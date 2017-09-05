胡，怎麼說》中共挾5％制台灣的大陰謀

◎胡文輝

退將許歷農在九三軍人節前夕，發表「不再反共，要促統」公開信，他的政治變節、武德墮落，早已不是新聞，他的影響力，只限急統派小圈圈。他的動作，在台灣起不了風浪，不過，卻曝露中國對台的大陰謀，即掌控5%效忠中國的急統派來挾制台灣！

中共總書記習近平103年在北京人民大會堂，接見新同盟會會長許歷農（左）。（中央社）

中共企圖挾5%急統派制服台灣，絕非危言聳聽！有人分析認為，中共對台搞統戰，卻只剩與急統派交往，路愈走愈窄，違背了統戰規則。事實驗證，中共對台的策略，的確出現以掌控極少數來制台灣的轉變跡證。

跡證之一，中共近來交往對象，限急統派政黨、政客、學者、紅透頂商人、左統社運團體等，顯示中共對台策略從「聯合次要敵人、打擊主要敵人」，改為牢牢抓住5%對中國效忠之徒，再以5%為本錢，在台灣內部擴大操作。

許歷農等退將，急統政黨、左統社運團體，激進反年改團體等，在台灣社會佔比應不到5%，卻利用台灣的言論自由、開放社會的不設防，伺機藉爭議事件製造風浪，企圖拖垮政府，困死台灣。

像激進反年改團體亂世大運，行動太惡劣，引發台灣人民大反彈，才稍為收歛。他們絕不能代表現職軍公教，也不代表大多數守分際的退休軍公教，卻以此名目號召反政府、反台灣。

總統府西大門憲兵遭砍傷後，拉起封鎖線等候蒐證鑑識，憲兵則是持槍警戒。（資料照，記者劉信德攝）

跡證之二，上月18日一男子持刀砍傷總統府憲兵，聲稱要將中國五星旗插在總統府，並大讚中共（這與許歷農公開信雷同），他顯然被中共洗腦，這類遭洗腦的孤狼絕不會唯一，只要幾匹孤狼，就可製造台灣很大不安。

跡證之三，利用網路大數據，找出台灣政府的軟肋如失言等扭曲做攻擊武器，再以網軍及前述5%擴大爭點，讓台灣防不勝防，這點未來會更頻繁。