Outside》俄羅斯青年的習武運動：反法西斯的勇武抗爭

要勇武抗爭，便需要訓練。 越來越多的反法西斯青年認真鑽研武術，甚至形成一場民間運動。一些反法西斯的武術訓練，慢慢成為一些合法的武術會。武術會慢慢增多，又開始演變出比武聯賽，聯賽又演變出全國武術錦標賽，最後還參與國際錦標賽。

JOSEPH LI

大約2000年開始，俄羅斯和東歐的法西斯／新納粹主義盛行。這些組織以暴力對待少數族群和性小眾。俄羅斯的人權組織稱，從2004年至2015年，俄羅斯大約有527人被「種族主義和新納粹暴力」殺害，此外還有3000多宗被毆打的個案，使受害者殘廢。事實上，針對外地人和同性戀者的暴力，常見得幾乎無法統計。

大多數襲擊，由幫派和暴民圍攻孤立的受害者（包括老人和孩子）。俄羅斯的法西斯主義者喜歡以視頻紀錄他們的暴力，並在互聯網上到處分享。

於是，一些勇武的俄羅斯青年，厭惡這些法西斯主義，開始反擊。

「安提法」（Antifa）（意即「反法西斯」）不算是一個嚴密的組織，也不是甚麼民間計劃。但是， 許多參與者都是來自次文化圈、滿懷理想而又憤憤不平的青年：這批青年喜歡朋克搖滾、塗鴉、嘻哈。有些是無政府主義者，有些是共產主義者，有些甚至根本不關心政治。 這是一個民間自發的運動，年輕人被迫走上街頭，勇武抗擊法西斯主義。

要勇武抗爭，便需要訓練。 越來越多的反法西斯青年認真鑽研武術，甚至形成一場民間運動。一些反法西斯的武術訓練，慢慢成為一些合法的武術會。武術會慢慢增多，又開始演變出比武聯賽，聯賽又演變出全國武術錦標賽，最後還參與國際錦標賽。

事實上，俄羅斯的風潮也不算前所未見。在1985年到2001年期間，英國有一個反法西斯行動（Anti-Fascist Action）的勇武組織。1993年，瑞典也成立了反納粹的習武者成立組織。在瑞典，其德文叫Antifaschistische Aktion（反法西斯行動），或叫AFA。維基百科指，它是一個議會外、反法西斯的勇武網絡，在德國、荷蘭、瑞典、丹麥都有幫派。其目的是打倒所有法西斯主義，也反對性別歧視、種族歧視和階級歧視。當然，也有人認為，這是極端的左翼運動。

其中一本有關「反法西斯」勇武抗爭的著作。



今天，這場運動已不僅僅在俄羅斯出現，也傳遍烏克蘭、白俄羅斯、波蘭、捷克、希臘、西班牙、意大利和丹麥，甚至拉丁美洲。近年來，智利和哥倫比亞也舉辦了錦標賽。 目前，該運動已發展到超越業餘水平：有一些反法西斯的專業勇者，在拳擊，K-1，泰拳、MMA（綜合格鬥）等領域都有成就。當然，反法西斯的武術運動，不同於有組織和競賽式的武術比賽。很多練武者，根本就不是典型的「打手」，大部份都沒有成名，也不是要去比賽，而是為了應付在日常生活中跟法西斯主義者的肢體衝突。。

俄羅斯的Antifa和法西斯民族主義者交手

其中一宗悲劇，就是Antifa的健將古托斯高（Ivan Khutorskoi）在2009年被槍殺。他是一名經驗豐富的習武者，也是俄羅斯一位廣為人知的反種族主義者。他曾經在三次新納粹主義的攻擊中存活下來，但最後在莫斯科的家門外被殺。當時，反法西斯的習武者有一段低潮期，但很快又重新振作。

古托斯高（Ivan Khutorskoi）



在東歐，近幾十年來，反法西斯武術運動（anti-fascist martial arts movement）也許是西方激進左翼政治中最有趣的發展。奇怪的是，北美左翼圈子似乎對這種現象完全不感興趣。原因之一，可能是語言和地理距離的障礙，而且，自1990年代末以來，加拿大和美國的法西斯主義活動都處於低潮。

本文經授權轉載自Outside 俄羅斯青年的習武運動：反法西斯的勇武抗爭