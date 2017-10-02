社論》毋忘「白色力量」的初衷

台大事件之後，台北市長柯文哲人氣大降，媒體民調滿意度驟減十五個百分點。政治人物的民調高低，有如天氣晴雨冷熱，變動不居是常態。不過，柯文哲負面評價大增，不僅較一個月前世大運之後的高人氣大異其趣，時間上又逢他與民進黨及綠營支持者齟齬頻傳之際，處理不好，其未來尋求連任之路，將增添阻力。

柯文哲在台大事件表現廣受非議，其來有自。「中國新歌聲」打著選秀之名，在台灣第一學府行統戰之實，閹割校名「國立」兩字最惹反感；上海台辦主任李文輝親到現場「督軍」，與統派大咖「共享天籟」，卻以破壞新田徑場地為代價。台北市政府身為協辦單位，多方配合統戰進校園，獨缺維護尊嚴對等的應有作為，審查機制形同虛設。出事之後，柯文哲不知檢討，頻出「看不出市府有什麼疏失」、「商業行為市府怎麼曉得」、「抵抗力強就不怕外面細菌」等推託之詞。

更嚴重的，對於新聞界詢問李文輝來台北「督軍」，市長不但拒答，還快步跑給記者追。於是，新聞界又追出柯文哲與李文輝近數月來在台北與上海數度會面，交情極為「麻吉」；還質疑有如世大運期間國台辦局長黃文濤前來，莫非市府相關活動都需「中國指導員」？誠為上策，柯文哲越是閃躲，越加深各方對他在「國安會講稿」一事說謊的負面形象，也與他喜歡強調的市府團隊「正直誠信」核心價值背道而馳。民無信不立，閃躲不是善策，公開面對質疑才是正辦。

短期的人氣大落之外，柯文哲更需在意的，是他的基本形象與作為。當初打著「白色力量」，囊括八十五萬多或五十七％選票一砲而紅的柯Ｐ，上任近三年，「素人」氣質消退或可理解，但「白色」似已沾染雜色，理想與價值退去，政治利益圖謀為先，市政建設也乏善可陳，當初豪氣干雲的當事人須自問，要給首都帶來什麼？自己要憑什麼連任？

柯文哲無疑是有政治雄心的，但檢驗他擔任市長至今的表現，已出現若干問題，不利政治更上一層樓。其中，眾叛親離最嚴重。先說親離，上任至今，柯市府團隊從副市長以降的一級首長，去職的二十一人，人事異動原因不一而足，但市府團隊換人如走馬燈，不但不利市政穩健發展，尤凸顯市長的領導統御有問題。柯文哲就此回應「沒得抽」（無利可圖）、「力量擴張」，都自證他並不珍惜團隊中人。

親離其實突出柯文哲當市長的另一基本缺陷，亦即欠缺幹練的智囊團。市政工作經緯萬端，非一人所能獨善，要把市政幹好，須開懷心胸、廣納人才，輔佐自身的不足，方足以善盡市長之責，把首都發展帶向更高境地。柯文哲或自認ＩＱ過人，或亞斯伯格症個性使然，總自以為是，當然也不需要或找不到能人為其竭盡心智，為市政建設高瞻遠矚。

眾叛也很明顯。柯文哲高票當選，主要是台北人心思變，加上綠營支持。但上任以來，在中國敵視民進黨、看不起國民黨的情況下，把柯文哲當破口，以首都為對台灣的工作重鎮，柯文哲也自以為奇貨可居，與中國「彼此佈局」，「兩岸一家親」起來。於是，台北市長砲打執政當局的場面頻頻出現，以跟中國頻密交往為能事。當初的「墨綠」，如今已然變色；西瓜的「外綠內紅」說法雖戲謔之詞，卻反映不少台派的群眾心聲。綠營支持者後悔所託非人，民進黨內要求不再禮讓，都是必然的效應。

好逞口舌之能，是柯文哲另一明顯問題。每天在媒體面前搬弄口舌，自有博取媒體曝光度和網紅的效益，「積小勝為大勝」，當事人或認為有利維繫人氣。不過，言多必失，為政也不只是口說或發揮表演之術即能成事，到頭來仍須受公眾實際檢驗。當初對市民承諾，不論五大案、改變首都政治文化、台北五十年都市計畫…，諸多實事須實幹才能有實際進展，檢驗時刻必將到來。柯文哲四年下來，除了世大運的王八蛋、擺爛的巨蛋，做為台灣首善之區的市民，還應見到他帶領市府團隊，把更多實質建設與進步價值，在這個城市實現。