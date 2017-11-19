自由開講》丁守中是否在臭彈？

◎鄧鴻源
為了與目前擁有全國性聲望的台北市長柯文哲作對比，五度參選的丁守中強調，如果自己當市長，「絕對馬上恢復重陽敬老金」，而且更要鼓勵生育，比照先進國家，由北市府來對弱勢家庭發放食物券跟奶粉券。
丁守中說，他的目標是把台北市建構成一個敬老孝親的城市，讓年輕人可以放心地生兒育女、中壯年可以放手拼事業，銀髮長輩可以快樂地安享晚年。丁守中是否在臭彈？如果只會撒錢，誰不會做？畢竟台北擁有全國最多資源，只要廢除黨國「肥貓」與許多高官不合理的月退俸與的十八趴，給弱勢族群一家每月五萬元生活津貼都可以。只是台北市可以，其他縣市做得到嗎？
前立委丁守中18日宣布參選台北市長記者會。（記者黃耀徵攝）
二十幾年前歌手林強的「向前行」曾轟動全國，歌詞說明許多中南部人把台北市當「黃金城」，「甚麼好康耶攏在那」，如今中南部社會貧富差距依然沒變，甚至更惡化，國民黨無疑是始作俑者。
原因是，台灣高污染工業的生產（如中鋼、中油、中石化、李長榮、...）都設立在高雄，汙染當地，可是這些污染工業的總公司都設在台北市，繳稅繳給台北市，所以台北市分配到的資金是高雄市的好幾倍，形成重北輕南，壞的污染都給南部，好康的建設都集中在台北。台灣南北不均衡就是這樣來的。
其次是，國民黨政府把台北市當作中央政府所在地，因此每年各項建設與人事經費總是居全國之冠，所以各項公共建設美輪美奐，捷運等交通線四通八達，無形中帶動台北市的高房價，大大增加台北市民的財富，尤其是金融保險等大公司以及許多國府之高級公務員，因為他們在台北都擁有許多房地產，等於利用全民公共財圖利有錢的財團與自己人，以致南北貧富差距越來越大。如連家最近把上億帝寶豪宅轉移給自己子女以避稅，若非台北市各項公共建設美輪美奐，帝寶會有那麼高的價格嗎？
因此，為了平衡南北貧富差距，政府唯有遷都中南部，讓台北成為商樣中心，政治文化中心遷移中南部。有了政府機構南遷，部分工商業的總公司也自然會隨之南下，則勢必增加中南部民眾之就業機會與待遇，中南部民眾也就不會再一窩蜂往北部擠，北部房價與物價才可望合理化，年輕人才有能力購屋與結婚生子，否則縱使神仙在世，可能嗎？
以往國民黨始終不願意將部分中央政府機構南遷，其居心可議。如今民進黨也無動於衷，又如何平息中南部人的不滿？至於總統府、立法院與行政院等建築，都是日治時代留下的百年建築，尤其是總統府，式日本總督與阿歐西獨裁者統治台灣的威權象徵，很不適合當民主台灣的辦公室或國會議員論政之處，留作博物館或做其它用途可也。丁守中如果贊同這麼做，不要說競選台北市長，選總統也可以。
丁守中算是國民黨內的少數清流，只是格局不太，沒有為全民利益著想，三年前又沒有骨氣脫黨競選到底，以致國民黨最後以慘敗收場，畢竟許多藍營人士都不屑連家人，何況他人？
（大學教授）
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