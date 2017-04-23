Outside》吃人曾經神聖和普及：一段關於吃人的歷史

人類學家認為，某些行為之所以被視為禁忌，是因為這些行為是神聖和世俗的交匯，例如性愛，在很多文化被視為不潔，但同時被認為神聖，因為性愛能創造生命。禁忌形成，就是因為人類認為那些行為過於神聖，神聖得或會觸發不預可知的危機。

BILLY TONG

吃人，又或者叫作同類相食（cannibalism），在現代文明中，一直被視為禁忌。在亞馬遜、南太平洋島國、非洲、印尼和印度，偶爾也有關於食人族的新聞，但都被傳媒打造成野蠻和落後的象徵。然而，吃人儀式，曾經廣泛存在於世界各地，且被不同文化奉為神聖。

近數十年，非洲內戰連綿。吃人儀式，便在利比里亞、塞拉里昂、烏干達等瀕臨無政府狀態的國家出現。

在80年代，無國界醫生首先揭露利比里亞軍隊的食人行為。往後，非洲大陸最惡名昭著的食人狂魔，是烏干達游擊隊首領科尼（Joseph Kony）。他組織童兵，四處殺戮，並鼓勵童兵食人飲血。

在這些戰亂地區，吃人儀式，除了是一個戰爭手段，其象徵意義亦很明確，就是要吸取敵人的精神和身體力量；對於科尼的童兵而言，吃人是他們的成人禮，由男孩轉化為男子漢，讓他們在子彈下得以潔淨自身，帶給他們力量和安全。

有關人類吃人的歷史，可追溯至60萬年前的遠古時代。有考古學家在前人（Homo antecessor）定居的山洞裡，發現去掉肉的人骨，顯示早在前人已有吃人習俗。有考古學家推斷，遠古先祖之所以吃人，是因為糧食短缺，同時避免腐爛屍體吸引猛獸。到舊石器時代晚期，吃人行為開始被賦予更多文化意義。

在英國的高夫洞穴（Gough’s Cave），考古學家發現很多人頭骨製成的杯具，顯示吃人行為慢慢由生存需要變成一些神聖儀式。

到早期的各大文明，人類的吃人行為依然延續下去。比如埃及的金字塔文顯示，在古埃及，尼羅河的戰士會吃掉敵人屍首，吃人象徵著永恆的往生。古希臘歷史學家西西里的狄奧多羅斯也記載過，埃及冥王歐西里斯（Osiris）禁止埃及人同類相食的神話故事。到了羅馬時代，凱爾特人的德魯伊教（Druid）部落，也有吃人的行為，阿塔高蒂（Attacotti）便是有名的食人族。對於德魯伊教，吃人或有帶來農業豐收和生育繁衍的意味。

印度的Aghori

到後來，一些宗教教派，也有吃人儀式。16世紀，有記載西藏高僧吃用從婆羅門苦行憎得來的「人肉藥丸」。他們認為，吃人肉的行為，貫連了主體和物件，也可提醒自己，自身肉體也會終將消逝。到今天，我們在北印度的恒河沿岸，也可找到食人教派Aghori。Aghori有長久歷史，被認為印度教的異類，他們信仰濕婆，認為濕婆創造的世界沒有黑白、善惡等二元之分，萬物皆神聖。他們有生吃屍體的習俗，認為吃人肉可讓他超越生死，洞破塵世虛幻，而達涅槃之境。

有人類學家認為，某些行為之所以被視為禁忌，是因為這些行為是神聖和世俗的交匯，例如性愛，在很多文化被視為不潔，但同時被認為神聖，因為性愛能創造生命。禁忌形成，就是因為人類認為那些行為過於神聖，神聖得或會觸發不預可知的危機。在這個角度看，在今天，吃人之所以成為人類文明最大的禁忌，也是因為吃人曾經是世上最神聖的儀式之一。在祖先眼裡，人的遺體，是禁忌，也是神聖的，因為他們連通了生死，由有靈魂的生命體，變成冰冷的物體。人們吃死人，或許是希望超越生死，又或者，這是反映了他們對死亡的集體恐懼。

本文經授權轉載自outside 吃人曾經神聖和普及：一段關於吃人的歷史