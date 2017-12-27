故事》【宗教改革五百週年】馬丁路德拒絕撤回自己的主張，堅稱「這是我的立場」

馬丁路德在指定的時間前往皇帝宮廷，驚訝地發現宮廷的入口已經被擠得水泄不通。他艱難的走過去，在進去前，他身邊的一名武士叫住他，和他說：「小和尚，你即將前進的道路，即使是我們這群身經百戰的戰士也未曾經歷過。但只要你的目的是正當的、並且擁有信心，你就奉主的名前進。放心吧，上帝必不離棄你！」馬丁路德點點頭，但一進去後，卻被這陣仗嚇了一大跳！

◎神奇海獅

神聖羅馬帝國的王宮裡，新皇帝查理五世顯然覺得很頭痛。

上回我們說到馬丁路德與他的朋友埃克，在德國萊比錫展開一場重要的論戰。

這場論戰結束以後，路德成為整個歐洲最家喻戶曉的人，著名的德國人文主義者胡騰甚至還寫了一封信表達了對他的支持：「我們追求保護共同的自由；我們追求解放長期被踐踏的祖國！」

兩名德國貴族更向馬丁路德提供了武力支援，馬丁路德現在甚至擁有宣誓效忠的私人衛隊。100 名騎士發誓無論馬丁路德到了哪裡，都會誓死追隨他。

眼看著路德聲勢越來越高，別無選擇的教廷終於選擇親自出手了。萊比錫論戰結束之後，教廷便根據埃克的證詞開啟異端審查。最後要求：60天內撤回言論，否則就宣判他為異端！

除了德國以外，全歐洲紛紛燒毀路德的書籍；但是馬丁路德的態度也絲毫沒有軟化。

他寫了一封信給腓特烈選帝侯，毫不客氣的回覆：「羅馬人只能通過理智和聖經來戰勝我們。依靠武力和禁令，他們只會把德國變成另一個波希米亞——公開反抗羅馬！」、「如果他們咒罵我的書、焚燒它們，那我也會這麼做的。」

然後，在期限的最後一天，他真的這麼做了！

他在威登堡城門外焚毀了教廷的律法書和教皇諭令，這一瞬間象徵了路德與教廷的徹底決裂。威登堡的群眾睜大眼睛，他們也許並未意識到自己正在見證某種的歷史的轉折時刻，但是他們也知道此事絕對非同小可：從來都沒有人膽敢焚毀教廷的文件！

皇帝嘆了一口氣。

路德的行為轟動了全歐洲。羅馬教廷立刻宣告將馬丁路德判為異端，並要求皇帝簽發對路德的逮捕令；但是，馬丁路德在整個德意志境內都很有聲譽，如果按照教廷的要求逮補他，全國十分之九的人民恐怕都將要暴動。

兩邊得罪都得付出巨大代價，皇帝終於作出決定，他要在即將舉行的沃木斯帝國會議上，做出最後裁決！

聽到這個消息後，羅馬教廷的氣氛瞬間跌到最低點。

皇帝的邀請具有重要的時代意義，在歷史上，只要教廷一做出判決，世俗政府只有選擇執行。而這次皇帝不但沒有定被教皇詛咒的人為罪犯，反而還讓他前往帝國最高會議受審，光是馬丁路德得以前往沃木斯，就已經是摧毀中古社會基礎的起點。

然而在另一方面，馬丁路德的支持者也極為擔心。一百年前的胡斯之死就已經告訴他們了，皇帝的安全保證根本就是個屁，胡斯曾經也有皇帝的保證，但他還是被教廷俘虜、然後被燒死。許多人都勸路德不要前往沃木斯，而在半路的途中他又看到另外一張皇帝的命令，要求百姓焚毀路德的著作。

路德的朋友非常驚慌，對路德說：「皇帝反悔了。他原本說不會在議會之前做出判決，現在卻又要求焚毀你的著作！你的安全保證根本沒有實際的作用，他們現在燒你的書，之後就是把你本人也燒了！」

對於這些勸告，馬丁路德回應：「房屋可燒毀、但真理不可燒毀，雖然沃木斯的鬼魔多如屋上的瓦片，我還是要到那裡去。」

1520年的查理五世

位於德國西半部、萊茵河上游的沃木斯現在只有八萬多名居民，從什麼角度來看都是一個寧靜的小鎮村。

但是這個城市在中世紀可有重要的政治地位：它曾是勃根地王國的首都、至少從 7 世紀開始，這裡就一直是羅馬天主教主教座堂的所在、也是查理曼宮廷的重要據點；沃木斯大教堂是帝國大教堂之一，亦是在德國羅馬式建築學最佳的一個例子。

然而在 1521 年，沃木斯卻活生生像《聖經》描述的罪惡之城索多瑪一樣：

皇帝和他的 2500 名西班牙禁衛軍從前一年的 11 月就進駐了，此外參與這場議會的還有 66 個邦君、百餘位公爵、15 個外國使臣、樞機主教……此外還有無數的遊民、娼妓、軍人、星相家紛紛湧入，宴會與賭博日夜不絕，許多人因為過量飲酒死了，包括年僅 16 歲的黑森公爵和他的 108 個隨從（怎麼喝的？）

竊盜兇殺每天都有，皇帝的掌刑官至少吊死一百多名殺人兇犯，還有姦淫、強暴，和介於兩者之間的各種男女情事……

馬丁路德就這樣進入了沃木斯。所有隨從都在緊張的四處觀望，深怕教廷的人馬會突然衝出來、綁架路德。

然而，教廷到底有沒有綁架路德的計畫呢？

傻孩子當然有啊。被派來的教皇使節早就已經準備好了周密的綁架計畫，等路德一進入皇帝的房子裡後，就立刻監禁他！所幸，主教的計畫早就被選帝侯的人馬識破，馬丁路德一進入沃木斯城後，就立刻待在選帝侯準備好的房子裡足不出戶。100 名衛士層層包圍著路德，教廷的人根本無法下手。

主教一看自己的計畫沒法施行，便只好通知路德：辯論會在隔天下午舉行。

一天以後，馬丁路德在指定的時間前往皇帝宮廷，驚訝地發現宮廷的入口已經被擠得水泄不通。他艱難的走過去，在進去前，他身邊的一名武士叫住他，和他說：

「小和尚，你即將前進的道路，即使是我們這群身經百戰的戰士也未曾經歷過。但只要你的目的是正當的、並且擁有信心，你就奉主的名前進。放心吧，上帝必不離棄你！」

馬丁路德點點頭，但一進去後，卻被這陣仗嚇了一大跳！

圖為17世紀的一次帝國會議。在馬丁路德的那一次裡，偌大的會議廳擠了超過300人，幾乎只有皇帝才有位置。

偌大的帝國會議現場人山人海，整個大廳坐滿了德國的最高政治階層：七位選帝侯、樞機主教、教會高級神職人員、分封的諸侯們、大城市的代表。

大廳中央擺著一張推滿各式書籍的大桌檯；軍隊士兵將後方最中央的高台層層環繞，上面坐著教皇的代表，…….和查理五世本人，一個擁有千年歷史帝國的繼承人。

會議很快就開始了，但是這場會議卻打從一開始就不公平。

先是由與教廷親善的特里爾大主教擔任本場會議的公斷人，而大主教的律師文厄克則是擔任主要訊問人。他在先前已經從教廷那裡獲得了豐厚的報酬。

會議一開始，訊問人就指著那一大落書：「這些是你寫的嗎？」

馬丁路德正要回答是的時候，旁邊他的辯護人立刻接話：「我們哪知道？把書名唸出來！」馬丁路德這才彷彿回神過來，感激地朝著辯護人點點頭。剛剛這個場面把他震攝住，差點讓忘記腓特烈選帝侯叮囑他最重要的事情——

原來在這場訊問開始之前，腓特烈選帝侯早就知道教廷的把戲：公斷人和訊問官都是教廷的人，他們早就在審判之前就做出了結論：宣告馬丁路德為異端、判處火刑並立即執行！

但是，馬丁路德也不是毫無勝算。

帝國議會畢竟是德國的地盤，只要帝國議會站在馬丁路德這一邊，即使羅馬教廷不滿意，也只能硬著頭皮接受。但是選帝侯必須要有足夠的時間，讓選帝侯有機會在私下接觸各邦國的領袖，並說服他們獲得足夠的票數。

選帝侯要馬丁路德做的唯一件事情就是：拖時間。

沃木斯帝國會議，1521

拖越久越好！最好在上面發表一篇長篇大論、或是指定下次回答的時間都沒關係。總之只要時間拖越長、勝算就越大！

果然唸書名就花了一些時間。辯護人原本要他們把內容也唸出來，但是教廷已經失去耐性，直接開始問題：「這些書是你寫的嗎？」

馬丁路德只好點點頭。「如果沒有被人篡改或增刪，這些書都是我寫的。而我還將寫更多的書。」

律師緊接著提出第二個問題：「你仍然堅持你的主張，還是願意撤回其中的一些？」

律師眼睛睜的都快蹦出血來了：只要你一回答「不願意」，國會就不需要再進行下去，直接用判決就可以定他的罪！

但馬丁路德這次學乖了。他出乎所有人的意料，並未給予明確簡單的回答，反而答：「這關乎基督教最基本的要道，因此，我請求有時間詳細考慮再做回覆。」

當下立刻引起一陣騷動，帝國議會馬上討論馬丁路德的請求。但馬丁路德此時並不知道，腓特烈選帝侯的計畫早已失敗了。

原來，在七位選帝侯內，還有另外一個邦國正在日漸崛起，他成為薩克森侯國在帝國內巨大的挑戰者——統治柏林的布蘭登堡侯國。

布蘭登堡選帝侯已經動員了國會。在這場北德意志與東德意志的較量中，帝國議會最終背棄了腓特烈。在經過一陣討論以後，帝國議會成員向馬丁路德宣告：明天下午，必須做出最後答覆！

議事鎚一敲，馬丁路德立刻向墮入了萬丈深淵。

（待續）

位於柏林的布蘭登堡門（Brandenburger Tor）至今仍然是德國首都的地標

（好啦我才沒那麼壞 XD 今天就直接把故事說完吧～～）

退場的時候一片混亂，六個武裝士兵團團圍住路德，護衛他離開會場。但是反對路德的人卻紛紛對他大吼：「燒死他！」

回去後馬丁路德整個慌了。但是在短時間的休息後，他恢復冷靜，並開始正視這整場帝國議會。

腓特烈失敗了，但是他的失敗卻讓路德有了得勝的可能。

一直到今天為止，馬丁路德從來沒有一天做自己想做的事、說自己想說的話。這時的他已經墮入了絕望的深淵，但同時他才終於能夠自由的順從自己的判斷與良心。在一段漫長的禱告後，他終於開始著手準備明天的回應。

「祂的名是我的避難所、我的堡壘，是因為祢聖靈的權能力量…….」

「我的靈魂是祢的、是屬祢的，必要永遠與祢同在。阿們。」

隔天下午六點，馬丁路德再度進入帝國議會。雖然這次的議場換到了更大的一樓大廳，卻仍然被擠得水泄不通。

沿著牆的火炬點燃黃昏的大廳，紅光照耀著與會者的臉上、也照耀著馬丁路德。

他的儀容不卑不亢、頭頂上的頭髮剃的光亮、他幽黑的眼睛閃如火光。他看著面色蒼白的年輕皇帝坐在最後方，旁邊環繞的教廷的紅衣主教和全副武裝的西班牙侍衛，看起來簡直就像處在狼群中央的羔羊。

他沒有用當時的國際語言拉丁文、而是用德文開始了他的自白。根據當時的與會者，他用一種平靜、勇敢，剛好使全會眾都能聽到的音量說話。

「這是我的立場，我別無選擇。願上帝幫助我，阿們！」

「除非裡面的文章被狡猾的人篡改或調換，否則這些書是我的、也是由我發表的。」

「裡面寫著：我曾經被那些錯誤的、侵害整個基督教世界和毀掉人靈魂的教義所折磨。但，這些難道還沒有被世人的淚水所證實嗎？」

「明顯與人性相違背的教皇律法，正在折磨與扼殺信徒的良知；來自羅馬的叫喊和無休止的勒索，吞沒了整個基督教世界的財富、尤其是這個國家的財富，難道不是嗎？？」

「如果我撤銷我所寫的內容，我要怎麼做才能阻止暴政？我要怎麼做，才能為這麼多顯而易見的事實敞開一座大門？」

「我不認為自己是聖人，但我也不能收回這些言論。因為我唯有以此抵禦我的反對者們，否則他們將更殘酷的粉碎上帝的子民。」

所有人萬分震驚地看著他，他說話的氣概一點也不像是一個生命有危險的傢伙，反而看起來就像個正在邁向勝利的王者一樣。

律師在這時候接話了，他突然發現到，自己正在給馬丁路德一個千載難逢的機會自我辯駁。滿場的德國親王貴族，每一個人都專心的聽著他的言語，偌大的會議廳一片寂靜，連一次被打斷都沒有過。

「你沒有說到要點。」律師說：「你必須給出一個簡單、清楚、恰當的回答。撤回，還是不撤回？」

馬丁路德暫停了一下，終於說出那句整段宗教改革的歷史裡，最有名的一段話：

「除非用聖經和公開、清楚、確切的理由證明我有罪。我不能也不願撤回，因為違背良心是愚蠢的、也是危險的……這是我的立場。我別無選擇。願上帝幫助我， 阿們。」

全部的人都呆掉了。靜靜地聽著這句音量不大、卻撞出一個新時代的聲響，過了一會大廳才整個爆發出來，每個人都在說話。

這等於是在說馬丁路德的異端罪名正式成立，不久後，帝國議會便作出「沃木斯決議」，判處馬丁路德的罪名成立。

就在這時傳出了一個令人震驚的消息：馬丁路德消失了！！

馬丁路德翻譯《聖經》的房間

頓時謠言四起，有人說他遭到羅馬的謀殺；又有人說是被德國的反對派殺掉。而流傳最多的謠言是他被許多名蒙面騎士「綁架」，接著便消失在綠色的密林中。

這其實是選帝侯所准許的一次特別行動，目的是為了保護馬丁路德。

果然在馬丁路德抵達藏匿的小鎮後的 22 天，帝國的通緝令就已經發出了。馬丁路德在這隱居的一年中，將新約聖經從希臘文翻成德文。1522 年 9 月這本德文聖經以匿名的方式出版了，而光是初版就印了 5000 本，這個數字對當時的標準來說，幾乎已經是整個時代最巨大的出版計畫了。

每本的價格在當時幾乎可以買得起一匹好馬，但在幾天之內竟然就賣光了。裡面的德文生動而優美，它奠定了現代德語文學的基礎，這個版本的聖經一直到今日仍然被德國新教徒廣泛使用。

但是，這種寧靜的生活卻無法持續太久。沒有路德的威登堡立刻陷入了混亂當中。失去了信仰中心的眾人開始各說各話，「先知」們開始出現，但所做的卻不是引世人到自由人文的思想裡，反而用各種神啟異象號召。

馬丁路德聽到了極為痛心。一來是因為自己的名聲、還有支持者紛紛受到了攻擊，另外一個原因是因為過去他「將會帶來無窮盡的混亂和戰爭」的指責，正在一步步的實現當中。一年以後，他寫信給正在疲於應付國內越來越多異議的腓特烈選帝侯：「現在不是你保護我，是我保護你的時候了。」

馬丁路德終於重新在威登堡現身，並開始登台傳講、寫文章，短短八天內秩序就恢復了。從此以後他便待在那裡，直到離世。從那之後，喀爾文、英國國教派紛紛成立。

一個來自德意志小鎮的農家之子，最終竟然開啟了一個嶄新的信仰時代。

（全文完）

本文經授權轉載自故事：【宗教改革五百週年】馬丁路德拒絕撤回自己的主張，堅稱「這是我的立場」