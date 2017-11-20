自由開講》厲耿桂芳的笑話

◎陳振
台北市議員厲耿桂芳日前於市議會總質詢時，與備詢的市長柯文哲論及中央政府推行歷史課綱去中國史、中國文化，國文課綱削減文言文比例，認為不合哩，厲耿桂芳還上起「國文課」，還抽問孔子「禮運大同篇」，不料，柯文哲神背誦立刻秒回答，柯文哲臉上藏不住笑意，笑說「我有背啦！中國古書我讀很多」。
台北市議員厲耿桂芳今日下午於市議會總質詢時，與備詢的市長柯文哲論及中央政府推行歷史課綱去中國史、中國文化，國文課綱削減文言文比例，認為不合哩，厲耿桂芳還上起「國文課」。（報社合成照）
厲耿桂芳引述新加坡總理李光耀自傳內容：「新加坡歷史不在100多年前，早在5千多年中國文明就開始，中國歷史是我們的一部分」，她認為連新加坡這樣新興國家都認同中華文化，看到我們去中國史，她感到猶如中國大陸的文化大革命初級版。試問，中國歷史是新加坡的一部分又如何？難道新加坡也是中國的一部分嗎？如同英國歷史也是美國的一部分，但是美國是英國的一部分嗎？
新加坡的確有中文課，但是他們是當作語文來學，他們學文學是用英國文學，中小學生大部分都會雙語或多語，哪像我們學生，即使讀到大學，不僅不會說英語的一堆，許多人連中文書寫表達都詞不達意，錯字連篇，這難道不是文言文讀太多所致嗎？試問，目前有幾人常用文言文寫作？就算國文系畢業的，平常也應都用白話文書寫吧？
若說減少文言文篇幅就是去中國化，那麼以前中國五四運動不就是嗎？胡適、徐志摩、陳獨秀與聞一多等許多中國海外留學生，可都是飽讀中國古書的文人，難道他們都不愛中國嗎？難道他們主張白話文就是去中國化嗎？一些國民黨人腦筋都很秀逗，自己專門搞意識形態，卻反說別人！
不說別的，目前國歌、軍歌與各校校歌不就是黨國意識形態的翻版嗎？否則怎麼有那麼多與國民黨或中國有關的詞句？如實行三民主義、做一位堂堂正正的中國人、我愛中華、黨旗飛舞、為青天白日旗爭光榮，遨遊崑崙上空、看五嶽三江雄關要塞。請問，國人與軍人都是國民黨員嗎？台灣有崑崙山或五嶽三江等雄關要塞嗎？這不是黨國洗腦教育又是甚麼？
尤其是，阿歐西的國歌就是國民黨黨歌，國旗中有國民黨黨徽，可說比中國和北韓更野蠻，畢竟後者還沒有國民黨這麼無恥，因為他們尚知國與黨的分際，所以無論是國歌或黨歌、國旗或黨旗，都不一樣。如中共國歌是「義勇兵進行曲」，黨歌是「國際歌」，國歌是「五星旗」，黨旗是斧頭與鐮刀；北韓黨旗除了有斧頭與鐮刀外，中間還有一支筆，與其國旗也完全不同。
總之，許多國民黨民代在議會上對有關國家認同的質詢，往往是笑話，暴露出他們自己的無知。
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（教師）
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