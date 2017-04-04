Outside》100年前的兒童遊樂場，比今天更安全？

一些研究員認為，以「安全為先」去設計兒童遊樂場，其實並非必然最好的設計原則？！這點可能極受爭議：研究員認為，即使小孩可能受傷，卻可以從中學習如何管理情緒。

JOSEPH LI

隨著法律和遊樂場設備的演進，現在的兒童遊樂場似乎愈來愈安全，往往成為互動教育的場地。

不過，粗糙的舊式遊樂場，可能也有其功能。它使人盡早了解這事實：世界其實充滿不穩與危機。

一些研究員認為，以「安全為先」去設計兒童遊樂場，其實並非必然最好的設計原則。這點可能極受爭議：研究員認為，即使小孩可能受傷，卻可以從中學習如何管理情緒。相反，如果小孩永遠留在絕對安全的遊戲設施裡，反而可能在成年後充滿焦慮和恐懼。一些小傷，可以是很好的鍛鍊。

Ellen Sandseter是挪威Queen Maud University的心理學教授。她說：

「小朋友需要遭遇一些危險，學會自己在遊樂場中克服恐懼。傳統的立體方格鐵架（monkey bars）和長長的滑梯都很好。今天，遊樂場的設施愈來愈悶。我們應該讓小朋友在遊戲中體驗嚇人的高度和速度」

的確，雖然這會造成傷害，但遊樂場造成永久及極嚴重的傷亡，是很少發生的事。很多心理學家和家長都怕小朋友受傷——例如，怕小朋友從高處墜下，便會從此畏高。但一些研究卻證明相反，如果一個人在9歲之前曾經從高處墜下，後來將會畏高的機率反而更低。

Ellen Sandseter和挪威科技大學的研究員Leif Kennair都說，小孩愈熟習「危險的」遊樂場，便愈懂得如何以各種技術應對不同的恐懼，就好像治療師也要教導成人如何以各式技法克服恐懼症。

英國風險管理學教授David Ball說：

「沒有證據顯示，遊樂場的安全措施降低了玩家受傷的風險。在英國和澳洲的一些案例，一些受傷個案，如手骨折斷，其實反而增加了。這樣說，好像很違反直覺，但其實很普遍。正正是小孩和家長都以為它非常安全，所面臨的風險便反而增加了。你愈以為這件東西很安全，你便不會去理解它，便高估了它的安全性。」

安全的遊樂場

本文經授權轉載自outside 100年前的兒童遊樂場，比今天更安全？