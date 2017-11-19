自由開講》丁守中是否在臭彈？

◎鄧鴻源

為了與目前擁有全國性聲望的台北市長柯文哲作對比， 五度參選的丁守中強調，如果自己當市長，「 絕對馬上恢復重陽敬老金」，而且更要鼓勵生育，比照先進國家， 由北市府來對弱勢家庭發放食物券跟奶粉券。



丁守中說，他的目標是把台北市建構成一個敬老孝親的城市， 讓年輕人可以放心地生兒育女、中壯年可以放手拼事業， 銀髮長輩可以快樂地安享晚年。丁守中是否在臭彈？如果只會撒錢， 誰不會做？畢竟台北擁有全國最多資源，只要廢除黨國「肥貓」 與許多高官不合理的月退俸與的十八趴， 給弱勢族群一家每月五萬元生活津貼都可以。只是台北市可以， 其他縣市做得到嗎？

前立委丁守中18日宣布參選台北市長記者會。（記者黃耀徵攝）



二十幾年前歌手林強的「向前行」曾轟動全國， 歌詞說明許多中南部人把台北市當「黃金城」，「 甚麼好康耶攏在那」，如今中南部社會貧富差距依然沒變， 甚至更惡化，國民黨無疑是始作俑者。



原因是，台灣高污染工業的生產（如中鋼、中油、中石化、李長榮、 ...）都設立在高雄，汙染當地， 可是這些污染工業的總公司都設在台北市，繳稅繳給台北市， 所以台北市分配到的資金是高雄市的好幾倍，形成重北輕南， 壞的污染都給南部，好康的建設都集中在台北。 台灣南北不均衡就是這樣來的。



其次是，國民黨政府把台北市當作中央政府所在地， 因此每年各項建設與人事經費總是居全國之冠， 所以各項公共建設美輪美奐，捷運等交通線四通八達， 無形中帶動台北市的高房價，大大增加台北市民的財富， 尤其是金融保險等大公司以及許多國府之高級公務員， 因為他們在台北都擁有許多房地產， 等於利用全民公共財圖利有錢的財團與自己人， 以致南北貧富差距越來越大。 如連家最近把上億帝寶豪宅轉移給自己子女以避稅， 若非台北市各項公共建設美輪美奐，帝寶會有那麼高的價格嗎？



因此，為了平衡南北貧富差距，政府唯有遷都中南部， 讓台北成為商樣中心，政治文化中心遷移中南部。 有了政府機構南遷，部分工商業的總公司也自然會隨之南下， 則勢必增加中南部民眾之就業機會與待遇， 中南部民眾也就不會再一窩蜂往北部擠， 北部房價與物價才可望合理化，年輕人才有能力購屋與結婚生子， 否則縱使神仙在世，可能嗎？



以往國民黨始終不願意將部分中央政府機構南遷，其居心可議。 如今民進黨也無動於衷，又如何平息中南部人的不滿？至於總統府、 立法院與行政院等建築，都是日治時代留下的百年建築， 尤其是總統府，式日本總督與阿歐西獨裁者統治台灣的威權象徵， 很不適合當民主台灣的辦公室或國會議員論政之處， 留作博物館或做其它用途可也。丁守中如果贊同這麼做， 不要說競選台北市長，選總統也可以。



丁守中算是國民黨內的少數清流，只是格局不太， 沒有為全民利益著想，三年前又沒有骨氣脫黨競選到底， 以致國民黨最後以慘敗收場，畢竟許多藍營人士都不屑連家人， 何況他人？



（大學教授）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com