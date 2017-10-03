自由開講》推、拖、閃、躲、飄：中華民國行政官僚最佳寫照

于閔如

「中國新歌聲－上海．台北音樂節」抗爭活動的餘波盪漾，中間活動決策過程曲折離奇，活動結束後內幕一天一爆料可謂張力十足，使得台大、文化局對外說法不斷被打臉，徹底體現行政官僚面對事情的典型寫照：「推、拖、閃、躲、飄」。民眾、學生仍在等待水落石出的那天。

台大九二四事件餘波盪漾，內幕一天一爆料，使得台大、文化局對外說法不斷被打臉。民眾與學生都在納悶，真相要到什麼時候才能水落石出。（資料照，記者羅沛德攝）

從活動舉辦前到活動抗爭後，學校不僅對於活動抗爭風波反應慢半拍，對於學生追求的事件真相更猶如擠牙膏式這就是「推」與「拖」；台北市文化局則不斷推卸相關責任，態度至今一直都是這局面自己也是受害者。

至於活動舉辦過程如何跟中國做溝通？為何要在台大租借場地？到底有無經費補助？至今依舊無從得知，這就是行政官僚的另一種特寫面對責任問題「閃」、「躲」、「飄」；關鍵的場地租借公文更是令人嘖嘖稱奇，原本不辦的場地卻因為關鍵立委的關鍵電話讓場地租用死灰復燃，而公文函稿卻壓在體育室未行文出去，但廠商依然有建築許可執照架設舞台；場地決策與協調過程爆出台大內部人事問題以及市府與對岸的相關協定乃至於民代關切，劇情正猶如紙牌屋般在台大上演。

筆者作為一位台大校友，目前亦在公務機關服務，做為一位在公務體系中的小螺絲釘，對於公務體系運作深有感觸。我們常說台灣當前公務體系程序僵化但遇到關鍵時刻就是「有關係就沒關係；沒關係就有關係」讓想做的事情可以一天之內把公文流程跑完；不想做的事情可以用各種理由推遲；出事時又很會相互推諉責任、官官相護。

活動由一個場地借用程序問題與誰是學校主體問題昇華到高度政治性的統獨議題，已經不單是校園風暴，更是敏感的國族主義神經，因此民眾有想「知」的權利，要求很簡單就是要了解事情原委真相，台大、文化局到底還要讓大家等多久？

（台大前研究生協會會長）

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