自由開講》柯文哲罵得好

展昭

柯文哲在國際記者會批評反年改鬧場是王八蛋（bastard），台北市民進黨團也開記者會痛批，北市警局當下不願具體指認丟煙霧彈嫌犯，讓檢察官根本無可作為，市警局可說是極度縱容，黨團要求即刻嚴辦。

網友今日（21日）稍早在柯P臉書上反詰柯文哲「誰是王八蛋？」，柯P在其留言下直接回覆：「你和那些反年改團體。」。（圖擷自柯文哲臉書）

新北市長朱立倫、國民黨副主席郝龍斌、前國民黨主席洪秀柱等人昨出席國民黨全代會時，對這起脫序抗議也都不表贊同。郝龍斌表示，原本陳抗有理，但在這個場合陳抗無理，非常不值得，也譴責陳抗單位的抗議行動。可見反年改者已經是不分黨派的公憤。

反年改者這次的鬧劇行為，只是再一次證明國民黨陳庚金鼓動公務員所說的：「能撈救撈，能混就混」，其實這不就是國民黨的本質嗎？以前在大陸時期，就是有許多貪官汙吏，胡作非為，魚肉人民，才會被趕到台灣避難。如今一群平時只會「偷雞摸狗」的人，好意思享受別人所沒有的優惠福利嗎？相信這些鬧場的人，以前不是國民黨的幫兇，就是退休後經常出入中國，與對岸官員稱兄道弟、把酒言歡的那些人。

反年改者這次的鬧劇行為，只是再一次證明國民黨陳庚金鼓動公務員所說的：「能撈救撈，能混就混」。（報社資料照）

如果大家不健忘的話，二十多年前，民眾為自由、民主或農民利益而走上街頭和平遊行時，那些軍警是怎麼對待遊行的人？不是警棍毆打、就是水車噴灑，或是拖到警局圍毆，前立委朱高正就有被警察痛毆的紀錄，只因為朱高正曾經多次在立法院跳上主席台譴責國民黨老賊的可恥護航行為，讓這些警察看了很不爽。

三十八年前的美麗島事件，美麗島人士只不過想要上街慶祝國際人權與自由日，國府就以戒嚴法為理由派大堆軍警強行阻攔，暗中還派黑道人士混入隊伍中製造暴力，毆打軍警，然後嫁禍於美麗島人士，再展開大逮捕行動，若沒有當時律師群與國際友人的協助，恐怕凶多吉少，不可能只是關幾年了事。當年在美國哈佛大學法學博士學位的馬英九，可是極力幫國府的行為文過飾非。另一位台灣人陳文成博士，只因暗中匯款支助美麗島雜誌社，回台省親後卻莫名其妙死在台大校園中。

台大數學系系友、美國密西根大學統計學博士陳文成（左），在1981年返台探親時於7月2日被警備總部帶走，7月3日陳屍於台大校園。圖為陳文成全家福。（資料照，記者林正堃攝）

如今，很難得有國際比賽在台北舉行，這些反年改人士卻很智障，只為了反小英總統，卻上演一場荒謬十足的鬧劇，強力阻礙選手入場，存心讓比賽無法順利舉行，讓小英出醜，可說丟臉丟到國際社會，更讓許多原本同情者不齒。這些心術不正的反年改人士，只是讓自己醜陋的嘴臉暴露在大眾面前，讓人更加討厭而已。

世大運19日開幕，反年改團體在場外和警方發生推擠衝突，阻礙各國選手入場。（資料照，記者羅沛德攝）

有些藍營人士認為太陽花年輕人可以霸佔國會殿堂，反年改人士為何不可以，再次證明他們是智障與自私自利。太陽花年輕人是為了大眾的利益，反年改人士則是為了自己不公不義的利益，兩者如何相提並論？太陽花年輕人沒有傷人，反而被警察毆打；反年改人士則是毆打警察與立委，卻被警察網開一面。

總之，柯文哲罵得好，但希望不只是說說而已，對脫序違法的人士不應再寬待，對刻意包庇反年改的警政高官，也應提出警告，不要以為他們是公務員，有法律保障，凡是違法失職者，照樣可以讓他們滾蛋。國民黨的法律就是太保障這些公務員，才會常發生貪污舞弊，行政效率也低落無比。

（教師）

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