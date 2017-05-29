Outside》伊斯蘭女性主義崛起？印尼舉行了世界最大的伊斯蘭女教士會議

會議最矚目的，是印尼女教士所發布的三項伊斯蘭宗教令（Fatwa，又譯作法特瓦）。該三項教令，分別針對「婚內強姦」、「童婚」和「環境破壞」。女教士們宣告，上述行為是「哈拉姆」（Harram），意思是在伊斯蘭教法中，它們是被「禁止的」、「違反教律的」。

BILLY TONG

2017年4月23日，印尼舉行了世界最大型的伊斯蘭女教士會議。

全國女性烏里瑪會議（National Congress of Women Ulema）

該會議名為全國女性烏里瑪會議（National Congress of Women Ulema），歷時三天，於西爪哇島井里汶市（Cirebon）舉行，有數以百人參加。

里汶市（Cirebon）

這是印尼第一次國際性的伊斯蘭女教士會議，有來自巴基斯坦、阿富汗、馬來西亞、沙地阿拉伯、肯雅和奈及利亞的與會者。她們團結起來，為穆斯林女性的權益發聲。

會議最矚目的，是印尼女教士所發布的三項伊斯蘭宗教令（Fatwa，又譯作法特瓦）。伊斯蘭宗教令，是伊斯蘭學者對於經典和教法的宗教性詮釋。儘管教令不具法律約束力，在穆斯林群體當中，卻有很大的文化、甚至政治影響力。

伊斯蘭宗教令（Fatwa，又譯作法特瓦）

該三項教令，分別針對「婚內強姦」、「童婚」和「環境破壞」。女教士們宣告，上述行為是「哈拉姆」（Harram），意思是在伊斯蘭教法中，它們是被「禁止的」、「違反教律的」。她們促請印尼政府把三項教令付諸實行，立法禁止婚內強姦，把女性最低結婚年齡由16歲提高至18歲，並致力保衛環境。

現時，印尼是最多人口的伊斯蘭國家，全國逾2.5億人口，位列全球第四，當中九成信奉伊斯蘭教。印尼的婦女權益，以至人身安全，長期受威脅。婚內強姦在印尼是一個嚴重問題。據紐約《新聞週刊》（Newsweek）轉載的一個印尼的全國性調查，約三分一的受訪女性，曾遭到伴侶強暴、性侵及各種性暴力。有超過一成四受訪人表示，曾經被老師、親人和朋友侵犯。該調查共訪問了9000名女性。

童婚是另一個威脅印尼女性權益的問題。根據美國媒體《哈芬登郵報》（Huffington Post）轉載聯合國兒童基金會的數字，每六位印尼女性，就有一位於18歲前結婚，即每年約34萬名女生，當中有五萬人更是未滿15歲結婚。印尼已是全球十大童婚國家之一。童婚不但使女童失去正常學習的機會，過早懷孕，也令孕婦的死亡率很高。

過往，伊斯蘭宗教令大多數由印尼烏里瑪委員會（Indonesian Ulema Council）頒布。烏里瑪，即伊斯蘭教士/學者。印尼烏里瑪議會，亦是當地的宗教權威。然而，議會成員基本上全數由男士組成，他們也較關心傳統宗教事務，女性權益不是他們的關注點。

印尼烏里瑪委員會（Indonesian Ulema Council）

其實，早在數百年前，印尼已經有伊斯蘭女教士，然而她們的角色一直被忽視。全國女性烏里瑪會議主辦人妮妮克（Ninik Rahayu）表示，女教士更能理解婦女議題，以及婦女日常面對的種種障礙。她相信，她們應在婦女議題扮演更大的角色，不用等待政府，她們自己也應發起行動，保護女童。

全國女性烏里瑪會議主辦人妮妮克（Ninik Rahayu）

全國女性烏里瑪會議督導委員會主席Badriyah Fayumi接受英國廣播公司（BBC）訪問時則指，透過該次會議，她們要向世人展示伊斯蘭女教士的存在價值，以及她們一直以來對社會的貢獻。印尼女教士一直致力為社區充權，並投入教育事務。印尼宗教事務部長鲁克曼（Lukman Hakim Saifuddin）也參加了會議，並表示會把意見轉達政府。

會議上，各國伊斯蘭教士交流意見時，提到了伊斯蘭女教士在促進地區和平的重要性。尼日利亞（奈及利亞）分享了博科聖地與女性安全問題；肯雅代表也指出伊斯蘭女教士能加強社群彈性（Community Resilience），回應伊斯蘭國的思想散播。在未來，伊斯蘭女教士或許會扮演更重要角色。

這種在伊斯蘭教義框架下崛起的女性主義，或許是世界各國能否在社群層面回應伊斯蘭極端主義的關鍵。

本文經授權轉載自 伊斯蘭女性主義崛起？印尼舉行了世界最大的伊斯蘭女教士會議