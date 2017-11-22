自由開講》賣國賊還能領七成薪，有沒有搞錯？

◎展昭

前馬防部退役少將許乃權因涉中國解放軍軍官鎮小江共諜案， 以違反「國家安全法」被判刑兩年十個月，依現行規範，未滿三年， 許乃權仍能請領每月至少七萬五千餘元的退俸。民進黨多位立委批， 共諜案牽涉國家安全，卻還能請領退俸，「人民無法接受」， 要求退輔會將此案列為修法重點。

涉及中國解放軍上尉鎮小江共諜案的前陸軍少將許乃權被判刑2年10個月，今年9月出獄後每月可爽領7萬多元月退休俸。（資料照，記者吳昇儒攝）



涉及共諜案，為何只判刑兩年十個月，未滿三年？ 是否法官故意放水？為何有此荒謬規定？如果是中國軍人， 涉及台諜案，會這麼鄉愿嗎？恐怕早就槍斃了，還會給個「鳥蛋」！ 我們這種賣國賊居然還能拿七成薪，實在是滑天下之大稽！ 立法院與司法是否把全民當「莊孝維」？ 如果不是國民黨刻意包庇這些賣國賊，會有這種法律嗎？何止「 人民無法接受」？相信許多納稅人內心都已「X」聲連連。 這種賣國賊還好意思自稱「八百壯士」嗎？ 真是丟光祖宗二十八代的臉！



立委王定宇認為，現在正值軍人年改討論階段， 他建議在年金改革中納入「叛國條款」，若涉及國安、間諜等罪行， 即不得請領退俸。若能通過修法，依照信賴保護原則將不溯及既往， 但自新法通過那天開始，涉共諜案之退役官兵就不得持有退休給與。 這番話很奇怪，畢竟公務員年金都可以溯及既往， 為何叛國罪不能溯及既往，取消這些賣國賊的月退俸？ 何況法官可以判超過三年刑，為何只判兩年十個月？ 不是故意放水是甚麼？



顯然目前規範共諜案之嚇阻作用嚴重不足，應加重修法， 凡是判刑定讞者，不論判幾年，都不能請領軍人年金， 才能遏止賣國賊的孳生，畢竟對這些國賊而言，有何需要談「 信賴保護原則」可言？試問，若是在中國或是在兩蔣時代， 下場將會如何？世上哪有賣國賊被判刑，不知羞恥也罷， 居然還感到光榮似的？是否太不像話了？ 民主的台灣政府就是太鄉愿了，所以賣國賊才會層出不窮。



難道沒有人想到，洩密對國家與軍人的傷害有多大？ 這些將官以前在軍中是怎麼教育士官兵的？如今居然為了幾個臭錢， 出賣自己的靈魂，人格低劣無以復加，所謂「黃埔精神」 是這副德性嗎？這種人不是害群之馬，甚麼人才是？





（教師）

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