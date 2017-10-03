社論》中國正在利用台灣的民主機制

台大九二四事件之後，隨著更多資訊曝光，中國正利用台灣的民主機制，危害台灣，遂行其併吞台灣的企圖，昭然若揭。一項打著「兩岸青年同台獻唱」旗號的統戰活動進入校園，竄改台大「國立」校名，台北市府多方配合，上海台辦主任到場「督軍」，統派徒眾現場毆打抗議學生，事前還有立委施壓台大出借場地。尤有甚者，前天中國國慶，統促黨員遊行台北街頭，五星旗飄揚，彰化也有人為「祖國生日快樂」辦活動。

統派看似很活躍，但台灣其實已無統派。民主台灣，沒有「統一中國」的野心；當年要「反攻大陸」、「消滅萬惡共匪」、「三民主義統一中國」的統派，如今已淪為「被統派」。統促黨人甚至宣稱，連中華民國存在，靠的也是共產黨、中華人民共和國。主張台灣被一個不民主的國家統一，成為一個專制社會的一部分，有違普世價值而沒有志氣，台灣人民當然不屑一顧，但當事人嚴重悖離民意卻還如此囂張，堪稱政治怪象。

然而，「被統派」的誇張言行雖鮮少民意支持，卻凸顯了中國對付台灣的工作，已明目張膽，無所不用其極。更值得關切的，這一危害台灣的現代進行式，還隨著民主台灣的安全意識和法制不足，變本加厲。

以台大事件為例，除了統促黨成員在校園毆打學生濺血，備受譴責；幫派隱身政黨，從事政治社會暴力行為，最受關注。紀錄顯示，近一年來，從日本核災區食品進口公聽會、年金改革座談會、香港民主人士黃之鋒來訪，以及自由廣場公眾集會，都有幫派份子以政黨名義，從事暴力活動。黑幫份子假借政黨外殼，從事妨礙治安、打擊政治異議、喧鬧公共辯論場合，尤常見於各種群眾抗議活動中，事涉非法且招惹社會反感。如今更利用民主所保障的言論及集會自由，公然為中國搖旗吶喊；據報導其間中國金援相關團體及個人，治安和國安當局須徹底追查，不容其為所欲為，否則中國利用黑幫在台灣政治社會作亂，勢必更為張狂。

除了利用黑幫打著政黨旗號作亂，中國對媒體也著力甚深，在對付台灣的心理及輿論戰中，媒體是它執行「入島、入戶、入心」工作的途徑。中國積極影響台灣媒體，國際知名的「自由之家」歷年發表全球新聞自由報告經常警示，並點名特定媒體。其副會長普丁頓（Arch Puddington）上月還告訴台灣訪客，「台灣的媒體部分已被中國或親中人士持有」。進入網路時代，來自中國的假新聞和網軍攻擊，也是台灣面臨的新型態民主威脅。

台灣民主面臨威脅，安全意識不足和法制漏洞是兩大肇因。民主台灣，與周遭國家和平往來，卻面對中國併吞野心；基本事實因此很簡單，有如台大學生抗議標語所點出，「中國是敵國」，而且是唯一敵國。台大學生一語道破的常識，但我們的市長大人及許多政客卻自我麻痺，還常以「兩岸一家親」來自欺欺人。

心態如此，法制乃脫離現實，在中國加緊對台灣的滲透中，對政治團體結合黑幫為中國在台灣作亂，或為中國竊取、洩漏軍機當間諜，有如立委王定宇等上週所大聲疾呼，我們的刑法「外患罪」卻無法處理嚴辦，因為我們不但沒把中國當做「敵國」，也不是「外國」，而定位為「大陸地區」。共產黨不是吃素的，中國眼見台灣毫無防備敵國的決心和辦法，卻之不恭，當然樂於加緊進行併吞台灣的工作。

中國利用民主企圖吃掉台灣，行之有年，近年加緊進行。尤其中國國民黨，從連戰兩度總統敗選之後，轉而走「聯共制台」路線，加上政商買辦集團從中牟利，讓中國打開利用民主打入台灣、對付台灣的大門。如今，台大學生九二四抗議，引發國人對中國利用黑幫在台灣作亂的嚴肅議題，完全執政的民進黨不能打馬虎眼，該徹查嚴辦的、該除惡務盡的、該修法補漏洞的，都應做出實效和實績。國民黨也不能坐視或刻意阻撓，畢竟，開門揖盜，讓中國以民主之道對付台灣，這個百年老店是始作俑者。其能如此，台大學生濺血有意義，國民黨也或許還有政治生機。