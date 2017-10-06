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Outside》焚書的歷史——在電子書的年代，就沒有焚書嗎？

書本是文明和知識的載體，是推動人類發展的引擎。人們正在努力尋找不同方法，保存、捍衛書本。電子化技術出現，印刷版的原典可以以電子檔形式儲存，好像為知識提供了永垂不朽的生命。可是，克露芙教授說不要高興得這樣早，在電子化時代，圖書館員和檔案員同樣面對很多問題。
作者： Outside
2017-10-06 10:29
 | 2017-10-06 10:29

BILLY TONG

2012年，伊斯蘭聖戰份子入侵馬里。他們到達古城廷巴克圖（ Timbuktu ）後，便大舉搜尋和焚燒珍貴古籍。

幸好，當地的一名圖書館館長海德拉（ Abdel Kader Haidara ）挺身而出，把35萬份中世紀原稿偷運到馬里首都巴馬科（ Bamako ），大大減少損失。

海德拉（ Abdel Kader Haidara ）

在歷史之中，像伊斯蘭聖戰份子般的焚書狂徒，數之不盡，而且不分中外。

在中國，最出名的例子必定是秦始皇。公元前213年，他下令焚毀「詩、書、百家語」，並在翌年坑殺術士、儒生，史稱「焚書坑儒」。

焚書坑儒

在西方，利維 （ Livy ）在公元1世紀編寫的《羅馬史》便提到，羅馬君王會下令焚燒記載酒神節 （ Bacchanalia ）慶祝儀式的書本，以及一些載有神諭 （ Oracles ）的文稿，杜絕外地習俗在羅馬傳播。

夏威夷大學圖書館學教授克露芙 （ Rebecca Knuth ）研究焚書事件，出版了《焚書》（ Libricide ）。她認為，秦始皇等古代領袖，視焚書為文化征服的表現。

她特別提到，埃及的阿歷山大圖書館 （ the Library of Alexandria ），曾是世界上最大的圖書館，它先後被不同入侵者焚毀，例如公元前48年，凱撒大帝和他的羅馬大軍；以及7世紀，歐麥爾 （ Caliph Omar ）和他的穆斯林戰士。

一幅1876年的畫，畫家想像阿歷山大圖書館如何被燒燬

到15世紀，古騰堡發明了活字印刷術，書本大量湧現，知識開始普及起來，為後來的啟蒙時代奠下根基。人們視知識為力量，視知識為改變世界的希望。精英階級無法再壟斷知識，書本在他們眼中變成危險的東西。獨裁政權，希望重塑失衡了的權力關係，焚書便是最有象徵性的行動。

克露芙教授觀察到，二十世紀的焚書者，儘管擁有無上權力，但卻有種被迫害的心理。例如，希特勒和他的納粹黨，常把自己塑造成被猶太商人的受害者；毛澤東發動文化大革命時，指要把無產階級從資產階級的壓迫中解放出來。到1981年的斯里蘭卡，僧伽羅佛教徒把泰米爾人的賈夫納公共圖書館 （ Jaffna Public Library ）燒燬，逾10萬本珍貴的泰米爾文學和歷史書被破壞。僧伽羅佛教徒指自己受到泰米爾人傳播的印度教思想威脅，但在斯里蘭卡，泰米爾人卻屬少數。

賈夫納公共圖書館 （ Jaffna Public Library ）被燒燬之後

書本是文明和知識的載體，是推動人類發展的引擎。人們正在努力尋找不同方法，保存、捍衛書本。電子化技術出現，印刷版的原典可以以電子檔形式儲存，好像為知識提供了永垂不朽的生命。

可是，克露芙教授不要高興得這樣早，在電子化時代，圖書館員和檔案員同樣面對很多問題。

首先是技術問題。檔案類型不停更換，加上軟件公司倒閉，保存電子檔的人，要小心選用保存格式，並且與時並進，適時轉變檔案的數據格式，及定期更新硬件。否則，在若干年後，便無法閱讀該些電子檔。

然後，是電子空間問題。數年前，我們用的單位，仍是吉位元組（ Gigabyte ），後來是太位元組（ terabytes ），到現在是千兆兆位元組（ petabyte ）。即使撇除技術和空間問題，要把文稿原典轉錄為數位典藏，也所費需時，要用上大量資源，這又可能牽涉到政治問題。

檔案員希望保存的文檔，未必與在上位者的意志相符。美國前總統喬治布殊在任內，曾希望關閉美國國家環境保護局圖書館 （EPA Libraries）；加拿大前總理哈珀（ Stephen Harper ）在2014年，也曾下令封鎖和破壞大量科學報告和書籍，在加拿大學術界引起寒蟬效應。

香港政府各部門銷毀不少檔案

到較接近我們的香港，2012年至2016，香港各部門至少銷毀236,563直線米檔案。克露芙教授認為，電子化科技無疑改變了我們保存知識的方式，當權者無法把書本都一把火燒掉。但老問題還是存在，他們還是希望把一種資訊凌駕於另一種資訊（ prioritizing one type of information over another ）。

或者，焚書的歷史不會因電子化技術而終結，它只是以另一種形式繼續下來。

 

來源：Smithosonian

本文經授權轉載自Outside：焚書的歷史——在電子書的年代，就沒有焚書嗎？

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