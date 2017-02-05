Outside》加沙走廊的實驗：巴勒斯坦人的另類農耕

在生活環境艱困的情況下，人該如何自處，是考驗著這個人的智慧。看加薩農民如何絕處求生，免於以色列的迫害， 堅強地存活下來。

LIU BOON KAN

巴勒斯坦加薩走廊，有全球最大「露天監獄」之稱。當地受到以色列嚴密封鎖，人口密度超標，人道物資經常短缺，以色列軍隊近年更向加薩邊界大肆噴灑不知明農藥，令農作物大量受損。有農民便絕處求生，在加薩城的屋頂和空地實驗水耕種植，成功自給自足解決三餐溫飽。

1月是小麥種植季節，理應是加薩農民最忙碌的日子。但是，農民Jaber Abu Rejela今年卻坐困愁城。他在接近以色列邊境擁有農地，而紅十字會消息指，以軍可能在12月中至1月中向邊境噴灑農藥。Abu Rejela怕過早栽種農作物，結果會被以色列的農藥所毀，所以遲遲未敢耕作。

加沙的農民

根據加薩綜合農藥管理部門資料，加薩邊境有超過4,000杜納畝（即988公頃）的農地。當中大部分農作物去年因以軍噴灑農藥受損。加薩有超過三分一的耕地，正正位於以色列封鎖線的緩衝區內。

Abu Rejela家族世代以務農維生，但他坦言生活從未過得如此艱難。他解釋指，以軍曾經在邊境向農地上的農民開槍，加上受停電影響，灌溉系統無法正常地灌溉作物。

面對耕地縮小，加上主要食水受污染，不少巴勒斯坦人正尋找替代辦法以覓得潔淨食水和食物。

加沙十分缺乏水資源

居住加薩城內的53歲Said Salim Abu Nasser，便嘗試在加薩城內實驗水耕種植，把屋頂和混凝土空地改造成種植場，作物有十多種，包括西蘭花、蕃茄、萵苣和花椰菜等。

結果收成多達3,500公斤，較傳統技術收成多一倍，滿足十六位子孫的溫飽；耕種用水可循環再用，因此可節約用水達90%，他說：「有六個月時間，我不需要換水。」當遇到停電問題時，太陽能板可以供應足夠電力，讓氧氣透過管道泵入水中；屋頂的耕種水道同時養魚，魚糞可以成為有機肥料。



加薩艾資哈爾大學（Al-Azhar University- Gaza）農業教授Mahmoud Jawad al-Ajouz坦言：「我們過往以為，在這種高鹽度的水中種植是不可能，但（在Abu Nasser的實驗）之後，我們發現原來是可以的。」

Abu Nasser是一名木匠，他接受聯合國糧食及農業組織的資助和基礎培訓後，開始實驗小型水耕種植場。

水耕種植必須具備16種不同元素，其中的礦物肥料在加薩售價高昂，Abu Nasser便以磨碎的乾蛋殼加上灰混入水中，提供鈣、鉀、磷等礦物養分；孫兒則把磨碎的粉筆混入水中，作為替代的鈣肥。經過持續的試驗和艾資哈爾大學的研究成果，Abu Nasser的水耕農場最終取得成功。

Abu Nasser認為，全職農民只會思考如何謀利，通常都會噴灑過量的肥料、化學品和農藥，結果不但影響食物質素，同時污染土地和水源，因此他建議每個家庭都應該經營一個小農場，自給自足。他說：「我們是為下一代而努力，好讓他們將來亦能夠種植自己的健康食材。」

另外，加薩居民還要面對食水不足問題。由於加薩多年來過度抽取地下水，令地下水水位過低，導致海水滲入，目前96%地下水已經不宜飲用。

去年加薩攝影師Fayez al-Hindi便成功設計出一個太陽能濾水系統，為全家供應潔淨食水。系統原理簡單，首先以自來水注滿一個三米長的池盤，水在太陽熱力下蒸餾到一塊面板上，再經引導滴入另一個池盤中，便可以完成過濾程序。在陽光普照的冬天，系統平均可以供應4至6升清潔飲用水。

他解釋：「很多濾水器都過於昂貴，加上經濟不景，所以我便思考如何以替代方式過濾有毒的自來水，然後與其他人分享。」

政府水務部工作的實驗技術人員Mohammed Abu Shamaleh，檢驗Hindi過濾的食水後，肯定濾水系統的成效。他認為，上一代的蒸餾技術畢竟要消耗電力和燃料，價錢高昂，「但Fayez的技術卻使用太陽能，這是免費的。他所取得的食水都是純正，沒有任何鹽分，解決了很多問題，尤其在加薩，我們要取得潔淨食水實在面對很多障礙。」

雖然Hindi的濾水技術已經相對便宜，成本不足1,000元，但對很多加薩家庭而言，仍然是難以負擔的巨額開支，令這套技術目前仍無法普及。

資料來源：Al Jazeera





本文經授權轉載自Outside 加薩走廊的實驗：巴勒斯坦人的另類農耕