Outside》焚書的歷史——在電子書的年代，就沒有焚書嗎？

BILLY TONG

2012年,伊斯蘭聖戰份子入侵馬里。他們到達古城廷巴克圖( Timbuktu )後,便大舉搜尋和焚燒珍貴古籍。

幸好,當地的一名圖書館館長海德拉( Abdel Kader Haidara )挺身而出,把35萬份中世紀原稿偷運到馬里首都巴馬科( Bamako ),大大減少損失。

海德拉( Abdel Kader Haidara )

在歷史之中,像伊斯蘭聖戰份子般的焚書狂徒,數之不盡,而且不分中外。

在中國,最出名的例子必定是秦始皇。公元前213年,他下令焚毀「詩、書、百家語」,並在翌年坑殺術士、儒生,史稱「焚書坑儒」。

焚書坑儒

在西方,利維 ( Livy )在公元1世紀編寫的《羅馬史》便提到,羅馬君王會下令焚燒記載酒神節 ( Bacchanalia )慶祝儀式的書本,以及一些載有神諭 ( Oracles )的文稿,杜絕外地習俗在羅馬傳播。

夏威夷大學圖書館學教授克露芙 ( Rebecca Knuth )研究焚書事件,出版了《焚書》( Libricide )。她認為,秦始皇等古代領袖,視焚書為文化征服的表現。

她特別提到,埃及的阿歷山大圖書館 ( the Library of Alexandria ),曾是世界上最大的圖書館,它先後被不同入侵者焚毀,例如公元前48年,凱撒大帝和他的羅馬大軍;以及7世紀,歐麥爾 ( Caliph Omar )和他的穆斯林戰士。

一幅1876年的畫,畫家想像阿歷山大圖書館如何被燒燬

到15世紀,古騰堡發明了活字印刷術,書本大量湧現,知識開始普及起來,為後來的啟蒙時代奠下根基。人們視知識為力量,視知識為改變世界的希望。精英階級無法再壟斷知識,書本在他們眼中變成危險的東西。獨裁政權,希望重塑失衡了的權力關係,焚書便是最有象徵性的行動。

克露芙教授觀察到,二十世紀的焚書者,儘管擁有無上權力,但卻有種被迫害的心理。例如,希特勒和他的納粹黨,常把自己塑造成被猶太商人的受害者;毛澤東發動文化大革命時,指要把無產階級從資產階級的壓迫中解放出來。到1981年的斯里蘭卡,僧伽羅佛教徒把泰米爾人的賈夫納公共圖書館 ( Jaffna Public Library )燒燬,逾10萬本珍貴的泰米爾文學和歷史書被破壞。僧伽羅佛教徒指自己受到泰米爾人傳播的印度教思想威脅,但在斯里蘭卡,泰米爾人卻屬少數。

賈夫納公共圖書館 ( Jaffna Public Library )被燒燬之後

書本是文明和知識的載體,是推動人類發展的引擎。人們正在努力尋找不同方法,保存、捍衛書本。電子化技術出現,印刷版的原典可以以電子檔形式儲存,好像為知識提供了永垂不朽的生命。

可是,克露芙教授不要高興得這樣早,在電子化時代,圖書館員和檔案員同樣面對很多問題。



首先是技術問題。檔案類型不停更換,加上軟件公司倒閉,保存電子檔的人,要小心選用保存格式,並且與時並進,適時轉變檔案的數據格式,及定期更新硬件。否則,在若干年後,便無法閱讀該些電子檔。

然後,是電子空間問題。數年前,我們用的單位,仍是吉位元組( Gigabyte ),後來是太位元組( terabytes ),到現在是千兆兆位元組( petabyte )。即使撇除技術和空間問題,要把文稿原典轉錄為數位典藏,也所費需時,要用上大量資源,這又可能牽涉到政治問題。



檔案員希望保存的文檔,未必與在上位者的意志相符。美國前總統喬治布殊在任內,曾希望關閉美國國家環境保護局圖書館 (EPA Libraries);加拿大前總理哈珀( Stephen Harper )在2014年,也曾下令封鎖和破壞大量科學報告和書籍,在加拿大學術界引起寒蟬效應。

香港政府各部門銷毀不少檔案

到較接近我們的香港,2012年至2016,香港各部門至少銷毀236,563直線米檔案。克露芙教授認為,電子化科技無疑改變了我們保存知識的方式,當權者無法把書本都一把火燒掉。但老問題還是存在,他們還是希望把一種資訊凌駕於另一種資訊( prioritizing one type of information over another )。



或者,焚書的歷史不會因電子化技術而終結,它只是以另一種形式繼續下來。

來源:Smithosonian

本文經授權轉載自Outside:焚書的歷史——在電子書的年代,就沒有焚書嗎?