Outside》和平的宗教？淺談佛教的極端主義

雲石寺高僧Punnajanto不是唯一一位呼籲以武力對抗伊斯蘭主義的僧侶。近年,愈來愈多僧侶希望泰國政府的憲法加強佛教在泰國的地位。在他們看來,穆斯林全球聖戰,並不單是一場政治衝突,更是直接威脅佛教生存的宗教戰爭。儘管佛教教旨嚴守和平、不殺生、不從軍的規律,但在捍衛佛教生存的大義之下,武力卻是容許的?!

BILLY TONG

談到宗教與暴力,一般人會聯想起伊斯蘭原教旨主義組織(伊斯蘭國和博科聖地等);也會有人提到基督教的血腥歷史(如十字軍東征和美國近代的3K黨)。甚少人把佛教和暴力扯上關係。在大眾心中,佛教是倡議不殺生的宗教。在西方,由第十四世達賴喇嘛到一行禪師,都是和平、非暴力的文化象徵。

然而,佛教極端主義在東南亞和南亞地區快速崛起,威脅當地少數穆斯林群體。

泰國全國逾九成人口是佛教徒。但在南部,佛教徒卻是少數。信仰伊斯蘭教的馬來人,在該區佔8成人口。18世紀末以前,泰國南部是北大年蘇丹國(Pattani Kingdom),後為暹羅所滅。

泰國南部是伊斯蘭教徒佔多數的地區。

多個世紀以來,泰國南部一直有爭取獨立的聲音。自2004年起,泰國南部軍事衝突連綿。馬來族穆斯林分離分子,得到境外恐怖組織支援,實力壯大。2004年,兩名佛教僧人在一次衝突遇害後,泰國政府宣布戒嚴,並展開大規模的鎮壓行動。10多年來,泰國南部逾6500人因衝突喪生,大部分遇難者為溫和的穆斯林。最慘烈是2004年的庫塞清真寺(Krue Sae Mosque)慘案。當然,也有不少佛教徒遇害。

庫塞清真寺(Krue Sae Mosque)慘案

宗教衝突,威脅了南部佛教徒的生存空間,也改變了他們的信仰模式。愈來愈少當地人願意出家為憎;以安全為由,當地佛教徒也捨棄了每天的晨早布施儀式。有佛教僧侶甚至化身武僧(military monk)自購手槍,與槍同枕,時刻準備迎擊穆斯林武裝份子。

2015年10月,雲石寺高僧Phra Apichart Punnajanto更高調地在社交媒體呼籲追隨者:「每當一位僧侶遇襲,佛教徒便應燒燬一所清真寺。」(For each Buddhist monk who is attacked, Buddhists should burn down a mosque.)

雲石寺高僧Phra Apichart Punnajanto

Punnajanto不是唯一一位呼籲以武力對抗伊斯蘭主義的僧侶。近年,愈來愈多僧侶希望泰國政府的憲法加強佛教在泰國的地位。在他們看來,穆斯林全球聖戰,並不單是一場政治衝突,更是直接威脅佛教生存的宗教戰爭。在此等情況下,佛教徒應該武裝起來,遏止極端伊斯蘭主義擴張。儘管佛教教旨嚴守和平、不殺生、不從軍的規律,但在捍衛佛教生存的大義之下,武力是容許的。

推動正念的主要人物一行禪師

西方對佛教的想像,無疑流於片面單一和浪漫化,陷入「香格里拉迷思」,一種富神秘色彩的東方主義想像。在西方,佛教看來更像一種相對現代都市的生活模式,如近年商家大力推銷的正念生活(Mindfulness);又或者是一套東方和平主義哲學,如80年代起的自由西藏運動。西方對佛教的想像,顯然忽略了佛教徒自身的能動性,以及佛教作為宗教體系本身的多樣性和複雜性── 在某些情況,佛教徒武裝起來,捍衛信仰。

確實,只要回望歷史,所謂的佛教極端主義,並不罕見。

如北魏僧人法慶,曾領民兵五萬餘眾,反抗北魏,並聲言「殺一人者為一住菩薩,殺十人者為十住菩薩」,史稱法慶事件。在九世紀,吐蕃帝國末代贊普朗達瑪,因以苯教為尊,大舉迫害佛教徒,史稱朗達瑪滅佛,最後朗達瑪被佛教僧人拉壠貝吉多吉刺殺。到今天,西藏人仍會以湛舞儀式,紀念拉壠貝吉多吉的功德。在明治維新以後的日本,佛教和民族主義結合起來。日本臨濟宗僧人在日俄戰爭中,支持日本的軍事行動,認為這是捍衛佛教,以至人類文明的戰爭。

拉壠貝吉多吉刺殺朗達瑪圖

近年,佛教極端主義在東南亞和南亞地區快速擴展,甚至威脅當地少數穆斯林的生存。除了泰南的衝突,在緬甸,羅興亞(Rohingya)人權危機持續發酵。

針對羅興亞(Rohingya)人的示威

「緬甸賓拉登」之稱的緬甸僧侶阿欣威拉杜(U Wirathu)和他領導的969運動,自2013年起打著反「亞洲伊斯蘭化」(Islamification of Asia)的旗號,不斷在社交平台散布反穆斯林言論,甚至被指與2013年密鐵拉暴動(Meiktila Riots)有關。自2012年起,已有逾14萬信奉伊斯蘭教的羅興亞人流離失所。

緬甸僧侶阿欣威拉杜(U Wirathu)

阿欣威拉杜甚至把他的激進思想,傳播到同樣面對佛教和伊斯蘭教衝突的斯里蘭卡。他和武道巴拉塞納(Bodu Bala Sena)等激進組織建立了聯繫網絡。武道巴拉塞納認為,斯里蘭卡是僧伽羅人的國家,不惜以武力捍衛民族及宗教。他們號召杯葛清真商店,指責穆斯林非法宰牛;2014年,他們被指挑起暴動,致當地穆斯林多人死傷。

武道巴拉塞納(Bodu Bala Sena)

佛教極端主義已成為了一個區域問題,釀成新一波的人道災難。為此,我們要更了解佛教自身的複雜性和多樣性,在某些情況下,佛教不會比其他宗教來得和平。

來源:AEON、Newsweek、Religion Dispatches

本文經授權轉載自 和平的宗教?淺談佛教的極端主義