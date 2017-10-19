胡，怎麼說》「中華民國捍衛者」竟自宮「中華民國」

胡文輝

今年雙十國慶，中國國民黨痛批民進黨政府辦的慶典，大搞「去中華民國化」，儼然「中華民國捍衛者」，姿式擺足；不料，10月17日中國共產黨十九大前夕，中國國民黨發的賀電，卻剪掉了「中華民國」只剩「106年」，被批簡直是「引刀自宮」的窩囊廢賀電！

中國共產黨十九大前夕，中國國民黨發的賀電，卻剪掉了「中華民國」只剩「106年」。（圖：取自國民黨網站）

引刀自宮，卻又遮遮掩掩！

國民黨這封賀電的時間寫著106年（2017）10月17日，去掉中華民國，卻留著106年，這就好像已經自宮了，卻留著一層皮，想要欺世盜名，卻是欲蓋彌彰，反為天下人恥笑。

如認為一中各表是真的，就應勇於表述中華民國，那就堂堂正正寫上「中華民國106年」，要不，乾脆就寫2017年，反正中國國民黨見了中國共產黨就矮大半截，也不是第一次了，卻去中華民國、留106年，真不知是吳敦義下屬哪個天才想出來的白賊點子？

原來，「中華民國捍衛者」只是在台灣擺擺樣子的，當遇見中共，就把中華民國自宮不見了。

日前，行政院長賴清德在立法院首度講出「台灣是主權獨立國家，國名叫中華民國」，國民黨發狂式批判，說什麼「借殼上市」、盜用中華民國國號搞台獨云云；現在，那封賀電讓真相大白，引刀自宮中華民國的就是自居中華民國捍衛者的國民黨。 當民進黨漸漸接受中華民國是台灣的國名之時，國民黨卻自宮中華民國，政治趨勢潮流在逆轉，看來，中華民國將換人換黨捍衛才可能存在...。