瞭望之窗》川普亞太之行與美日韓關係

這趟長達12天的亞洲行，川普將先後造訪日本、再到韓國和中國進行國是訪問，接著前往越南出席「亞太經合會」非正式袖高峰會，最後訪問菲律賓並參加東亞高峰會。時值亞太政經安全劇烈變動，而川普又受陷國內「通俄門」醜聞風波擴大之際，如果在第一站的日本就沈不住氣，或是不依幕僚準備劇本演出，後續行程恐怕全會亂了套，也無法向亞太諸國提出完成戰略說明。也因此，川普第一次的亞洲之旅，在首站日本沒有出現令人意外的發展。

托克維爾

美國總統川普上任以來第一次的亞洲之旅，在首站日本沒有出現令人意外的發展。

小白球、美式漢堡、日本和牛鐵板燒等花邊故事，佔據首日新聞版面。日本首相安倍成功設定議程，讓兩國元首在高爾夫球帽上共同簽下「唐納與晉三：讓美日關係更加偉大」的政治正確用語。川普也樂於和安倍這位好朋友配合演出，大讚日本是美國在亞洲最堅定的安全盟友。

畢竟這趟長達12天的亞洲行，川普將先後造訪日本、再到韓國和中國進行國是訪問，接著前往越南出席「亞太經合會」（APEC）非正式袖高峰會，最後訪問菲律賓並參加東亞高峰會（EAS）。時值亞太政經安全劇烈變動，而川普又受陷國內「通俄門」醜聞風波擴大之際，如果在第一站的日本就沈不住氣，或是不依幕僚準備劇本演出，後續行程恐怕全會亂了套，也無法向亞太諸國提出完成戰略說明。

因此，川普此行最優先必須處理的是三大議題：北朝鮮的安全威脅、中國崛起的野心，以及向亞太盟國提出政治、經貿和安全的「再保證」。

時值亞太政經安全劇烈變動，而川普又受陷國內「通俄門」醜聞風波擴大之際，如果在第一站的日本就沈不住氣，或是不依幕僚準備劇本演出，後續行程恐怕全會亂了套，也無法向亞太諸國提出完成戰略說明。（AP）

他必須扣緊這三大議題，明確展現美國的態度和政策立場。川普推翻前任歐巴馬的「亞太再平衡」戰略，又宣布退出「泛太平洋夥伴協議」（TPP），還要與韓國重新協商自由貿易協訂，讓亞太諸國人心惶惶。川普陣營特別在他抵達東京前，就透過國務卿提勒森與國防部長馬提斯等人釋放華府有意強化美國、日本、印度、澳洲的「印度太平洋」戰略作為替代外交政策主軸，以及維持南海航行自由的決心，更刻意先安排川普探視美軍駐日本基地，警告平壤「獨裁者最好不要低估美國的決心」。其他的媒體形象包裝還包括不對日本天皇明仁夫婦過度屈膝彎腰，並與曾遭北韓綁架的受害者及家屬見面。

雖然訪日最後一天，川普還是不免俗地批評了美日雙邊貿易關係，但他選擇的場合是在美國駐東京大使館與日本主要企業座談的場合，而非當面給安倍難堪。川普抱怨現階段的美日貿易既不公平、也不公開，特別是汽車進出口問題。商人出身的川普還向日方明示打消日本對美貿易順差的方法，就是購買美國最先端武器，尤其是導入彈道飛彈防禦系統。

川普對安倍的需要大於解決美日貿易摩擦的急迫性，而安倍自從川普當選後也立即下足外交功夫。安倍是首位前往紐約川普大樓造訪川普的國際領袖，更送上昂貴高爾夫球具為貼身禮物。他更是川普上任後首位在白宮接見的亞洲領導人，兩人更同乘「空軍一號」前往佛羅里達打小白球。即使仍然無法喚回川普退出TPP的決定，安倍依然視強化美日同盟以及與川普的私誼為當務之急。上個月再度贏得國會選舉的安倍若能克服明年自民黨黨魁的挑戰，任期可望延至2021年。基於內部政權維繫與外部環境的因應，川、安兩人各取所需。此次會面前，兩人已見面7次，通電話14次。這也是為何川普在日本停留48小時，而僅在韓國駐足24小時的主因。

川普訪日的媒體形象包裝還包括不對日本天皇明仁夫婦過度屈膝彎腰，並與曾遭北韓綁架的受害者及家屬見面。（AFP）

反觀川普對韓國新任總統文在寅就不若對安倍如此熱絡。這當然與今年年初韓國政局變化有關，前總統朴槿惠遭彈劾下台，文在寅當選新的韓國大統領。即使文在寅首次出訪就前往華府與川普會晤，也在國際場合數次接觸，但出自韓國進步陣營的文在寅主張對北朝鮮的「交往」政策，競選期間甚至表明當選後將訪問平壤與金正恩會面，明顯與美國既有政策路線分歧。

唯有鑑於北朝鮮在過去幾個月來對美國與東北亞加大核武與飛彈威脅力道，迫使文在寅不得不對平壤展現較為強硬的對北政策。但就在習近平完成十九大權力鞏固後以及川普訪問亞洲前，青瓦台突然釋放文在寅將於越南APEC會議時與習近平舉行韓中元首高峰會的訊息。而且雙方已經同意重新啟動經貿關係，拋下過去數個月來因為美國在韓國境內部署「薩德」飛彈系統的齟齬，代價是文在寅承諾不再增加「薩德」部署且不針對中國，韓國也不會加入與美國的軍事同盟。

若是再加上川普有意重啟美韓自由貿易協訂談判，以及前陣子他公開警告金正恩，將不惜一切摧毀北朝鮮，看在韓國人民眼裡，似乎無視韓國民眾安危，也難怪多數韓人對川普沒有好感，預期川普在首爾下榻的飯店外，將有大批抗議示威的人潮。而文在寅面對川普的刻意忽視，也多次公開呼籲美國若決定對北朝鮮開戰，必須獲得韓國同意。縱使川普將是25年來首位到韓國進行國是訪問的美國總統，但顯然外界會將其所受到的對待拿來與日本相較。如果川普依計劃在韓國國會發表演說時又脫稿演出，很可能為美韓關係增添變數。

即使文在寅首次出訪就前往華府與川普會晤，也在國際場合數次接觸，但出自韓國進步陣營的文在寅主張對北朝鮮的「交往」政策，競選期間甚至表明當選後將訪問平壤與金正恩會面，明顯與美國既有政策路線分歧。（AP）

當然這只是川普此行的前兩站，他很清楚在面臨國內困局的此刻，出訪不只能夠轉移在國內事務灰頭土臉的焦點，如果操作得當，甚至可以出口轉內銷。因此原本傳出川普不出席最後在菲律賓天使城舉行的東亞高峰會，最後川普急轉變表示將會有始有終走完全程，讓外界略為安心。

由於其國安幕僚先行拋出要強化「印度太平洋」戰略，明顯是要制衡中國的「一帶一路」計劃，而且是安排在川普結束訪中行程之後，在APEC正式發表，針對性十足。由此可以預期川普在北京與習近平的交手不會像是今年4月與習近平在佛羅里達初見面時的禮尚往來，可能火花四射。但甫完成十九大權力鞏固的習近平也不會是省油的燈，屆時北京「川習會」將會是川普次亞洲之行另一個重頭戲。