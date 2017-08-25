自由開講》芝山岩景觀管制臨陣退縮，反映柯團隊的治理無能與開發取向

王芝安

芝山岩景觀管制8月24日上午進行都市計畫審議委員會，在多數委員與局處都支持的情況下，林欽榮副市長獨斷裁示分兩階段，先管制公有地之後通盤檢討再討論是否管制私有地，也就是說私地都不管制。並會後回應已經10年了不差這兩年，設諮詢站輔導私地都更，成熟的市民會接受。

芝山岩景觀管制（24日）上午進行都市計畫審議委員會，在多數委員與局處都支持的情況下，林欽榮副市長獨斷裁示分兩階段執行。（記者鍾泓良攝）。

這樣的表示看似漸進，其實再次凸顯市府的施政無能與開發取向。2015年11月19日，都市計畫審議委員會678委員會議，針對雨農市場變更商一特，擬將蓋29樓2棟的建築，支持景觀管制的居民抗議，林欽榮裁示：都發局3個月內將延宕已久的芝山岩景觀管制提出具體方案審議，士林區通盤檢討、士林再生計畫也納入芝山岩景觀管制，這是2015年，是2年前，累積在過去10多年的2年前的準備做不到，再拖2年就做得到嗎？根本是政府治理無能決心問題。但是，近2年由於城市開發飽和，建商開始朝向城市邊陲地帶發展，芝山岩周邊的開發案如火如荼展開，10幾個建案蓄勢待發，2年擺明是放水給眼前待開發的建商，且已經有幾個建案突破（太子華威）造成實質破壞。

「成熟的市民會接受軟性諮詢輔導都更時不要蓋太高」，這是一句空話。103年12月起，芝山岩景觀管制範圍就通過必須經過都市設計審議委員會審議，每一個都是建商想圖得最大容積與賺取利益，他們對都更手段與利益計算不清楚、不成熟嗎？後面是開法利益問題。也因為都市設計審議委員會無法用給予設計建議約束不要蓋高，才提到更上位的都市計畫層級。市府做出這樣的決定，無疑是放棄自己景觀與生態維護的城市治理價值，不斷讓開發利益領導決策。芝山岩景觀管制的退讓，無疑反映柯團隊的治理無能與開發取向治理價值。

（人民民主陣線/岩山里里長）

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