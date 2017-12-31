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故事》八旗之外，不可不知的「格格」婚嫁規範

有趣題外話：比起滿人，清朝皇帝似乎更偏好挑選蒙古人為額駙（駙馬）。根據《大清玉牒》的統計，清代的額駙中，蒙古額駙就有 35 位，遠超過滿族的 20 位和漢軍額駙的 5 位。這點可能和清整個朝代，朝廷都致力於安撫蒙古諸部有關。
作者： 故事
2017-12-31 12:53
 | 2017-12-31 12:53

◎每日一冷

大家可能將「格格」（滿語ᡤᡝᡤᡝ轉寫gege）與「清朝的公主」畫上等號，但其實「格格」最初的意思是「年輕女性」，類似漢人說的「姑娘」、「小姐」，在 1644 年滿人入關前，在口語裡未出嫁的女性皆可稱「格格」。

直到清朝建立系統化的宮廷禮儀後，才將「格格」作為一種規範性封號；至於皇帝的女兒（也就是本文討論的公主們）則有更詳細的規範：

皇后所生者稱為「固倫公主」（爵位等同最高等的和碩親王）；嬪妃所生者稱為「和碩公主」（地位等同第二等的多羅郡王）

乾隆皇帝第十女：和孝固倫公主。（維基共享）

由於於對皇室成員的嚴格規範，清朝並未像歷代一樣出現一些在干涉前朝政治的公主（例如漢朝的鄂邑公主和唐朝的太平公主）；反而是讓她們在皇朝的政治運作中，將自己身為女性的角色功能發揮地淋漓盡致。

清朝公主的婚姻對象大多出於政治考量，都是八旗中的王公貴族。

（突然來到的微型冷知識：八旗不是只有滿人，除了滿八旗，其實還有蒙八旗和漢八旗）

有趣的是：比起滿人，清朝皇帝似乎更偏好挑選蒙古人為額駙（駙馬）。根據《大清玉牒》的統計，清代的額駙中，蒙古額駙就有 35 位，遠超過滿族的 20 位和漢軍額駙的 5 位。這點可能和清整個朝代，朝廷都致力於安撫蒙古諸部有關。

與一般父權社會「妻憑夫貴」的狀況不同，娶到公主的男人，其爵位高低反而會取決於自己妻子的地位高低。固倫公主的額駙叫「固倫額駙」，其爵位與固山貝子相同，和碩公主的額駙稱為「和碩額駙」，爵位與奉恩鎮國公相同。看到這裡，讀者有沒有發現一件事：

公主的地位比她丈夫高。

前面說到：固倫公主的爵位等同親王，但其丈夫的爵位卻只到貝子，以男人的角度來說，他整整矮了妻子三截（除非他們本來已經有更高的爵位）。這也是清代皇室婚姻制度的用意：作為愛新覺羅氏的一員，公主的地位永遠高於夫君。這是為了提醒新郎及其家人：

這是一種從天而降的榮耀

他們必須在婚禮期間反覆對新娘的父母（也就是帝后們）反覆行三跪九叩大禮；公主也不需要向公婆行禮，反而是接受公婆的跪拜。

由於公主的婚姻是用來加強皇室與其政治盟友的關係，公主不管在婚前、婚後、生前、死後，都被視為皇室的一分子；無論是對內嫁與朝中官員或是對外遠嫁外藩，公主的婚事都有內務府參與其中，並且由朝廷供給其妝匳資金。結婚後，公主無論產子或生女，都會得到皇帝的賞賜；一旦公主逝世，其葬禮也是由娘家（皇室）負責，而非夫家自行操辦。

有「清朝最後公主」之稱的榮壽固倫公主。（維基共享）

跟漢人「嫁雞隨雞、嫁狗隨狗」的觀念不同，多數的公主死後都會被葬回北京城附近。例如道光皇帝的四女「壽安固倫公主」（「固倫公主」是地位，「壽安」是她的封號）被許配給蒙古的德穆楚克扎布郡王。

但因為夫妻情感和睦，壽安公主死後，德穆楚克扎布上書請求讓公主葬在他的領地，以便之後夫妻合葬；但最終清廷否決了這個心碎丈夫的要求，因為「查無此例」。婚喪喜慶的禮儀一再強調公主是「皇族的成員」，就這個角度來講，比起「出嫁」，這些公主更像是將額駙們「入贅」進愛新覺羅氏的大家族中，成為皇家統治集團更加堅實的盟友。

壽安固倫公主。（維基共享）

看完了今天的冷知識週刊，是不是被這些爵位搞得昏頭轉向呢？相信當時的這些格格們應該更是如此吧？

本文主要資料來源：羅友枝，《清代宮廷社會史》

本文經授權轉載自故事：八旗之外，不可不知的「格格」婚嫁規範

故事：寫給所有人的歷史

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