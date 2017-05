Outside》Ben & Jerry’s雪糕店，為何支持澳洲的婚姻平權？

CHRIS WONG

Ben & Jerry’s雪糕店始創於美國佛蒙特州(Vermont),在澳洲有26家分店。

最近,這些分店不會再出售兩球(2 scoops)同味的雪糕球。

它們的Twitter說,沒有選擇相同雪糕球的權利,就好比澳洲人仍然無法選擇同性婚姻。

We’re banning any same-flavour love in the fight for #marriageequality! Join us by signing petition to get Australia moving. pic.twitter.com/DV5MHOrCsZ