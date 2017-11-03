故事》醒醒吧，「國民政府」沒有來過臺灣！

1948 年 4 月 20 日，第一屆國民大會代表經由投票間接選舉出了中華民國的第一任總統蔣介石及副總統李宗仁。當選後，隔月在南京總統府就職，不僅中華民國總統一職取代了原來的「國民政府主席」，而中華民國訓政時期的最高行政機關──國民政府也改組為一府五院的「中華民國政府」。

每日一冷

有時候我們會聽到別人說： 1949 年國共內戰以後，國民政府遷臺，有人會說國民政府撤退來臺，也有人會說國民政府播遷臺灣，還有人會說國民政府逃亡到臺灣來，更有人說國民政府敗逃臺灣。

不過，你知道嗎？事實上「國民政府」從來沒有來過臺灣。

根據孫文在《建國大綱》的規劃，建設的過程分三階段，首先是軍政時期，接著是訓政時期，最後才是憲政時期。

最初的軍政時期，是由軍隊主導，政府一面以武力統一國家，一面宣傳三民主義來教化國民。而在統一以後，則進入訓政時期。進入訓政時期以後，因為國民對於什麼是民主可能並不瞭解，因此暫時由 知道什麼是民主的 中國國民黨以黨治國，以黨領政，代替政府行使職權。

此外，也協助國民明白什麼是民主，以提升日後施行憲政的能力。等到全國有超過一半的省份實施民選以後，則召開制憲國民大會來制定憲法，並正式實施憲政。

因此，在 1928 年，國民革命軍北伐攻下北京，少帥張學良宣布東北易幟，中國統一以後，中國國民黨在全國代表大會中宣布進入訓政時期，並由中國國民黨組成的國民政府代替中華民國執行訓政的職責，實行「以黨訓政」、「一黨領政」的黨國體制，提升國家與國民達到施行憲政的能力。

張學良（維基共享）

1945 年，二次大戰中國戰場的對日戰爭結束；翌年，制憲國民大會召開，並在 1947 年 12 月 25 日開始施行憲法，結束了訓政時期。 1948 年 4 月 20 日，第一屆國民大會代表經由投票間接選舉出了中華民國的第一任總統蔣介石及副總統李宗仁。

蔣中正與李宗仁就職（維基共享）

當選後的 5 月 20 日在南京總統府就職，不僅中華民國總統一職取代了原來的國民政府主席，而中華民國訓政時期的最高行政機關──國民政府也改組為一府五院的中華民國政府，從此國民政府也就不復存在，正式走入歷史。

所以，在 1949 年內戰失利，而來到臺灣的並不是國民政府，而是中華民國政府囉！

曾為國民政府辦公地的南京總統府（維基共享）

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本文經授權轉載自故事：醒醒吧，國民政府沒有來過臺灣！