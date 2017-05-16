Outside》五月五日節的歷史：一個國際政治經濟學的故事

不少美國人誤以為，五月五日節是墨西哥的國慶日。其實，五月五日節是紀念1862年5月5日發生的普埃布拉戰役（Battle of Puebla）。在該場戰役，墨西哥在敵眾我寡、裝備落後的情況下，以弱勝強，奇蹟擊退法國侵略。

BILLY TONG

每年五月五日，美國都會有逾二十個州份，大肆慶祝五月五日節（Cinco de Mayo，西班牙語意思為5月5日）。

五月五日節對墨西哥裔的美國人意義重大，就如中國人的農曆新年和愛爾蘭人的聖博德節。可是，在墨西哥本土，五月五日節並不算全國性節日，隆重程度還不及鄰近的美國；即使對於一般美國人而言，五月五日節也只會令他們聯想起墨西哥啤酒、美食和音樂。

其實，五月五日節背後，其實是一個關於強國以龐大資本和軍事力量，欺侮弱國的故事，而相近的故事，正以不同形式，每天在世界發生。

不少美國人誤以為，五月五日節是墨西哥的國慶日。其實，五月五日節是紀念1862年5月5日發生的普埃布拉戰役（Battle of Puebla）。在該場戰役，墨西哥在敵眾我寡、裝備落後的情況下，以弱勝強，奇蹟擊退法國侵略。雖然，普埃布拉戰役的勝利，並無法扭轉墨西哥的命運；法國在第二年旋即捲土重來，佔領墨西哥城，並另立新君。普埃布拉戰役卻激發了墨西哥人的民族認同，五月五日節亦象徵了墨西哥人的勇敢剛毅。整場戰事及後以美國軍事介入，法軍撤退作結。

1862爆起的法墨戰爭，源於一個到今天仍纏繞不少國家的老問題── 國債問題。經過1846-8年美墨戰爭，以及1858-61年墨西哥內戰後，墨西哥面臨嚴峻的經濟危機，在外墨西哥債台高築，在內國民飢寒交迫。於是1961年，時任墨西哥總統貝尼托·胡亞雷斯（Benito Pablo Juárez García）單方面宣布，停止對外償還國債利息兩年。雖然胡亞雷斯強調這只是暫時性措施，但是次舉動，惹怒了墨西哥三大債權國，法國、英國和西班牙。三國陸續派遣艦隊抵達墨西哥的港口，以作軍事威嚇。經一輪斡旋之後，英國和西班牙撤軍，但法國卻不肯作罷，為了討債，向墨西哥發動全面戰爭。

胡亞雷斯

國債問題，在國際政治的舞台上，從非新鮮事物，十九世紀的墨西哥只是其中一個案例。就以其他法墨戰爭的參與國為例，美國經過她的獨立戰爭後，向法國和荷蘭借來了龐大的債款；在二戰過後，美國卻成為了法國和英國最大的債權人。當債務人債台高築，無力償還的時候，聰明的債權人會與債務人進行磋商，作出讓步或協助債務重組，避免趕盡殺絕，得不償失。然而，十九世紀中葉的法國，卻採用了如一般高利貸「殺雞取卵」式的討債方法，最終法國大軍於1862年5月5日出現在普埃布拉，並於數年後敗走。

到今天，富裕的債權國來得聰明得多，透過國際貨幣基金組織等跨國財金機構，以結構調整（Structural Adjustment）等「和平」的方式，逼使債務國大幅削減公營開支，榨取債務國最後的一分一毫。由九七金融風暴後的東南亞諸國，到近年的歐債國，我們或許都看到十九世紀墨西哥的身影。五月五日節的故事遠在十九世紀的中北美洲，卻和我們並不遙遠。

本文經授權轉載自outside 五月五日節的歷史：一個國際政治經濟學的故事