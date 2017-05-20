Outside》古代世界的「一帶一路」：拜火教商人的角色

一帶一路又稱為「新絲綢之路」，既然是「新」，那我們就來談談「古」，而提到古絲綢之路，有些要角不能不談，那就是瑣羅亞斯德教與巴斯商人。

CHRIS WONG

中國的「一帶一路」計劃建立連接四大洲的大規模聯繫網絡，恢復了人們對古絲綢之路的興趣。但歷史上的絲綢之路，不得不提瑣羅亞斯德教的故事。

法拉瓦哈（Faravahar）是瑣羅亞斯德教的知名標誌。

瑣羅亞斯德教（祆教、火祆教、拜火教）的商人，早在12世紀（甚至更早）便與中國貿易。在12世紀的官方紀錄中，便已有記錄顯然沿著絲路的中國城市有不少火廟（fire temples）。

亞塞拜然的火廟。

歷史學家相信，中國皇帝鼓勵瑣羅亞斯德教徒在中國境內進行交易， 為了吸引他們，也允許他們建立自己的火廟來進行宗教活動。比較多人知的是，從18世紀起，瑣羅亞斯德教的巴斯（Parsi）商人便從海路進入中國，但比較少人確認的，是6個世紀前瑣羅亞斯德教跟中國的陸路連接。

中國歷史文獻顯示，早在公元前2世紀，中國與波斯人之間作了第一次官方聯繫。當時，秦國派出特使尋求結盟的可能。但到了公元5世紀，薩珊王朝（Sassanid Empire）（它使瑣羅亞斯德教復興）與中國六朝才形成了正規的外交關係，使沿途絲綢之路上的貿易蓬勃發展。

公元600年的歐亞地圖，有東羅馬拜占庭帝國和薩珊王朝。

最重要的中國商品當然是絲綢，瑣羅亞斯德教的商人是穿越中亞的中間人。此外，這種從東方流向西方的貿易流動，還包括紙、米酒、樟腦、香水和藥物等物品。自西方往東流的物品，包括波斯地毯、紡織品、家具、皮革、珍珠和美味佳餚，以及波斯音樂和舞蹈表演。薩珊王朝和中華帝國都意識到，它們受益於貿易，也合作維護貿易路線的安全，保護商隊免受土匪的傷害。也有私營企業家組織成商家公司，更有考古證據表明，薩桑德商人開創先河，以巧妙的品牌系統來標示出自己產品的品質。

波斯硬幣。

中國發現了大量的薩珊王朝的波斯硬幣－不僅是沿著絲綢之路，還有中國中部的城市，也就是說瑣羅亞斯德教徒的接觸程度可以遠至這些地區。後來，陸上的絲綢之路由錫蘭的海上線路加以輔助，波斯船舶會運送貨物到中國，再回去波斯。有報導說，波斯商人已經定居在廣州和河內等港口，這些南部沿海的港口都發現了薩珊王朝的硬幣。

公元前651年，伊嗣俟三世（Yazdegird III）被阿拉伯人擊敗，他的家人向唐帝國尋求協助，一群瑣羅亞斯德教徒伴隨著他們，並且繁榮了一個多世紀。但到了九世紀，中華帝國皇帝唐武宗開始打擊佛教，連瑣羅亞斯德教也同時衰落。然而，波斯的瑣羅亞斯德人繼續與中國進行交易，直到至少公元12世紀。

印度孟買的巴斯人cafe。

到了17世紀50年代，一群瑣羅亞斯德社人－巴斯人，已經定居在印度。

孟買（Mumbai/Bombay）位置圖。

當孟買市成立於16世紀80年代時，巴斯人以其商業頭腦和開放的世界觀，扮演重要角色，成為英國的經紀人和供應商。不久之後，印度在18世紀成為與中國和英國進行三角貿易的樞紐：向中國運送鴉片，將茶送回英國，而巴斯人自然也成為這個貿易網絡的關鍵。

1756年，列迪文尼（Hirji Jivanji Readymoney）是第一個為中國航行的帕西商人，他也是第一位在廣州設立貿易公司的商人。其他開創性的巴斯貿易家族，有Banajis，Wadias，Camas，Vikajis和Parakhs。十九世紀，整個巴斯社群都非常進取，商人、文員和簿記人都定居在廣州、檳城、新加坡、巴達維亞、澳門和廈門等交易中心（其中一些以Chinai – 或者是Chinoy為名字 – 來表示他們的中國聯繫）。

孟買（Mumbai/Bombay）位置圖。

最有趣的故事，是芝治寶（Jamsetjee Jeejeebhoy）。作為一個年輕的貿易商，芝治寶曾經跟一名年輕的蘇格蘭駐船醫生渣甸（William Jardine）一起被法國人抓獲。 他們兩人成為朋友和商業夥伴。

芝治寶（Jamsetjee Jeejeebhoy）。

後來，芝治寶成立了Sir JJ & Co公司，渣甸成立了Jardine Matheson公司，並成為克拉維爾（James Clavell）小說《大班》（Tai Pan）中的角色斯特蘭（Dirk Struan）的原型。但兩人之間始終關係友好：芝治寶被任命為怡和唯一的亞洲董事，他的肖像仍然在公司的總部。 後來，香港上海銀行於1864年成立，其中兩位創辦人化林治（Pallonjee Framjee）和 丹吉韶（Rustomjee Dhunjeeshaw）兩人都是巴斯人。

以巴斯人「麼地」命名的香港街道。

當《南京條約》於1842年簽署後，香港轉讓給英國，在一艘名叫汗華麗船（ Cornwallis）的船上簽字，該船是由孟買的巴斯造船廠建造的。巴斯人繼續在香港歷史上發揮重要作用。例如，麼地（HN Mody）幫助香港設立香港聯交所和香港大學。米泰華拉（Dorabjee Mithaiwala）在香港與九龍之間成立了標誌性的天星小輪公司。其他巴斯家庭，如律敦治（Ruttonjee），施羅孚（Shroffs）和巴力（Parekhs）等人，以其他方式為香港的建設做出了貢獻。 在今天的香港，人們可以看到豐富的巴斯曆史：有麼地道，旭龢道（Kotewall Road），碧荔道（Bisney Road），巴力大廈（Parekh House），律敦治醫院（Ruttonjee Hospital）。

資料來源：Scroll.in

本文經授權轉載自Outside：古代世界的「一帶一路」：拜火教商人的角色