Outside》亞洲碩果僅存的五個天葬台

天葬或稱鳥葬，是藏區的最普遍一種喪葬習俗。很多人會以為天葬是西藏獨有的習俗。但其實天葬的習俗，曾經遍佈亞洲各地。在印度和伊朗的祅教徒、中國西部和西藏的佛教徒、尼泊爾、不丹、蒙古，以及少數東南亞地區，你都可找到天葬習俗的痕跡。

BILLY TONG

很多人以為，天葬是西藏獨有的喪葬習俗。其實，天葬的習俗，曾經遍佈亞洲各地。在過去數千年間，它都作為一種神聖的殯葬儀式，以各種形式，在不同文明中呈現。在印度和伊朗的祅教徒、中國西部和西藏的佛教徒、尼泊爾、不丹、蒙古，以及少數東南亞地區，你都可找到天葬習俗的痕跡。

寂靜塔（Tower of Silence，波斯語Dakhma）。

普遍而言，舉行天葬，送葬者會把先人的遺體，安置於天葬台，即塔樓或者山巒平台，讓屍首任由鷹、鳥啄食。

在祆教，這種天葬台會稱為寂靜塔（Tower of Silence，波斯語Dakhma）。然而，經過現代文明洗禮，天葬習俗在各地衰落，各地的天葬台也隨年月凋零。

以下，是其中五個在亞洲碩果僅存的天葬台，有部分天葬台，到今天甚至依然運作。

Chilpik Kala被認為是祆教史上第一座寂靜塔。



1. Chilpik Kala 寂靜塔 （烏茲別克）

它位於烏茲別克自治區、卡拉卡爾帕克斯坦共和國的首府努庫斯（Nukus）的阿姆河（Amu Darya）河岸。Chilpik Kala被認為是祆教史上第一座寂靜塔，估計建於公元前一世紀，距今約二千多年。據說，瑣羅亞斯德便是在該地區開始撰寫祆教的經文。Chilpik Kala有著環圓形的結構，築起圓牆，像圓井一樣，中心設一個環形的平台，放置屍體。Chilpik Kala 早已停用近數百年，卻成為卡拉卡爾帕克斯坦的重要旅遊境點和文化歷史標誌，Chilpik Kala的圖案，甚至出現在共和國國徽之中。

伊朗亞茲德市 （Yazd）的寂靜塔。

2. 亞兹德寂靜塔（伊朗）

伊朗亞茲德市 （Yazd）是祆教文明的中心。亞兹德寂靜塔，於上世紀依然活躍運作，唯伊朗城市化急促，城市與寂靜塔的距離愈來愈近，令寂靜塔難以達致神聖州淨化的功用。1970年，伊朗政府宣佈天葬違法，寂靜塔於是在40年前荒廢。到今天，若你造訪當地，你甚至可找到部分屍骸。由於天葬被禁止，伊朗的祆教徒唯有被迫轉用其他的殯葬模式，很多祆教徒改把屍體埋在混凝土之下，以阻隔不潔之物。

在孟買，有一所依然運作的寂靜塔，位於孟買城邊陲，在一個佔地54英畝的森林裡，非巴斯人不能入內參觀。

3. 孟買寂靜塔（印度）

約公元8世紀到10世紀，伊斯蘭教徒全面攻佔波斯地區。部分信奉祆教的波斯人，逃難至印度，並且落地生根。他們在印度稱為巴斯人（Parsi），多聚居孟買，人數約6萬人。他們把祆教習俗帶到印度，包括天葬儀式。在印度，寂靜塔叫作doongerwadi。在孟買，有一所依然運作的寂靜塔，位於孟買城邊陲，在一個佔地54英畝的森林裡，非巴斯人不能入內參觀。可是，孟買寂靜塔正面臨當禿鷲數量減少的問題，由於沒有足夠禿鷲啄食屍體，整個天葬過程要經常順延，甚至未能完成。

直貢梯寺。

4. 直貢梯寺 （中國西藏）

除了伊朗、中亞和印度的祆教群體，在中國青藏、不丹、蒙古、尼泊爾一帶，信仰藏傳佛教、密宗的教徒們，也有天葬習俗。天葬之所以盛行，除了宗教原因，也因為地理原因，該地域屬高原地帶，一來地質堅固，不宜土葬，二來草木稀少，沒火葬的燃料。中國政府一度在60年代禁止天葬，及後又有限度容許。但基於衛生考慮，天葬習俗又火葬取代。在中國，只餘下少數天葬台，其中一個位於拉薩的直貢梯寺。直貢梯寺現在仍有舉行天葬，是全球最知名的天葬台，每天也吸引大量旅客造訪。

印尼峇里島的吐揚天葬村 （Trunyan）。

5. 吐揚天葬村 （印尼）

祆教和佛教以外，在東南亞，也有零星的部落，有著類似天葬的習俗。其中最知名的，是印尼峇里島的吐揚天葬村 （Trunyan）。吐揚村村民屬於峇里島的原住民，有別於其他文化的天葬習俗，吐揚村村民不會把先人屍首放置在高台之上，而是把他們安放在一棵神聖的菩提樹下，讓屍體自然分解。人們相信這種習俗在過去曾經在峇里一度盛行。

本文經授權轉載自outside 亞洲碩果僅存的五個天葬台