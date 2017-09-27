自由開講》顢頇的台大 失格的市府

陳乙棋

上海市海峽兩岸交流促進會於昨日（24日）在台大舉辦「中國新歌聲」活動，無論在事前事後皆引起不少爭議，舉凡是學生會所主張的侵害受教權、破壞剛花3,700萬預算整修完成的草皮；甚或部分團體所聲稱的軟性統戰，甚至在活動宣布結束後還有台大學生遭統促黨追打的流血衝突等等，上述爭議應可釐清為兩個方向，台大出借操場處置是否失當、台北市政府事前事後的處理動作及態度是否失格兩個方向。

上海市海峽兩岸交流促進會於昨日（24日）在台大舉辦「中國新歌聲」活動，無論在事前事後皆引起不少爭議。（資料照，記者周彥妤攝）

就台大出借操場處置是否失當而言，依台大「校外團體進入校園舉辦活動處理原則」規定，「為維護研究、講學及學習之良好環境，在本校校園內之任何活動，均應以不干擾他人之正常校園生活為原則。」而此次出借操場要在學期中封閉一個禮拜，其影響時間、影響範圍與租金65萬相比孰大孰小不言自明。更何況依台大「國立臺灣大學校總區運動場館管理辦法實施細則」規定，「校外團體欲借用本場館，應於使用場地 1 個月前提出申請書並附計畫書」，若今日（25日）下午台大主秘林達德表示，出借操場流程僅一天時間，依筆者過去擔任台大學生會長的經驗，即使是全校運動會的大活動，以台大行政流程效率，即便再怎麼速件辦理，要在一天內走完所有出借流程幾乎不可能，更何況是校外廠商辦理商業活動，因此，應可合理懷疑台大是否遭受不可言喻的壓力，致使台大不得不出借之情事。

就台北市政府處理動作及態度是否失格而言，此活動是依2010年所簽訂的台北-上海合作備忘錄所衍生出的產物，依當前兩岸關係如此緊繃現況，台北市文化局事前竟未完整評估此次活動影響層面，且9月21日台大學生會開始提出質疑時也未有警覺，僅以一句台北市文化局僅是協辦單位帶過。再者活動事前應已接獲許多情資，當天極有可能會有衝突場面發生，卻不思應對方針，致使台大學生被統促黨人士毆打見血。而今日（25日）柯市長受訪時還可大言不慚聲稱北市府完全無疏失。而更令人存疑的是，明明台大小巨蛋可以出借做為演唱會使用，文化局卻不建議主辦單位使用，而是照單全收主辦單位須辦在台大室外場地的要求，台北市政府在此次事件中是否失格自是不言而喻。

而今日（25日）柯市長受訪時還可大言不慚聲稱北市府完全無疏失。（資料照，記者黃耀徵攝）

此次衝突完全是植基於台大顢頇的行政官僚體系，以及台北市政府的處理失格，造成台大學生受傷、政府尊嚴受損，柯市長應從最近幾次攸關兩岸所引發的風波思考，兩岸的互動固然重要，但不應建立在自貶尊嚴上，而是建立對等的互動以及堅持維護台灣的尊嚴和利益上，才能贏得國人的支持和肯定。





（前台大學生會長）

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