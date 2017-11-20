自由開講》厲耿桂芳的笑話

◎陳振

台北市議員厲耿桂芳日前於市議會總質詢時， 與備詢的市長柯文哲論及中央政府推行歷史課綱去中國史、 中國文化，國文課綱削減文言文比例，認為不合哩， 厲耿桂芳還上起「國文課」，還抽問孔子「禮運大同篇」，不料，柯文哲神背誦立刻秒回答，柯文哲臉上藏不住笑意，笑說「 我有背啦！中國古書我讀很多」。

台北市議員厲耿桂芳今日下午於市議會總質詢時，與備詢的市長柯文哲論及中央政府推行歷史課綱去中國史、中國文化，國文課綱削減文言文比例，認為不合哩，厲耿桂芳還上起「國文課」。（報社合成照）



厲耿桂芳引述新加坡總理李光耀自傳內容：「 新加坡歷史不在100多年前，早在5千多年中國文明就開始， 中國歷史是我們的一部分」， 她認為連新加坡這樣新興國家都認同中華文化，看到我們去中國史， 她感到猶如中國大陸的文化大革命初級版。試問， 中國歷史是新加坡的一部分又如何？ 難道新加坡也是中國的一部分嗎？如同英國歷史也是美國的一部分， 但是美國是英國的一部分嗎？



新加坡的確有中文課，但是他們是當作語文來學， 他們學文學是用英國文學，中小學生大部分都會雙語或多語， 哪像我們學生，即使讀到大學，不僅不會說英語的一堆， 許多人連中文書寫表達都詞不達意，錯字連篇， 這難道不是文言文讀太多所致嗎？試問， 目前有幾人常用文言文寫作？就算國文系畢業的， 平常也應都用白話文書寫吧？



若說減少文言文篇幅就是去中國化， 那麼以前中國五四運動不就是嗎？胡適、徐志摩、 陳獨秀與聞一多等許多中國海外留學生， 可都是飽讀中國古書的文人，難道他們都不愛中國嗎？ 難道他們主張白話文就是去中國化嗎？一些國民黨人腦筋都很秀逗， 自己專門搞意識形態，卻反說別人！



不說別的，目前國歌、 軍歌與各校校歌不就是黨國意識形態的翻版嗎？ 否則怎麼有那麼多與國民黨或中國有關的詞句？如實行三民主義、 做一位堂堂正正的中國人、我愛中華、黨旗飛舞、 為青天白日旗爭光榮，遨遊崑崙上空、看五嶽三江雄關要塞。請問， 國人與軍人都是國民黨員嗎？ 台灣有崑崙山或五嶽三江等雄關要塞嗎？ 這不是黨國洗腦教育又是甚麼？



尤其是，阿歐西的國歌就是國民黨黨歌，國旗中有國民黨黨徽， 可說比中國和北韓更野蠻，畢竟後者還沒有國民黨這麼無恥， 因為他們尚知國與黨的分際，所以無論是國歌或黨歌、國旗或黨旗， 都不一樣。如中共國歌是「義勇兵進行曲」，黨歌是「國際歌」， 國歌是「五星旗」，黨旗是斧頭與鐮刀； 北韓黨旗除了有斧頭與鐮刀外，中間還有一支筆， 與其國旗也完全不同。



總之，許多國民黨民代在議會上對有關國家認同的質詢， 往往是笑話，暴露出他們自己的無知。

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（教師）



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