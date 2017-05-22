Outside》世界第一篇用「科薩語」書寫的博士論文

就西方學術界而言，Kunju博士論文的題目十分冷門，但在南非，他的博士論文被視為一大里程碑，代表國家走向解殖和教育改革的希望。

BILLY TONG

隨著全球化的發展，世界各地陸續仿效美國的研究型大學模式，全球學術語言也因此長期被英文壟斷。然而，在南非的百年老校羅德斯大學 （Rhodes University），於今年誕生了世界第一篇科薩語（Xhosa）的博士論文。在英文學術霸權之下，這一篇論文對非洲人民，尤其意義重大。

Hleze Kunju博士及其家人

該篇論文由Hleze Kunju博士撰寫。他今年31歲，來自東開普省姆甘杜利 （Mqanduli）鄉郊，自少酷愛科薩語文學。

自2005年起，他在羅德斯大學讀書。初時，他極不適應大學的環境，完全追不上以英文進行的課堂的進度；到修讀碩士課的時候，他也無法跟教授們好好溝通，因為他不是使用自己擅長的母語。對於一名來自鄉村的學生，要適應大學的英文學習，絕非易事。

南非的羅德斯大學

後來，Kunju花盡心血，致力提高科薩語在大學的地位，希望令一些像他一樣來自鄉村的學生，能夠得到更公平的待遇。他加入了羅德斯大學的語言委員會，其後學校決定調整語文政策，讓學生們可以用自己的母語撰寫學術文章。受惠於新政策，他得以用科薩語完成博士論文。

本身是音樂老師的Kunju，博士論文題目關於科薩語作為一種小眾語言，研究它在津巴布韋的生存及保存狀況 （科薩語原文題目：IsiXhosa ultimo lwabantu abangesonininzi eZimbabwe: Ukuphila nokulondolozwa kwaso ）。

該文章研究了定居在南非東開普省、以及為數約20萬，於津巴布韋Mbembesi地區聚居的科薩人之間的聯繫及文化網絡；還有津巴布韋的科薩人如何在修納人（Shona）和恩德貝萊族（amaNdebele）主導的社會中，保存他們的語言，並成功為他們的語言爭取到官方地位。

淺黃色是南非東開普省，圖上是津巴布韋。

Kunju的研究構思，源於他在津巴布韋的教授音樂時的經歷。他有次上課的時候，聽到學生說起他熟悉的科薩語，自此他用上了民族誌和口述歷史的方式，搜集資料，不斷深入發掘科薩語在津巴布韋的使用情況。

就西方學術界而言，Kunju博士論文的題目十分冷門，但在南非，他的博士論文被視為一大里程碑，代表國家走向解殖和教育改革的希望。

跟Kunju同期的博士生，共有7位羅德斯大學學生，以不同非洲語言撰寫博士論文。Kunju現時在南非金伯利市（Kimberly）的一所大學擔任講師，在往後不斷生產科薩語的學術文章。他視自己為一個語言行動者 （Language Activist），希望自己的文章能啟發非洲大陸的其他人，致力創造更多以非洲語言為媒介的文本。

Hleze Kunju博士的博士論文全文：Dr Hleze Kunju’s thesis

本文經授權轉載自 世界第一篇用「科薩語」書寫的博士論文