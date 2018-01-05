故事》撲滿為什麼大多是小豬造型？！

中世紀時期的歐洲，金屬是一種相對昂貴的材料，家境清苦的人們會使用比較經濟實惠的黏土「 Pygg 」製作簡單的家用品或陶罐（Pygg jar），又因為這些陶罐常用來存放家庭積蓄，久而久之便有了「Pygg bank 」的說法。中古英語的「 Pygg 」發音原本類似於「 Pug 」，隨著「 y 」的唸法從「 u 」 變成「 i 」，誰也沒想到「 Pygg 」的發音，有一天竟會和豬（ Pig ）雷同。加上物換星移，人們的習慣改變，也慢慢忘了「 Pygg 」原本是指一種黏土。

◎每日一冷

你有養過小豬撲滿嗎？

儘管撲滿的造型五花八門，卻唯獨小豬撲滿最為深植人心，幾乎每個人都曾擁有一隻小豬撲滿，陪伴我們從小養成儲蓄的習慣，並且體驗 殺豬的生離死別 。

不過，這個世界上有這麼多種動物，為什麼偏偏是小豬和撲滿的命運綁在一起呢？今天就來看看小豬撲滿的故事吧！

馬麻！為什麼我是豬？（圖片來源：https://goo.gl/jY3wVF）

撲滿，或稱存錢筒，是一種用來儲存錢幣的容器，無論古今中外，人們都有使用類似容器收集錢幣的習慣。

早期的撲滿大多由陶、黏土製成，容器有投入錢幣的隙縫，但沒有其他出入口，當然也沒有底座的塑膠蓋，例如晉葛洪《西京雜記》卷五就曾提到：

「撲滿者，以土為器，以蓄錢，有入竅而無出竅，滿則撲之。」

其中「滿則撲之」就是「撲滿」的名稱由來，意思是「滿了就打破它」。

早期的撲滿大都由陶、黏土製成。（圖片來源：https://sns.91ddcc.com/t/52943）

我想，看到這裡每個人多少都有點領悟，作為暫時性的儲存空間，這些容器既然最後都要打破，其實並不需要使用太好的材料嘛？

沒錯，小豬撲滿（Piggy bank）的由來，據說就是來自一種叫作「 Pygg 」的廉價橙色黏土。

但也如同前面所說，由於撲滿的結局大都粉身碎骨、難以善終，所以確切起源相當難以考究，這裡就提供一個說法讓大家參考囉！

14、15 世紀東爪哇滿者伯夷王朝的土製容器。（維基共享）

中世紀時期的歐洲，金屬是一種相對昂貴的材料，家境清苦的人們會使用比較經濟實惠的黏土「 Pygg 」製作簡單的家用品或陶罐（Pygg jar），又因為這些陶罐常用來存放家庭積蓄，久而久之便有了「Pygg bank 」的說法。

中古英語的「 Pygg 」發音原本類似於「 Pug 」，隨著「 y 」的唸法從「 u 」 變成「 i 」，誰也沒想到「 Pygg 」的發音，有一天竟會和豬（ Pig ）雷同。加上物換星移，人們的習慣改變，也慢慢忘了「 Pygg 」原本是指一種黏土。

到了18、19世紀左右，有一說是當時的工匠將「 Pygg 」誤解為 「 Pig 」；另一說是「 Pygg 」和「 Pig 」諧音，讓工匠們聯想到豬；甚至也有人說，因為存錢和養豬對當時的家庭而言，都代表了累積資本的意義，無論原因為何，人們開始將撲滿做成小豬造型。

一只1960s的小豬撲滿。（圖片來源：https://goo.gl/KsVNAx）

隨著環境變化，當大人將錢存進現代化的銀行，圓滾滾的小豬撲滿也不再只是清苦家庭存放銅板的容器，而是變成了孩子們的禮物或玩具。19 世紀末，文獻中已能看到「 Pig bank 」一詞，到了 20 世紀初，也有「Piggy bank」的記載，可以說，小豬們已經開始風行世界，渾圓飽滿的形象，常常作為企業商業廣告露出，也漸漸成為理財儲蓄的象徵。

除了小豬撲滿，1973 年芬蘭銀行 Föreningsbanken 設計的小象撲滿「NORSU」，也是撲滿界的零死角偶像。（圖片來源：http://www.familyroom.se/sparbossa-elefant,-svart）

隨著金融數位化，理財的管道越來越多，撲滿似乎成了一種 Old school 的存在。如果你曾覺得理財 App 的數字太過虛幻，或對手邊沉甸甸的 5 元 10 元感到沒轍，沒關係，就全部餵給撲滿吧～隨手投入的小零錢，經年累月的儲存後也會默默地累積上千喔！

資料來源：

wikipedia：Piggy bank

The Accidental Invention: The Origin Of Piggy Banks

本文經授權轉載自故事：撲滿為什麼大多是小豬造型？！