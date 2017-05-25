Oitside》為何西班牙人這麼晚才吃飯？

西班牙人這種作息飲食時間，固然與當地酷熱的氣候有關。但是，原來這與西班牙所處的時區亦有莫大關係：過去70年來，西班牙人都生活在錯誤的時區，令所有作息用膳時間都隨之延後。

LIU BOON KAN

到過西班牙旅遊的人，通常都會好奇於西班牙人的作息飲食時間。

西班牙人不單有午休（siesta）傳統，不少餐廳商店辦公室到下午都會休息。而且，他們還相對其他歐洲國家較晚用膳。即使到了晚上10時左右，首都馬德里街頭仍聚集享用晚膳的人群。

西班牙人這種作息飲食時間，固然與當地酷熱的氣候有關。但是，原來這與西班牙所處的時區亦有莫大關係：過去70年來，西班牙人都生活在錯誤的時區，令所有作息用膳時間都隨之延後。

西班牙人有午休（siesta）傳統

只要看看歐洲地圖便會發現，西班牙與葡萄牙、英國、摩洛哥都座落在相近的經度。按地理位置，西班牙應該與英國同樣使用格林威治標準時間（Greenwich Mean Time，GMT）；但西班牙卻偏偏跟隨歐洲中部時區（Central European Time，CET），以致馬德里竟與以東2,500公里的塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）使用相同時間。

西班牙跟隨歐洲中部時區（Central European Time，CET）

西班牙為何會使用如此「錯誤」的時區？

希特拉與佛朗哥



那是因為西班牙法西斯獨裁者佛朗哥（Francisco Franco），在1940年為宣示與納粹德國團結一致，於是選擇跟隨德國的歐洲中部時區，將西班牙時間調快一小時。

對西班牙人而言，當時西班牙內戰結束不久，百廢待興，沒有太多人為改變時區而投訴，很多人都選擇保持原來的生活節奏。但隨着時針調快了，他們的午飯時間亦由通常的下午1時，順延至下午2時，晚膳時間由通常的晚上8時，順延至晚上9時。到第二次世界大戰結束，納粹德國戰敗，西班牙再沒有重整時區。

霍伊（Mariano Rajoy）

直到2016年，西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）宣布，政府正計劃調整全國的工作時間，包括研究重新使用格林威治標準時間的可能，時區的問題，便觸發起西班牙全國熱烈討論。

西班牙使用歐洲中部時區，令夏季的日落時間延遲至晚上10時。旅遊業人士一直相信，較晚的日落時間是西班牙的旅遊業優勢，所以著名旅遊勝地巴利阿里群島（Balearic Islands）的地方政府，就極力反對改用格林威治標準時間。

旅遊勝地巴利阿里群島

2006年起推動重整時區的組織「合理化西班牙時間國家委員會」（National Commission for the Rationalization of Spanish Schedules），其主席卡塞羅（José Luis Casero）卻認為：「事實上，西班牙時間沒有對應太陽，影響人民健康，特別是睡眠方面。假如我們調整時區，日出時間調早一小時，我們便可以較符合自然的時間起床，用膳時間亦會調早一小時。」

研究工作與生活平衡專家的欽奇利亞（Nuria Chinchilla），任教於巴塞隆拿IESE商學院。他認為解決時差問題，提高西班牙人的生活質素，相較為遊客保留一至兩小時的晚上日照時間更為重要。她說：「旅遊業依然會存在，遊客不會在意的。無論晨早多了一小時，還是晚上多了一小時，日照的時數都是不變的。」

西班牙人很晚才吃飯

另外，政府提出的調整工作時間計劃，亦由於威脅到西班牙午休傳統而引發爭議。典型的西班牙工作時間，是從早上9時開始，到下午2時至4時午休，晚上7時至8時才下班。但是，政府現在考慮將下班時間調早到傍晚6時，變相取消2小時午休。

只要調整時區，令晚餐時間提早，晚上有更多時間睡眠，那就用不著在中午休息。

雖然有午休習慣的西班牙人都不滿新建議，認為打擾他們的生活習慣。但根據研究機構Simple Lógica在2017年1月的研究發現，目前只有不足18%西班牙有定期的午睡習慣，近60%從來不會午睡。很多西班牙大城市商戶和渡假村，為配合旅遊業需要亦已經不設午休時間。

卡塞羅便說：「午休的規定應該廢除，因為這不符合現實。只要調整時區，令晚餐時間提早，晚上有更多時間睡眠，那就用不著在中午休息。」

本文經授權轉載自Outside 為何西班牙人這麼晚才吃飯？