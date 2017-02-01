Outside》歷史上，美國曾六度頒下入境禁令

美國總統川普上任不久，再度簽署具爭議性的行政命令，中止難民進入美國的「難民許可計畫」；同時，禁止敘利亞、伊拉克等七個穆斯林國家旅客入境，引起全球一片嘩然。其實，在歷史中，美國也曾六度頒下入境禁令，針對特定群體入境美國。

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美國總統川普上任不久，即頒布行政命令，禁止七個穆斯林國家旅客入境，中止難民接收計畫，全球一片嘩然。其實，在歷史中，美國也曾六度頒下入境禁令，針對特定群體入境美國。

美國總統川普上任不久，再度簽署具爭議性的行政命令。（圖源自於網站）

美國排華法案（The Chinese Exclusion Act）

1882年，阿瑟總統（Chester A. Arthur）簽署美國排華法案，停收華人移民，禁止華人勞工入境長達十年。當時美國長期維持高失業率，社會不滿，華人勞工因而成為被針對的對象。法案也加強管制已定居美國的華人的出入境管制。1892年，美國政府通過吉爾里法案（the Geary Act），把美國排華法案的生效期延長十年，並要求在美華人註冊申請居留證明，不然美國政府有權驅逐他們出境。直到1943年，太平洋戰爭進行當中，中國與美國有著同盟關係，美國政府頒布《麥諾森法案》（the Magnuson Act），允許在美華人歸化美籍，每年允許105名華人取獲美國入境簽證，惟在美華人依然不能享有財產權。

到1960年代中，美國聯邦及各州政府才陸續撤回排華性質的法案。

1882年的政治漫畫，支持美國排華。（圖源自於網站）

二戰時期的猶太難民限令

1939年的聖路易斯號，船上都是德國猶太難民，卻無法進入美國，被迫折返歐洲。（圖源自於網站）

二戰造成了數以百萬計的歐洲難民。面對難民問題，小羅斯福總統（Franklin D Roosevelt）以國家安全為由，指德國間諜可能混入猶太難民當中，限制美國每年僅接收26000名德國籍猶太難民。然而，在大部分時間，美國接收的猶太難民還遠遠少於這個數目。

最著名的例子，是在1939年，羅斯福總統拒絕一艘載著937名客輪入境美國，船長被迫折返歐洲，該批難民最終轉往英國、法國、比利時、荷蘭等地。翌年，德國大舉入侵西歐各國，該批難民最終很多命喪猶太集中營。

無政府主義者排拒法案（the Anarchist Exclusion Act）

1903年，大羅斯福總統（Theodore Roosevelt）頒布1903年移民法案（Immigration Act of 1903），又稱無政府主義者排拒法案，禁止無政府主義者，及其他極端分子入境美國。1901年，麥金利總統（William McKinley）被波蘭裔美國無政府主義者佐克茲（Leon Czolgosz）刺殺，繼任的大羅斯福總統於是歇力阻止無政府主義和極端主義在美國蔓延。這次法案是美國第一次因政見拒絕個人入境。

值得一提，該法令也禁止癲癇患者，乞丐和妓女進入美國。

1901年，佐克茲（Leon Czolgosz）刺殺麥金利總統（William McKinley），使美國禁止無政府主義人士入境。（圖源自於網站）

國內安全法（Internal Security Act）

1950年，美國參眾兩院通過國內安全法，亦稱麥卡倫法案（the McCarran Act）。時任的杜魯門總統極力反對該法案，認為這是對人權法案的最大嘲弄。

然而，杜魯門總統的否決權被參眾兩院推翻。麥卡倫法案賦予美國政府驅逐、遣返被認為是共產黨人的入境者。被認為與共產主義有關的組織的員亦需要登記註冊，並不得成為美國公民。

一幅政府廣告，呼籲人支持麥卡倫法案。（圖源自於網站）

伊朗人質危機

1979年，伊朗爆發伊斯蘭革命，美國駐伊朗大使館被革命份子佔據，66名美國外交官和平民被扣留444日，事件稱為伊朗人質危機。美國卡特總統（Jimmy Carter）終止與伊朗的外交關係，並實施各項制裁，同時拒絕伊朗人入境美國。

愛滋病人入境限制

1987年，赫爾姆斯修正案（Helms Amendment）通過，美國衛生部將愛滋病列為「重大公共衛生傳染病」。美國政府禁止籍愛滋病人入境美國，愛滋病患者亦不能獲得永久居留權。這項限止，很大程度源於當時美國盛行的恐同主義和非洲移民的排外主義，同時也源於美國國人誤以為愛滋病會透過空氣及身體接觸傳染。美國總統喬治布殊任內開始著手撤銷限制令，到2010年，奧巴馬總統終成功撤銷有關禁令。

提出赫爾姆斯修正案（Helms Amendment）的政客Jesse Helms被政府漫畫諷刺。（圖源自於網站）

本文經授權轉載自Outside 歷史上，美國曾六度頒下入境禁令