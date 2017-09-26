社論》台大事件是一面照妖鏡

國立台灣大學出租田徑場，供中國電視選秀節目「中國新歌聲」辦演唱會，卻導致三名學生被打傷，校名遭竄改矮化，場地因搭建舞台受損壞。對於事情演變至此，協辦活動的台北市政府表示「遺憾」，但一向主張「兩岸一家親」的柯文哲市長堅稱「看不出市府有什麼疏失」。週日發生在台大的這一事件，尤其柯文哲的回應，有如一面照妖鏡，照出台灣社會不少怪象。

論斷事件是非對錯，應先探究事情本質。最基本的，中國電視台來台灣選秀，是不是統戰？表面看來，「中國新歌聲」只是辦演唱會，似乎無關政治或統戰。不過，在中國，不論傳播媒體或演藝節目，絕少能擺脫政治掌控；與台灣有關的活動，尤與統戰脫不了關係。兩年多前台灣藝人周子瑜事件更凸顯，即使在南韓的演出，也難逃中國打壓，強逼她加入「強國人」行列。說「中國新歌聲」在台灣辦選秀無關統戰，和強調「共產黨是吃素的」、「兩岸政經可分離」一般，都是睜眼說瞎話的自欺欺人。

最簡單的事實，如果「中國新歌聲」無關政治，為何要竄改台大名稱，以「台北市」取代「國立」，難道不是暴露中國對台灣國家地位的敏感與霸凌？尤有甚者，據報導，「中國新歌聲」過去兩年已在台灣二十五個高等學校及三個社區巡迴舉辦，時間上顯與中國加強對台灣青年攻勢相合，且有國台辦在幕後撐腰。其基本屬性如此，以台大這一場為例，不僅打著「雙城論壇」後續的名號，營造「兩岸青年同台獻藝」景象，上海方面還要台北市政府協助發動以「學生、青年、社區基層群眾」為主的一千人到場助陣。如果這不叫統戰，什麼才叫統戰？

「中國新歌聲」大搖大擺把統戰列車開進台灣第一學府，台大當局應受譴責。這個國立大學龍頭，在平日授課期間把新修完成的田徑場，只為六十五萬元租金，即同意出租七天，全然無視師生上課及使用權利。非但如此，校方與中國打交道，顯然毫無提防對方在校名動手腳的警覺，也無防範中國以演藝為名、行統戰之實的敏感。這一無知或明知故犯，在半年前世新大學等擅自與中方做成「一中承諾書」約定，引發軒然大波之後，更凸顯台大校方的顢頇。如今，學生被打、校名被改、校園被摧殘，要不是有優秀的學生挺身而出，台大表現很令國人搖頭。

相較於台大學生的為所當為，台大校友的柯文哲實令人難以恭維。他的市府文化局是活動協辦單位，對於打著「兩岸交流」的統戰工作進校園，理應有維護對等尊嚴的原則和敏感，但事後看來，所謂審查機制形同虛設，出事遭到質疑，則推託卸責。文化局如此態度，自是「上有所好、下必甚焉」，上有主張「大膽西進」的市長，對中國統戰自不以為意，乃輕率以對。台大事件也顯示，儘管國人對世大運期間代表台灣的旗幟在自己國家仍是禁忌很感冒，柯文哲顯然對母校遭改名，也無所謂，「看不出市府有什麼疏失」。

台大事件最怪異的是，打傷台大學生的明明是統派份子，台灣和中國卻都有政媒把矛頭指向「台獨份子」和民進黨，指他們「利用仇恨」、「政治介入」、「民粹撕裂兩岸情感」。語言邏輯出現這麼大偏差，如果不是腦筋出大問題，就是求統或被統心切，已亂了方寸。

必須強調，中國敢於公然把統戰工作做到台灣社會，其間還有黑衣人動手動腳配合，實在是看穿了台灣不僅有奉行「兩岸一家親」的政治人物，也有只動口不動手的治安當局。台大事件之後，內政部長對黑道假借集會擾亂秩序極表「震怒」，應即劍及履及，拿出實際行動掃黑，以免空口白話，淪為連黑道也看輕的政客。

台大事件最該恭維的，應屬挺身勇於表達意見的學生。他們不僅行動果敢，還高舉訴求，「我們是台大，不是中國台大」、「統戰退出校園」、「中國是敵國」、「譴責柯文哲、台大要負責」，鏗鏘有力，義氣凜然。台大多虧有他們，台灣多虧有他們。

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