Outside》感官考古學：考古學家真的「發現」了古蹟？

考古重點不是找尋古蹟，而是要理解過去，閱讀古人的生活模式和社會運作。

BILLY TONG

翻開報章，我們時不時見到考古學家發現古代遺跡的新聞。可是，你有否想過，當考古學家宣稱「發現」古蹟遺址時，那些古蹟，可能從來沒有在人前消失過？

考古學家柏格利 （ Christopher Begley ）

美國特蘭西瓦尼亞大學（ Transylvania University ） 的考古學家柏格利 （ Christopher Begley ），在學術網站Aeon.co撰文，提出了這個有趣問題。

柏格利希望，人們能夠重新反思「考古學家」、「古蹟」，和「原住民群體」三者的關係。

推動感官考古學 （ Sensory Archaeology ）的其中一本著作。

近年，便有感官考古學 （ Sensory Archaeology ）的出現，回應考古科技熱潮，指出考古家應要融入當地社群，用雙腳親身感受過去，然後把研究的東西投入歷史、文化脈絡中。

洪都拉斯的地圖，原住民帕克人 （Pech） 位處中部。

早於25年前，柏格利教授便於洪都拉斯 （ Honduras ） 進行考古工作。他長年和當地原住民帕克人 （Pech） 生活。

研究顯示，帕克人在洪都拉斯生活了超過上千年。他們擅於野外求生，對他們生活的土地無所不知。在考察探險的過程中，帕克人往往是探險家、考古學家的最佳嚮導和導師。

經過逾千年的社會演變，外來者（如農民和牧民）的入侵，帕克人已失去了很多祖先留下來的土地。

但是，他們沒有喪失歷史和傳統，而且仍然認識祖先留下來的遺跡。帕克人先後引領柏格利參觀了150個遺跡。柏格利會拍照、繪製地圖、撰寫筆記，務求把這些遺址一一記錄下來。

柏格利認為，自己沒有「發現」遺址，他只是「記錄」遺址，並理解當中的來龍去脈，詮釋文化意義。

莫斯基蒂亞雨林 （ Mosquitia Rainforest ）

柏格利的意見，或者與其他考古學家、探險家相左。

在過去一世紀，有無數考古團隊湧到洪都拉斯東北部的莫斯基蒂亞雨林 （ Mosquitia Rainforest ）進行探索，希望找到傳說中的「白城」（ La Ciudad Blanca/ The White City ）。

每當發現一些古建築殘址，人們都會宣稱他們成功「發現」了白城。於是，白城一次又一次被「發現」，柏格利知道，至少有六個人們所謂的「白城」。

「白城」（ La Ciudad Blanca/ The White City ）



很多時，這些考古學家的描述未必正確。他們會採用一個外來者的視覺，以一個去脈絡化的形式，觀看那些遺址。

他們沒有察覺，自己「發現」的城市從來沒有消失過——在當地生活的人，大多知道它們的存在。有些時候，當地人民不會以「城市」稱呼那些遺址，但他們就是知道那些地方，因為那些地方象徵了部落的黃金時代，他們小時候，甚至會在那些地方遊玩。

光學雷達，對考古學幫助很大

考古學已進入了一個新時代，首先是航拍技術出現，然後是衛星圖像，到最近是光學雷達 （LiDAR）。專家只需要在飛機發射光束，就可以了解到地貌。

這些技術，令到考古工作更有效率。專家很容易就收集到數據，甚至繪製3D地圖，讓所有東西一覽無遺。

可是，這些技術，卻令考古學家和原住民的關係變得疏離。考古學家從高空，以一個「離地」的方式研究遺址，無助他們認識地方背後的歷史。

柏格利批評，這種古蹟「發現」，是一種霸權凝視（ hegemonic gaze），探索者處於一個高高在上的姿態，認為科技令他們看通一切，探索者和被探索的原住民存在著極不平等的權力關係。原住民和遺址，成為他們慾望投射的對象。發現遺址，能為他們帶來英雄感，展現他們的技術、膽識和財富。

這種權力不平等，把考古學帶到一個去脈絡化的現象。在2012年，一個由電影製作人和作家領導的考古團隊，宣稱找到消失了的洪都拉斯「白城」，但經過強烈反彈後，先後改稱發現的地方為美洲虎之城 （ City of the Jaguar ）和猴神之城 （ City of the Monkey God ），而這些叫法都沒有充分的歷史根據，令到當地原住民感到十分冒犯。

柏格利認為，考古重點不是找尋古蹟，而是要理解過去，閱讀古人的生活模式和社會運作。

來源：AEON、Independent

本文經授權轉載自Outside：感官考古學：考古學家真的「發現」了古蹟？