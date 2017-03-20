Outside》芬蘭小孩的電腦課，不用電腦？！

柳卡斯﹝Linda Liukas ﹞是一位芬蘭程式設計師、作家和插畫家。致力於革新電腦課程，希望透過模擬一些校園場合，不知不覺地教導小孩一些程式語言的入門，使學生和導師更能掌握課堂內容。

BILLY TONG

學習程式語言，是北歐國家學校課程的一部分。但不同於美國的專門化教育，北歐的程式語言課，更鼓勵學生運用電腦程式，作跨學科探索；同時培養學生興趣，讓學生明白電腦程式如何與日常生活息息相關。

柳卡斯﹝Linda Liukas ﹞是一位芬蘭程式設計師、作家和插畫家。

柳卡斯一直與芬蘭的教師合作，致力革新電腦課程，令學生和導師更能掌握課堂內容。她創作了一個可愛的卡通人物 魯比﹝Ruby﹞，並制作了一系列故事書，透過模擬一些校園場合，不知不覺地教導小孩一些程式語言的入門。

例如，在魯比上家政課的場景，小孩可透過針織來領悟「迴圈」﹝Loop﹞的意思，重複的縫繡動作，就像電腦不斷重複「執行程式碼」。在其中一個故事，魯比爸爸叫魯比好好穿衣服，魯比聽罷後，沒有脫下睡衣，便直接套上衣服。只有當魯比爸爸作出「準確指令」，魯比才能成功穿扮，準備上課。

由於，現今的小孩們大多都是科技能手，他們都能本能地、熟練地駕馭蘋果手機。柳卡斯更希望小孩們能夠更具創意地思考科技，比如怎樣說關於科技的故事，怎樣和別人協作。

芬蘭有著被認為最佳的教育制度。芬蘭奉行小班教學，每班人數十分少，同時比起其他工作，老師可享有豐厚待遇。然而，這也意味著芬蘭的老師需要面對很強的競爭，每年大約僅有約一成想從事教育事業的人能獲得教師資格。

柳卡斯認為要確切推行跨學科的程式語言教育，要面對很多困難。首先，這要求所有教育工作者，由科學老師到視藝老師，都要懂得基本的程式語言技術。而且，芬蘭的老師們，享有很大的教育自主權，且不受學生評分所影響，這需要大量的遊說工作。

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本文經授權轉載自outside 芬蘭小孩的電腦課，不用電腦