Oitside》為何西班牙人這麼晚才吃飯？

LIU BOON KAN

到過西班牙旅遊的人,通常都會好奇於西班牙人的作息飲食時間。

西班牙人不單有午休(siesta)傳統,不少餐廳商店辦公室到下午都會休息。而且,他們還相對其他歐洲國家較晚用膳。即使到了晚上10時左右,首都馬德里街頭仍聚集享用晚膳的人群。

西班牙人這種作息飲食時間,固然與當地酷熱的氣候有關。但是,原來這與西班牙所處的時區亦有莫大關係:過去70年來,西班牙人都生活在錯誤的時區,令所有作息用膳時間都隨之延後。

西班牙人有午休(siesta)傳統

只要看看歐洲地圖便會發現,西班牙與葡萄牙、英國、摩洛哥都座落在相近的經度。按地理位置,西班牙應該與英國同樣使用格林威治標準時間(Greenwich Mean Time,GMT);但西班牙卻偏偏跟隨歐洲中部時區(Central European Time,CET),以致馬德里竟與以東2,500公里的塞爾維亞首都貝爾格萊德(Belgrade)使用相同時間。

西班牙跟隨歐洲中部時區(Central European Time,CET)

西班牙為何會使用如此「錯誤」的時區?

希特拉與佛朗哥



那是因為西班牙法西斯獨裁者佛朗哥(Francisco Franco),在1940年為宣示與納粹德國團結一致,於是選擇跟隨德國的歐洲中部時區,將西班牙時間調快一小時。

對西班牙人而言,當時西班牙內戰結束不久,百廢待興,沒有太多人為改變時區而投訴,很多人都選擇保持原來的生活節奏。但隨着時針調快了,他們的午飯時間亦由通常的下午1時,順延至下午2時,晚膳時間由通常的晚上8時,順延至晚上9時。到第二次世界大戰結束,納粹德國戰敗,西班牙再沒有重整時區。

霍伊(Mariano Rajoy)

直到2016年,西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)宣布,政府正計劃調整全國的工作時間,包括研究重新使用格林威治標準時間的可能,時區的問題,便觸發起西班牙全國熱烈討論。

西班牙使用歐洲中部時區,令夏季的日落時間延遲至晚上10時。旅遊業人士一直相信,較晚的日落時間是西班牙的旅遊業優勢,所以著名旅遊勝地巴利阿里群島(Balearic Islands)的地方政府,就極力反對改用格林威治標準時間。

旅遊勝地巴利阿里群島

2006年起推動重整時區的組織「合理化西班牙時間國家委員會」(National Commission for the Rationalization of Spanish Schedules),其主席卡塞羅(José Luis Casero)卻認為:「事實上,西班牙時間沒有對應太陽,影響人民健康,特別是睡眠方面。假如我們調整時區,日出時間調早一小時,我們便可以較符合自然的時間起床,用膳時間亦會調早一小時。」

研究工作與生活平衡專家的欽奇利亞(Nuria Chinchilla),任教於巴塞隆拿IESE商學院。他認為解決時差問題,提高西班牙人的生活質素,相較為遊客保留一至兩小時的晚上日照時間更為重要。她說:「旅遊業依然會存在,遊客不會在意的。無論晨早多了一小時,還是晚上多了一小時,日照的時數都是不變的。」

西班牙人很晚才吃飯

另外,政府提出的調整工作時間計劃,亦由於威脅到西班牙午休傳統而引發爭議。典型的西班牙工作時間,是從早上9時開始,到下午2時至4時午休,晚上7時至8時才下班。但是,政府現在考慮將下班時間調早到傍晚6時,變相取消2小時午休。

只要調整時區,令晚餐時間提早,晚上有更多時間睡眠,那就用不著在中午休息。

雖然有午休習慣的西班牙人都不滿新建議,認為打擾他們的生活習慣。但根據研究機構Simple Lógica在2017年1月的研究發現,目前只有不足18%西班牙有定期的午睡習慣,近60%從來不會午睡。很多西班牙大城市商戶和渡假村,為配合旅遊業需要亦已經不設午休時間。

卡塞羅便說:「午休的規定應該廢除,因為這不符合現實。只要調整時區,令晚餐時間提早,晚上有更多時間睡眠,那就用不著在中午休息。」

