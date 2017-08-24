自由開講》從世大運談蔣渭水

蔣朝根

台北市觀光傳播局為世大運特別製作「蔣渭水民主領帶」伴手禮，以流暢的藝術字體書寫蔣渭水名言「同胞須團結團結真有力」，非常吸睛，陳景峻副市長贈送給世大運總會主席馬提辛（Oleg Matytsin），領帶本身另有蔣渭水提倡體育的意涵。

體育是民族力量強弱的表徵之一，在自覺啟蒙的1920年代，被視為新文化運動的一環。1923年8月底成立的「台北青年體育會」，有別於日本殖民統治者，它是以台灣人為主體的第一個體育團體，成立頗為曲折。

在廈門集美學校就讀的翁澤生、洪朝宗、鄭石蛋，1923年7月，暑假返台時，在太平公學校用台語演說爭取校友會自治權，被當局視為不穩份子，他們聚集在台灣文化協會本部大安醫院，與蔣渭水醫師討論成立台北青年會，主旨為「服務社會、提高地方文化、獎勵體育，促進會員互相的親睦切磋」，總督府卻認為這是貽誤青年思想，以民族自決主義，進行有關諸項運動的團體，依治安警察法禁止。

蔣渭水醫師。（蔣渭水文化基金會）

蔣渭水等人巧妙的將青年會的主旨分拆為二。首先為避開警察耳目及取締，在楊朝華家秘密集會成立「台北青年體育會」；又藉口中秋夜「觀月會」名義，泛舟淡水河上，在船上召開「台北青年讀書會」成立總會，讀書會會員中台灣新文學急先鋒張我軍、蔣渭水如夫人陳甜。

蔣渭水認為台灣人在殖民統治之下，如同尺蠖之屈，要忍屈鍛鍊強健之身體，便在太平町五丁目太平公學校北側租旱地五百坪（在今太平國小與民權西路之間），籌設大稻埕民眾大運動場，要與日本人在田徑場上競逐。蔣渭水有可能是台灣人第一位個人設立大運動場的先驅。

1923年12月16日清晨六時，因主謀在東京成立被禁止的「台灣議會期成同盟會」，蔣渭水突遭逮捕入台北監獄。12月22日的入獄日記，蔣渭水向前來探監的弟弟渭川，詢問青年體育會、運動場的進度。

1924年4月11日台灣民報刊登蔣渭水投書大運動場即將啟用的訊息，要與青年諸君大為鍛鍊體育，大蓄積精力，培養元神，以期將來的大活動。根據後續新聞報導，全島陸上競技大會（田徑比賽），台北青年體育會會員

與日人競技，高兩貴在獲撐竿跳第一等，標槍二等，鄭石蛋跳遠一等、三級跳三等。

獎勵體育謀求台灣文化提高，百年前的先覺者就有這樣的的遠見。

（蔣渭水文化基金會執行長）

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