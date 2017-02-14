Outside》南森護照：這本Passport，拯救了45萬名難民

日前，美國總統川普才因下令暫停接收難民，鬧得沸沸揚揚好不熱鬧。而在上世紀因為出現了一本「南森護照」，就此改變了45萬名難民的一生。

南森初時傾向遣返難民。後來，他發現一些批被保加利亞遣返蘇俄的難民被處死。於是，他改變立場，希望救助更多難民。南森多次派人出使美國和捷克斯洛伐克，了解難民營有否足夠日用品，並派人確保國際聯盟成員國的大學保障俄羅斯學生受教育的權利。然而，南森的人道工作，遠遠追不上難民增長步伐。難民真正需要的，是一紙證明文件，以及一個能讓他們自由出入，找尋機遇，重建家庭的新身份。

1922年三月的國際聯盟會上，南森提出了名為「南森護照」的方案，讓難民可自由出入各國，並免於遣返。南森護照設計簡潔，只附上持有人的身份、原國籍和種族。持有人可穿梭各地找工作和尋親，但沒有公民權利，甚至不保證返回發放國的權利。南森護照是史上第一次賦予無國籍人士一個合法身份。

隨時間發展，南森護照變得愈來愈有用。到1923年，有39國政府承認南森護照，到1942年，南森護照得到52國認可。不單俄國難民，亞美利亞、亞述和土耳其難民也能申請南森護照。持有人需要每年購買「南森郵票」以續領護照，所得收入歸入難民救濟基金。

南森郵票。

南森於1930年逝世，國際聯盟隨即成立南森國際難民救濟局（Nansen International Office for Refugees）。到1938年，該組織獲頒諾貝爾和平獎，並於其後合拼入國際聯盟專屬委員會。南森護照前後共發行了45萬本，作家納博科夫（Vladimir Nabokov）、舞蹈家安娜·巴甫洛娃（Anna Pavlova）和作曲家史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）都曾持有南森護照。

納博科夫。

到今天，戰亂、氣候變化和各種人道災難已造成上千萬的難民。南森的精神延續到聯合國難民署，以及在145國發行的難民旅行證。但有人認為，這些工作遠遠不足夠，國際組織體系需要翻天覆地的革新以應對難民問題和排外主義。或者，難民需要和應得一本護照。





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