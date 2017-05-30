Outside》Ben & Jerry’s雪糕店，為何支持澳洲的婚姻平權？

在澳洲擁有26家分店的Ben & Jerry’s雪糕店。近來分店內不會再出售兩球（2 scoops）同味的雪糕球。它們在Twitter上公開說：「沒有選擇相同雪糕球的權利，就好比澳洲人仍然無法選擇同性婚姻！」

CHRIS WONG

Ben & Jerry’s雪糕店始創於美國佛蒙特州（Vermont），在澳洲有26家分店。

最近，這些分店不會再出售兩球（2 scoops）同味的雪糕球。

它們的Twitter說，沒有選擇相同雪糕球的權利，就好比澳洲人仍然無法選擇同性婚姻。

We’re banning any same-flavour love in the fight for #marriageequality! Join us by signing petition to get Australia moving. pic.twitter.com/DV5MHOrCsZ — Ben & Jerry's Oz （@BenAndJerrysOz） 2017年5月25日

根據調查，澳洲有近2/3人支持同性婚姻，也有2/3的澳洲國會議員支持同性婚姻。但是，政府仍然未有明確計劃為同性婚姻合法化而立法。在澳洲參與同一場運動的企業，還有Airbnb和澳洲航空（Quantas）。

根據其網站，原來Ben & Jerry’s早於1989年已在美國為所有員工的伴侶提供健康保障，包括同性的伴侶。之後，這家雪糕公司不斷參與不同LGBTQ等性別運動。以下是其企業的短片：

小編參考了維基百科，看看究竟Ben & Jerry’s為何會參與同志運動。

創辦人Ben Cohen和Jerry Greenfield在中學時認識，成為好朋友。

Ben一向對陶藝很感興趣，後來退學，出來工作後一邊學、一邊到處打工，做過麥當勞收銀員、司機、辦公室助理和清潔工等等，最後在一家情緒障礙學校當悄黏土導師，同時對製造雪糕開始感興趣。

Jerry完成中學後，想考醫學院，但兩次都考不上。1977年，兩人一起去學如何製造雪糕，最後在1978年佛蒙特州一個城市的汽油站旁，開了第一家雪糕店。時至今天，Ben & Jerry’s已是美國最大的雪糕企業之一。

2000年，Ben & Jerry’s已被收購。兩人仍然活躍，但聲稱在公司已不再有特別的責任和權利。Ben是美國民主黨的支持者，支持奧巴馬和後來的桑德斯，更為後者創立了一種叫Bernie’s Yearning的雪糕味。

2016年，兩人在華盛頓參與「民主之春」（Democracy Awakening）運動時，曾經被警方拘捕。

本文經授權轉載自Outside Ben & Jerry’s雪糕店，為何支持澳洲的婚姻平權？