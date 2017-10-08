Outside》在摩洛哥，為何要保存猶太人文化？

我不理會是猶太人，抑或穆斯林，我們就是摩洛哥人，我們都是人。

BILLY TONG

摩洛哥的發展，或展示了在伊斯蘭國度，達致宗教、文化共融的可能性。

以巴衝突長年未平息，以色列與阿拉伯國家的關係長期緊張。加上，中東正面對伊斯蘭極端主義的崛起，反猶太主義 （ Anti-Semitism ） 情緒高漲。

但是，摩洛哥作為北非的穆斯林大國，政府和民間在近年卻開展了很多保育猶太人文化的工作。

猶太人在摩洛哥的歷史非常悠長，他們早於公元前六世紀便到達摩洛哥，成為當地第一批定居者，遠遠早於伊斯蘭教誕生以前。

1492年，西班牙的猶太人為了逃避宗教裁判 （ Spanish Inquisition ），走難到距離西班牙南部8英里遠的摩洛哥瓦塔斯王國。多年來，猶太人在摩洛哥建立了很多文化傳統和建築。

猶太人在摩洛哥的建築內部

到1948年，以色列宣佈立國，並與五個阿拉伯國家爆發獨立戰爭。

巴伊蘭大學 （ Bar Ilan University ）中東研究教授拉斯基（ Michael Laskier ）指出，當時阿拉伯國家都有系統地流放國內的猶太人，唯獨摩洛哥比較不同，當地的猶太人大多是自願移民（理由大概是經濟移民、逃避阿拉伯民族主義，以及憧憬屬於猶太人的國度）。

在那段時間前後，猶太人經常與歐洲殖民主義，以及以色列復國運動扯上關係，飽受歧視；在1938年至1954年期間，又有零星針對摩洛哥猶太人的騷亂，種種事件，都加速他們想移民的意欲。



阿拉伯國家中的猶太人社區人口，愈來愈小

到今天，摩洛哥只剩下約三千名猶太人，比1948年三十萬人口，少了百倍。但是，摩洛哥猶太人已經是全阿拉伯世界最大的猶太人群體。

可是，他們的人口正急速減少，年輕猶太人都想搬離國家，希望更易通婚，預計十年後，摩洛哥猶太人數目將會寥寥可數。

近年，愈來愈多摩洛哥人，意識到當地猶太人社群的生存問題，希望在猶太人社群消失之前，盡力保存他們的文化。

布德拉（ Elmehdi Boudra ）是一位穆斯林，但有猶太人血統。他組織了米穆纳會（ Mimouna Club ），一個大概有90名成員的團體，名稱源於當地一個猶太人和穆斯林共同慶祝的宗教節日。過去十年，他們致力教授年輕穆斯林當地的猶太歷史，並幫助修復猶太歷史建築。

阿可汗旺大學 （ Al-Akhawayn University ）

他們成功說服阿可汗旺大學 （ Al-Akhawayn University ）把希伯來與猶太研究納入課程之中。他們尤其關心大屠殺歷史。於2011年，他們舉辦了阿拉伯世界第一個，紀念猶太人大屠殺的會議。

因為雙方關係緊張，猶太人大屠殺在阿拉伯世界一直是忌諱，有巴勒斯坦教授便於2014年，因帶學生到奧斯威辛集中營，而被指責宣揚錫安主義，並受到死亡恐嚇。

在參與論壇前，很多年輕摩洛哥人對大屠殺真相一無所知。到今天，不少摩洛哥人依然用敵視猶太人。布德拉希望，米穆纳會能捍衛多元主義，令人們對文化差異更寬容，這會是對抗伊斯蘭極端主義的關鍵。

穆罕默德五世（ Mohammed V ）一直堅拒把猶太人送往集中營

除了民間努力外，摩洛哥王室向來也比較同情猶太人的遭遇。

在二戰時，摩洛哥被親納粹的維希法國 （ Vichy France ）控制，但時任國王穆罕默德五世（ Mohammed V ）一直堅拒把猶太人送往集中營，儘管他們的財產依然被充公。

穆罕默德五世的孫兒，現任國王穆罕默德六世（ Mohammed VI ），是第一位穆斯林元首承認猶太人大屠殺歷史。

在2010年起，政府著手修輯數以百計的猶太人教堂和墳墓。穆罕默德六世的資深顧問阿佐拉（ André Azoulay ）表示，猶太人在摩洛哥存在逾三千年，國王會致力保存摩洛哥的猶太歷史。

摩洛哥的模式，展現了一個穆斯林和猶太人和平共存的可能性。布德拉回憶他祖母的一句話：「我不理會是猶太人，抑或穆斯林，我們就是摩洛哥人，我們都是人。」

來源：Newsweek、un

本文經授權轉載自Outside：在摩洛哥，為何要保存猶太人文化？