故事》檔案館裡的臺灣歷史傳奇：出身金門、征服東亞的貿易航海王

海賊王哥爾．D．羅傑在臨刑前說：「想要我的財寶嗎？想要的話可以全部給你，去找吧！」此話一出，人們紛紛航向「偉大的航道」。真實世界雖然沒有哥爾．D．羅傑的大秘寶，然而 1860 年臺灣對外開港通商，被納入世界貿易體系，東西方的勢力在此交集，彷彿能聽到金銀財寶鏗鏘作響，而其中一股勢力是來自金門的陳氏家族。

◎研之有物 │中央研究院

從民間檔案看臺灣史



古人可能沒想到，後來的歷史學者和大眾，會那麼喜歡他們寫的書信、帳冊和日記！這是因為「個人」與「家族」檔案，比起官方觀點的公文書，更能真實呈現當代的生活樣貌。



〈長崎泰益號文書〉記載著兩個傳奇：金門陳氏家族建立跨國貿易網絡的傳奇，與檔案於二次大戰劫後餘生的傳奇。 （攝影│張語辰）

中研院臺灣史研究所檔案館保存許多「個人」與「家族」檔案，每翻開一頁彷彿掉入兔子洞，穿越奇幻隧道進入未曾體驗的情境。本文將打開一封封〈長崎泰益號文書〉的商業書信，一同回到 20 世紀初期的航海貿易時代。

金門出身的跨國企業：泰益號



海賊王哥爾．D．羅傑在臨刑前說：「想要我的財寶嗎？想要的話可以全部給你，去找吧！」此話一出，人們紛紛航向「偉大的航道」。真實世界雖然沒有哥爾．D．羅傑的大秘寶，然而 1860 年臺灣對外開港通商，被納入世界貿易體系，東西方的勢力在此交集，彷彿能聽到金銀財寶鏗鏘作響，而其中一股勢力是來自金門的陳氏家族。

貿易浪潮中，在金門長大的陳國樑跟著親戚出海習商，目的地是遙遠的日本長崎。（圖片來源│「陳國樑個人照」，泰益號文書，中央研究院臺灣史研究所檔案館提供）



剛抵達長崎的陳國樑可能沒料到，多年後將在此和兒子陳世望、孫子陳金鐘等成員，攜手建立、經營傳奇的跨國獨資企業「泰益號」，於 1906 至 1930 年代達到事業高峰，掌握日本、臺灣、中國、東南亞至東北亞的貿易網絡，透過船運交易糖、米、雜穀、紗布、棉花、海味、火柴等商品。

這一切，發生在還沒有網路、電話的時代。辦公室設於日本長崎的泰益號，要如何和神戶、海參崴、上海、臺北、馬尼拉、新加坡等地的商人講價出貨？絕對不是心電感應。

貿易聯繫靠的是一封封的「商業書信」，而且是被船運來運去的紙本書信。

例如，1907 年俄國海參威的「三益隆」商號寄了一封信給泰益號，提及「鹹青魚」裝箱數量、價格與運送狀態。 1914 年新加坡的「正泰美」商號寄了一封信給陳世望，內容寫道想和泰益號建立貿易往來關係，但紙本書信往返不方便，希望能透過電報和暗碼來溝通。為了搶得商機，除了依賴紙本書信，泰益號也搭配使用電報，並與各商號訂定專屬的商品電報代碼、暗號，防止商機洩漏，例如 ACO 代表蟳肉、ACG 代表貝唇。

泰益號與合作的商號，透過書信訂定商品電報代碼，找找看 ABY 代表什麼？（圖片來源│「 1918 年泰益號與福州長記洋行往來之電報密碼表」，泰益號文書，中央研究院臺灣史研究所檔案館提供）

1907 年，三益隆商號從海參威寄了這封信給長崎的泰益號，找找看「鹹青魚」寫在哪裡？（圖片來源│「 1907 年泰益號與海參崴三益隆貿易書信」，泰益號文書，中央研究院臺灣史研究所檔案館提供）

當時與泰益號來往的商號，有沒有現今仍存在的呢？有的！其中一間是臺北迪化街的百年老店──「乾元藥行」。

1917 年到 1936 年期間，乾元藥行曾向泰益號直接訂購中藥材，或向中國藥材商訂貨後，委託泰益號在日本報關納稅，再轉運至當時處於日治的臺灣。1928 年乾元藥行寄了一封信，提到所訂購的藥材因為潮濕腐壞、還有很多碎掉，會使藥行虧本，請泰益號提出解決辦法。也囑咐泰益號如果貨物運送有延遲，需先以書信通知，以免乾元藥行望呀望呀等呀等，等無心愛船入港。

1928 年乾元藥行寄給泰益號的信。左邊信封印著自家藥品宣傳，包含平安散（治霍亂）、ブルトーゼ （補血營養劑）等品項。（圖片來源│「 1928 年泰益號與臺北乾元大藥行貿易書信」，泰益號文書，中央研究院臺灣史研究所檔案館提供）

這些古老的商號書信，除了能讓後人勾勒當時的國際貿易輪廓、海外華僑的活動，也能探討一些有趣的生活問題，例如，當時運送一封紙本書信，需要多久時間？比對信件內文的書寫日期、信封上的郵戳日期、商號收到信所紀錄的日期，就能大致推算。

但並非每封信都能順利送到對方手中，經常可在信件內文看到，先前發生船難所以音信全無，甚至更嚴重者，信中的匯票也像鐵達尼號沉入海底。陳氏家族的貿易網絡，透過一艘又一艘貨船交織於東北亞、東亞和東南亞版圖，直到二次世界大戰爆發，才終止於砲火隆隆的海路與陸路。

泰益號貿易因戰爭結束了，但商業檔案躲過戰火留存下來。

讓歷史學者狂喜的泰益號文書

1970 年代，位於長崎的陳氏家族後代整理老房子時，在閣樓發現了這些祖先留下來的商業文書，包含帳冊、書信、印章等文物。除了「泰益號」的史料，還有其前身「泰昌號」、姻親「和昌號」的商業文件。透過許多單位與教授牽線，中研院臺史所檔案館於 2012 年前往將其中 100 箱史料打包，以貨櫃搭船運回臺灣。

2012 年中研院臺史所檔案館團隊，前往日本長崎打包泰益號史料。除了勘查資料典藏的環境，也會檢查檔案書信的保存情況。（圖片來源│2012 年 4 月 2 日拍攝，中央研究院臺灣史研究所檔案館提供）

檔案館主任王麗蕉回想當時的情景，浮現初見史料的興奮笑容，但也接著說明：「檔案館工作人員較為理性，會在第一時間和保存這些史料的提供者確認雙方的權利義務，包含館方會如何修復史料、哪些內容會數位化，這些都牽涉物權與著作權 ，並於簽立協議後清點移轉。」

「這一百箱，我們至今花了五年的時間，整理了七八成。」檔案館主任王麗蕉說明，取得這些珍貴的歷史資料後，先分類整理、用無酸包裝材料保存，最重要的是掃瞄數位化，並開放到「臺灣史檔案資源系統」給研究人員或碩博士生查詢使用。

檔案館的工作團隊一半同仁是歷史專業背景，以先備知識在檔案的時空背景中，判讀檔案主要內容；另一半團隊成員專精圖書資訊與檔案學，將這些史料數位化建檔，並依需求建立網站供大家檢索。

除了〈長崎泰益號文書〉，中研院臺史所檔案館透過採集、受贈、購藏及合作數位典藏等方式，總館藏量高達 20 多萬件，主要為「家族」和「個人」檔案，形式多為商號書信、土地文書、日記等等，另也包含「機構團體」檔案，例如臺灣銀行所典藏的日治時期文書。

相較於制式的官方檔案例如公文書或報告，個人和家族檔案更貼近民間的生活樣貌，可供歷史學家解讀當時的社會文化、經濟活動等豐富面向，例如泰益號在信中和往來的商號討論當時戰爭情況。

這些檔案除了學術研究用途，也於 2013 年在院內舉辦「時空旅行特展」與大眾分享，旅行的目的地不是世界各地，而是不同時空點的臺灣──包含泰益號的傳奇貿易之旅、林獻堂的理念實踐反思之旅、陳澄波的色彩揮灑之旅。這場展覽伴隨移展共吸引了六萬多人次，一起穿越時空旅行。

「為什麼會說泰益號是傳奇貿易之旅呢？除了本身是傳奇的跨國商號，檔案能在長崎逃過原子彈轟炸也是一個傳奇。最後來到臺史所檔案館讓我們收藏運用，已經是不可能的緣分！」檔案館主任王麗蕉看著眼前一箱箱的史料，充滿感激地說。

採訪編輯｜林婷嫻 美術編輯｜張語辰

本文經授權轉載自故事：檔案館裡的臺灣歷史傳奇：出身金門、征服東亞的貿易航海王