉一棵樹木（相反中國人附帶著鈔票的祝福就實際得多）。

縱使社會大眾多少意識到此問題，但每年一到 12 月，我們仍然擧起提筆寫卡給親朋好友、面和心不和的同事、證明今年還未反面的商業盟友…但當你拿起那張十年如一日的聖誕卡時，有否想過來點來點新意，弄一張與別不同的聖誕卡呢…

例如一張由連環殺手提筆的聖誕卡？

故事主人翁是英國著名犯罪心理學家David Wilson 。David在80年代初的約克郡監獄從事公務，並分析殺人犯心理。他在工作途中結識到連環殺人犯 Dennis Nilsen。

Dennis Nilsen至少殺了12名年青男孩，多數是露宿者和同性戀者。Dennis用美酒引誘這些男孩入屋，然後勒死或淹死他們。他的“殺手儀式”是每天幫屍體洗澡穿衣，然後對著屍體不斷自瀆，直到屍體腐爛到不行為止。

由於Dennis把受害者的殘骸倒落馬桶沖掉，久而久之造成渠道淤塞。最後大廈業主大會聘請工人通渠時，Dennis的惡行才東窗事發。有趣的是，據說Dennis當初有份投訴馬桶淤塞問題，看來他對自己的切肉技巧太有信心了吧。

David接觸Dennis時他已經被判終生監禁。David沒想到那次工作後，只是他們的關係剛剛開始。接下來30年，Dennis每年都有寄送聖誕卡給David，平時講述他的殺人哲學，個人自傳等等。

最恐怖的一次是，David前年竟然發現Dennis追蹤自己的Twitter帳號，甚至還留言說笑。原來Dennis在英國有個殺人紛絲會，這些紛絲會每星期探訪時，都會給Dennis手機玩Twitter!

這聽起來很像Mindhunter的情節了吧？但你否想過自己都可有類似的體驗呢？

“Murderabilia（殺人收藏）”，指所有和殺人犯有關的收藏品。可以是殺人犯用過的器具、寫過的文章、甚至在獄中的藝術作品。Murderabilia 有悠久的歷史和龐大的市場。早在1958年，便有銀行家用當時天價760美元買下，以“製作人皮家具聞名”的連環殺人犯Ed Gein的福特汽車。

來到今時今日，正如大多數貨品，Murderabilia已經可在在網上購買。只要你去Serial Killers Ink網站，便發現只需175至300美元，就可得到由邪教教主Charles Manson獄中親手寫的聖誕卡一張！如果你如願花更多錢，上世紀最著名的「校園殺手」Ted Bundy聖誕卡也只是3000多塊美元。

除了聖誕卡外，Serial Killers Ink其實還有很多既讓人頭皮發麻，又愛不釋手的Murderabilia，例如「夜行者」Richard Ramirez 簽下的襯衫，鋼鐵人畫作；專門虐殺男孩的「殺手小丑」John Wayne Gacy的小丑畫作；食人魔「密爾沃基怪物」Jeffery Dahmer 二百多頁的認罪書。

網站創辦人Eric Holler 原本是Murderabilia 愛好者，然後把收藏品放在ebay拍賣，後來08年又成立網站，和監獄裡的“明星犯人”聯繫，建立產業鏈。

聽到這裡，相信大家都察覺到這一玩意何等爭議性，Eric Holler亦因此惹上官非。批評者主要持兩大理由：

1、殺人犯明星化惹來模仿效應

2、對受傷人家屬帶來二次傷害

不想收到聖誕卡，還是來一顆人肉叉燒包？（圖取自網路）

雖然我都覺得視殺人犯如明星這一風氣很歪曲，我只是喜歡研究他們，亦很樂意和他們對話，但要崇拜他們，甚至加入粉絲團追星？這有點兒那個了。

但是Murderabilia是否如批評者所言般嚴重？我則有所保留。沒錯，的確有部分連環殺人犯為了挑戰社會而犯案。但前設要一個人突破同理心的束縛，透過殺人來證明自己，Murderabilia絕不會是主因。普遍研究員都相信家庭環境和生物因素才是導致一個人成為變態殺手的最大因子。

至於二次傷害的問題，死者家屬見到仇人被追棒一定感到難過。但我相信社會的同理心是時限性和地域性，例如我們對南美天災的反應一定不及鄰近地區，對三國戰爭的態度也不及二戰來得嚴肅。套用在Murderabilia，如果一宗連環殺人案發生在近期，甚至審議中，Murderabilia愛好者就應謹慎看待。

（話說最後Eric是用商業自由之名打掉官事）

我不確定你們的看法是否一樣，但如果有興趣的話，就趁聖誕完結前快快買張連環殺人犯的聖誕卡寄去朋友家啦～

本文經授權轉載自恐懼鳥 你們想連環殺人犯寄聖誕卡到你家嗎？