Outside》南森護照：這本Passport，拯救了45萬名難民
BILLY TONG
近年，歐洲的難民潮引起全球關注，各國正尋求各種難決方案。在上世紀二十年代，俄國內戰，加上鄂圖曼土耳其境內的種族屠殺活動，使東歐爆發難民潮，規模之大，比今天的難民潮有過之而無不及，數以百萬計的家庭流離失所，到歐洲各國尋求庇護。然而，當時一戰剛結束，歐洲百廢待興，各國不力應對難民潮。
20世紀初，俄國革命時的難民。
這時，著名挪威探險家、外交家南森（Fridtjof Nansen）設計了南森護照（Nansen Passport）。護照持有人不能入籍定居地，但能免於遣返，而且能到不同國家找工作，南森護照，就此改變了45萬名難民的一生。
南森護照。
南森出身於挪威，年壯時是世界聞名的探險家。他曾徒步橫越格陵蘭，也曾把他的船凍結在北冰洋的冰上，任由船隻隨冰漂流。南森結束探險生涯後，憑藉早年建立的名聲，開展政治家生涯，並曾任駐英國大使。
年輕時的南森。
一戰結束後，南森參與巴黎和會，並有份建立國際聯盟，並受命解決流離失所的危機（Displacement Crisis）。他以高級專員身份，協助引渡囚禁於德國和西伯利亞的戰俘回國。在1921年，俄國內戰已做成80萬名難民，流散東歐各地，他們法律地位模糊，亦無以維生。各國也因戰後工作自顧不暇，不願接收難民。但是，若果把難民遣返俄國，他們或會面臨政治迫害。這時，南森被任命為俄國難民問題的高級專員。
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南森初時傾向遣返難民。後來，他發現一些批被保加利亞遣返蘇俄的難民被處死。於是，他改變立場，希望救助更多難民。南森多次派人出使美國和捷克斯洛伐克，了解難民營有否足夠日用品，並派人確保國際聯盟成員國的大學保障俄羅斯學生受教育的權利。然而，南森的人道工作，遠遠追不上難民增長步伐。難民真正需要的，是一紙證明文件，以及一個能讓他們自由出入，找尋機遇，重建家庭的新身份。
1922年三月的國際聯盟會上，南森提出了名為「南森護照」的方案，讓難民可自由出入各國，並免於遣返。南森護照設計簡潔，只附上持有人的身份、原國籍和種族。持有人可穿梭各地找工作和尋親，但沒有公民權利，甚至不保證返回發放國的權利。南森護照是史上第一次賦予無國籍人士一個合法身份。
隨時間發展，南森護照變得愈來愈有用。到1923年，有39國政府承認南森護照，到1942年，南森護照得到52國認可。不單俄國難民，亞美利亞、亞述和土耳其難民也能申請南森護照。持有人需要每年購買「南森郵票」以續領護照，所得收入歸入難民救濟基金。
南森郵票。
南森於1930年逝世，國際聯盟隨即成立南森國際難民救濟局（Nansen International Office for Refugees）。到1938年，該組織獲頒諾貝爾和平獎，並於其後合拼入國際聯盟專屬委員會。南森護照前後共發行了45萬本，作家納博科夫（Vladimir Nabokov）、舞蹈家安娜·巴甫洛娃（Anna Pavlova）和作曲家史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）都曾持有南森護照。
納博科夫。
到今天，戰亂、氣候變化和各種人道災難已造成上千萬的難民。南森的精神延續到聯合國難民署，以及在145國發行的難民旅行證。但有人認為，這些工作遠遠不足夠，國際組織體系需要翻天覆地的革新以應對難民問題和排外主義。或者，難民需要和應得一本護照。
本文經授權轉載自Outside 南森護照：這本Passport，拯救了45萬名難民
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