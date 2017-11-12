故事》【宗教改革五百週年】被起訴為異端的馬丁路德，該如何為自己辯護？

前文提到，馬丁路德的《九十五條論綱》在整個德意志地區引起軒然大波。這件事當然也引發了教廷的巨大反應，很快馬丁路德就收到一份來自羅馬官方的起訴書，要求他在 60 天內前往羅馬答辯，正是整個中世紀最令人膽戰心驚的異端罪名。現在，馬丁路德所有的希望都寄託在他的世俗領主薩克森的選帝侯腓特烈三世身上。馬丁路德日夜祈禱自己的領主不要將他交給羅馬教廷。沒想到，領主的命令是．．．前往！

神奇海獅

1519 年 6 月，德意志萊比錫。

這裡即將舉辦一場極為重要的辯論會。艾爾福特大學、巴黎神學院的教員全體出席這場辯論會，由他們來裁決哪一方會獲得最後的勝利。

在公爵的宮廷裡，65 名虎背熊腰的侍衛全副武裝，確保無人干涉辯論會的進行。會場外，200 多名來自威登堡的學生、 艾爾福特大學和茨威考的民眾支持路德，而當地萊比錫神學院的全體師生一致到場支持教廷。

碰的一聲。大門被打開



馬丁路德與卡耶坦答辯

前文提到到，馬丁路德的《九十五條論綱》在整個德意志地區引起軒然大波。

這件事當然也引發了教廷的巨大反應，很快馬丁路德就收到一份來自羅馬官方的起訴書，要求他在 60 天內前往羅馬答辯，正是整個中世紀最令人膽戰心驚的異端罪名。



現在，馬丁路德所有的希望都寄託在他的世俗領主——薩克森的選帝侯腓特烈三世身上。馬丁路德日夜祈禱自己的領主不要將他交給羅馬教廷。

沒想到，領主的命令是——前往！

不過，不是前往羅馬，而是前往位於南德的奧格斯堡。

這其實是選帝侯以拖待變的策略，他給羅馬教廷的回覆是，他沒辦法在判定路德有罪之前，就輕易將一名地位崇高的博士送往羅馬。經過兩邊一來一往的討價還價後，羅馬同意先派一名主教去勸路德改過向善（？）如果路德不從，再將他五花大綁押送教廷。

被派來的教皇特使主教，名字叫托馬斯‧卡耶坦（Thomas Cajetan）。

馬丁路德一聽到差點沒暈倒。光是被派來的人是卡耶坦就知道教廷有多重視這件事，因為卡耶坦絕對是他第一個遇見的魔王等級人物！

首先，他是整個羅馬教廷內僅次於教皇的樞機主教，他也是路德迄今為止所遇過最有才智的人。除此之外，卡耶坦還是被喻為「上帝看門狗」道明會中最出名的神學家。他的名聲大到馬丁路德還沒見到他，自己就先大病一場。從路德寫給朋友的信裡來看，當時的路德心情好像已經要殉道似的：

「我站得穩固，願主的旨意成就。就是在敵人之中，也願耶穌基督作主！願基督活，馬丁死！」

本來馬丁路德的確是死定了，但選帝侯以拖待變的策略竟然奇蹟似的奏效！一件大事發生讓局勢全盤逆轉，現在反倒是教廷還得來央求選帝侯，究竟是什麼事？

神聖羅馬帝國皇帝馬克西米連一世，被稱為「最後的騎士」



那就是：神聖羅馬帝國的馬克西米連皇帝過世了！

好的我們先簡單解釋一下當時的政治局勢。

當時的神聖羅馬帝國統治範圍，大概就是今日的德國與奧地利。馬克西米連皇帝出身奧地利最有名的哈布斯堡家族，但是在他的各種聯姻下，這個家族擁有的地方除了德奧以外，還有西西里、那不勒斯、西班牙、匈牙利、克羅埃西亞、捷克和葡萄牙。

簡單一句話：半個歐洲都他們家的。

一個這麽強大的家族讓教皇覺得受到威脅，因此非常希望從這個家族裡奪走德奧兩塊地方。教皇暗暗下定了決心：是誰都好，就是不要馬克西米連的兒子查理當這個皇帝！

但是，要怎麼做呢？

按照神聖羅馬帝國規定，每當皇帝過世，就由德意志境內擁有選舉權的七位選帝侯，選出下一任皇帝。所以薩克森選帝侯手上的那一張選票，突然間就變得金光閃閃千金萬金。1519 年的新年剛過，教廷就派遣特使送給選帝侯一支金玫瑰宣布和解。只要路德不再辯論和發表文章，羅馬方面也會停止對他的異端審判。這對路德來說當然是求之不得，他馬上同意了教廷的停火協議。

本來看起來事情好像就會這樣告一段落，然而命運最終還是將他與教廷推向對立的兩邊。

很快地，一封戰帖逼得他不得不打破停火協議，而這次的對手竟是他曾經的「朋友」。

這個人就是約翰・埃克（Johann Eck）博士，他和馬丁路德一樣都是神學教授，原本就認識。隨著《論證》傳遍了整個德意志地區之後，路德本來還認為埃克應該會是他的盟友，但想不到事情與他所想的完全相反——

約翰・埃克。宗教改革時代最傑出的神學家之一。馬丁路德的朋友

《論證》傳遍了整個德意志地區後，埃克寫了一篇文章寄給路德，大罵他讓教會成為無政府狀態，指責他像胡斯一樣是個「波希米亞的異端」（波希米亞是今日的捷克一帶）、並希望他像胡斯一樣被燒死在火刑柱上。

馬丁路德在看到文章之後，整個愣住了。

抨擊他的人很多，也許埃克也是在為了他心中的正義而戰，但是他萬萬沒想到自己昔日的朋友竟然希望他的下場像胡斯一樣。但儘管到了這時，兩人殘存的友情仍在，路德一開始只想「不聲不響地吞下埃克帶來的這支地獄的苦藥」，他寫了一封讓埃克私下閱讀的信，裡面感激他的友誼、感謝他未將自己抨擊他的文章發表示眾。但他也沒有讓步：「我敬畏上帝，並不懼怕你。」

埃克顯然是想要與路德開戰的。但因為路德與教廷已經達成了停火協議，埃克必須很謹慎的避免與馬丁路德正面交鋒，他採取了一個讓路德不得不出面應戰的方法：邀請路德最重要的盟友，在萊比錫參加一場辯論。

這是一個有點陰險的陰謀。萊比錫位於德意志東部、非常接近一般人所畏懼的胡斯教派所在之波希米亞（捷克），因此在萊比錫早已養成一種仇恨異端的心理。另外，萊比錫是屬於薩克森公國的領地，當時的薩克森分成兩個部分，一部分叫薩克森選地侯國、另一部則叫薩克森公國。公國的元首是喬治公爵，正好是選帝侯此生最大的仇敵。

公爵立刻同意辯論，還規定這場辯論在自家的大禮堂舉行。很快地，埃克所提之 12 個論題也接連出台，分別為懺悔、功德庫、煉獄、和贖罪券進行辯護，理由是它們均為教會所設立。他認為在基督教初期，以教皇為首的羅馬教會就擁有神聖的權利，可以就信仰生活做出宣告。

「鬍男」喬治（Georg der Bärtige），薩克森公爵。腓特烈選帝侯挺誰、我就反誰！



馬丁路德一看簡直是豈有此理。沒有馬丁路德的加入，路德的盟友是絕對打不過埃克的！

從馬丁路德的角度看來，整個停火協議根本就不公平。因為在協議生效這半年來，所有反對他的人都可以任意出書抨擊他、教廷的反駁文一篇接著一篇，但他本人卻無法公開回應。這場辯論會也是一樣，他無法主動幫助任何支持他的盟友。

但教廷與埃克有所不知的是，在這停火的半年內馬丁路德的思想有了更深刻的轉變。先前路德只是反對贖罪券，到後來卻開始思考一個更深刻的問題：教皇是否有權柄頒發贖罪券？

路德開始質疑教皇，甚至整個教廷的權威本身，但當時的他仍然找不到「人能靠什麼才能得救」的最終保證。就在路德苦思冥想後的某一天，他突然看見《聖經》加拉太書和羅馬書裡的一句話：

「per sola fede……」（義人因信得生）

就在那一瞬間，路德突然意識到自己的一切思想完美的整合起來了。

人不靠教廷、不靠教皇，唯獨自身的信心才是得救的憑證！在張貼《九十五條論證》之後整整一年，「因信稱義」才終於成為一個完整的思想。事實上，這並非是他一人的功勞，是教廷與他的對手不斷地對他施加壓力，終於讓他形成一個足以與教廷抗衡的思想武器。

馬丁路德同意應戰。不僅如此，他還加上第 13 個論題：「教皇的權柄」。

萊比錫辯論

「我的朋友，我懇求你什麼都別怕，不要讓人的顧慮撕碎你的心。你知道，如果基督不引領我及我的事業，很久以前我就已經消失了…..」

馬丁路德在前往萊比錫前，給另一位朋友的信裡這樣寫道。

在萊比錫公爵的宮殿裡，兩派人士魚貫而入。大家可以看見馬丁路德的身材中等，因長年的苦讀而變得消瘦，幾乎可以從皮膚下看見骨頭，不過他的聲音清晰透明，隱約透露著一股凜然的氣勢。相反地，埃克有著典型德國人的低沈嗓音。他的聲音宏亮，本人卻缺乏深入探究事物、並做出犀利判斷的能力，他的眼睛和嘴巴好像有點難讓人聯想到神學家，反而比較像個嚴肅屠夫、或悲劇演員。（這段評論不是我說的，是個本來應該支持埃克的萊比錫人說的。）

一開始，馬丁路德沒有上場，只是坐在旁邊觀看盟友與埃克的戰爭。盟友是個典型的老學究，他原本帶了幾十本書要來辯論。但是唸到一半卻被埃克打斷，「拜託，我不會跟一座圖書館辯論。」

路德的盟友解釋，有書籍的佐證可以使辯論更加精確。但是按照當時的學術傳統，盟友被要求放下書本。沒有書本的盟友很快屈於下風，一直坐在台下的馬丁路德手中玩弄著一隻小花，最後將花放在一邊，這代表馬丁路德將要上場答辯——

「停火協議」在這一刻灰飛煙滅。

被燒死的胡斯。馬丁路德在辯論會後說：「我們都是胡斯，只是我們不知道而已。」



馬丁路德提出了「唯信得救」的思想，他指出信徒只有藉著神賜下的信心，來接受神的救恩。人也只有在得到神的恩典之後，才有可能行討神喜悅的事情。

台下開始出現騷動。這句話的意思無疑是代表：人不需經過教會的恩典就可以獲得拯救。教堂、教會甚至是教皇的必要性，一切都開始被質疑了。這些話立刻把埃克激怒。他將傳統對教皇權威的論證擺在路德面前，依照《馬太福音》裡的經文，耶穌曾說：「你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上。」

「教皇是聖彼得的繼承人，擁有天國鑰匙的權柄，所以他對地上教會也有神聖的權威。」埃克惡狠狠地說，「任何否認這項權柄的人，就與約翰・胡斯無異。」

路德立刻提出了反證。他說：在提出「教皇至上」這一主張前，希臘教會就已經存在了一千多年，而且還將繼續存在下去，它也不承認羅馬教皇的權威。《聖經》並未授與教皇特別神聖的地位，教皇的卓越地位是人的發明，教皇既不是不會犯錯、也不是解釋聖經唯一的最終權威。

這種嚴重挑戰教皇權威的論調，從埃克等人的眼裡看來，無異於威克里夫及胡斯異端的復活。埃克警告路德，他是在走異端的老路，根本無助於改革基督教會，只會帶來造反和流血。

馬丁路德反駁：「說羅馬教廷的權柄不是來自神，不等於就要造它的反。」

埃克說：「你看看歷史吧！」

新皇帝查理五世是一名西班牙人，統治德意志自然不是一件簡單的事



接著辯論的主題又圍繞著胡斯。

當時，審判胡斯的並非教皇，而是整個教會內地位最高的「大公會議」。對於路德來說，他必需思考的是，大公會議處死質疑教皇權威的胡斯，到底是對？還是不對？

最後，終於被逼迫到角落的路德說：「我坦率地承認，大公會議不敬虔的破壞了保羅、奧古斯丁，甚至基督本人的某些教導。」

這句話立刻引起真正的軒然大波，埃克成功地迫使路德承認：他不再忠於當時的教會。整個辯論持續了 18 天之久，雙方僵持不下，最後主會的喬治公爵不得不宣布休會。

但是對埃克來說，一切就已經夠了。辯論結束後埃克把結果上報教皇，宣告路德為異端。當時甚至已經有人開始稱呼路德為：「薩克森的胡斯」。

馬丁路德正式被控告為異端，而且還是被自己曾經的朋友給控告！這件事讓路德既痛苦又憤怒。他回信給埃克：「聖彼得沒有創造、發布命令、治理的大能，也沒有權柄！」、「滾開！你這無知、嗜血的殺人犯！」

從此以後，他稱埃克是一個無恥之徒。

從羅馬教廷的角度來看，是路德打破了「停火協議」。他參加了辯論、還在辯論會上宣告自己不再忠於教會。1520 年 3 月，魯汶大學與科隆大學宣判路德有罪；隔年，教廷發佈教諭宣判將路德開除教籍，任何支持路德的領主也將遭受如此待遇。

此時的情況看似路德的敗局已定，但，就在這時，德意志地區的民眾介入了路德與教廷的紛爭，沸騰的民意讓教廷不得不縮了回去。

神聖羅馬帝國的官員氣急敗壞地向羅馬匯報，眼下所有德國人都決心暴動。「十分之九的人喊出戰爭的口號『路德！』，而另外十分之一的人甚至喊出『羅馬教廷去死吧！』」

教廷不得已，只好給路德一次為自己申訴的機會。這一次的戰場將是在整個基督教世界最高的裁判法庭，權威甚至高過教皇。宗教改革即將迎來最後的高潮——

大公會議。

（待續）





本文經授權轉載自故事：【宗教改革五百週年】被起訴為異端的馬丁路德，該如何為自己辯護？