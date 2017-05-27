無以酩狀》Fifty-Fifty：《活個痛快》期待與絕望各半

有些病痛，痊癒的機率一半一半，就像我們終其一生的努力毀譽參半，總有些什麼情緒或是遭遇是等量的存在，是唯有自己勘破才能得到的痛快。勘不破？那就來杯５０／５０吧！

縮梭

描述罹癌的電影不在少數，《活個痛快（50／50）》試圖用帶點詼諧戲謔的手法提及生病之後 周遭生活如何改變。一個人面對的痛楚是真實的、無助是真實的、孤獨是真實的，怎麼決定自己去面對這些，（在不傷害別人的前提下）都是造化而無關對錯。

《活個痛快》用戲謔的手法描述作息正常的溫吞青年－亞當罹癌之後周遭生活如何改變。（圖：Summit Entertainment）

作息正常，規律運動，個性溫和善良的青年亞當擁有平凡簡單的生活，卻在意外檢查時發現自己患有癌症；然而他卻沒有因此變得積極正面，也沒有將自己塑造成悲劇角色，他只是審視自身的過去與現在，去接受人情冷暖。怨懟從來不是解決問題的方式，怎麼去認知省思這輩子所謂何來，究竟做了什麼，未來到底該如何圓滿，或許才是這部電影想表達的想法。

病癒的機率一半一半，我們終其一生的努力毀譽參半，總有些什麼情緒或是遭遇是等量的存在，是唯有自己勘破才能得到的痛快。

酒吧裡也有一杯各半的經典調酒：「50／50（Fifty-Fifty）」，以各等份量的琴酒（Gin）與辛口苦艾酒（Dry Vermouth）混合調製；口感相較一般馬丁尼（Martini）來得柔順許多，豐富的草本與香料氣息在苦艾酒甘甜韻味間平易近人。

Ginspiration的Fifty-Fifty Cocktail，以兩種Vermouth混合使用。（圖：發琴吧 Ginspiration）

一般認為「50／50」源於「賽馬俱樂部（Turf Club）」這款調酒。1884年喬治．溫特（ George Winter）的《How to Mix Drinks - Barkeeper’s Handbook》以各半杯老湯姆琴酒（ Old Tom Gin）與義式苦艾酒（Italian Vermouth、Sweet Vermouth）、少許秘魯苦精（ Peruvian Bitter）冰鎮調製這杯「賽馬俱樂部」；是早期使用等量琴酒與苦艾酒的調酒。

1891 年，美國調酒師威廉．湯姆士．布斯比（William Thomas Boothby）於著作《Cocktail Boothby's American Bartender》裡，將「賽馬俱樂部」簡稱為「賽馬（Turf）」，並將老湯姆琴酒換成杜松子酒（Genever），將秘魯苦精換成安格仕苦精（Angostura Bitter）與柑橘苦精（Orange Bitter），額外再添加一點糖漿增加口感。

1900年，哈利．強森（Harry Johnson）在再版著作《Bartender's Manual》裡把「賽馬」這 杯酒譜調整為等比例的－草本辛香口感較重的普利茅斯琴酒（Plymouth Gin）與辛口苦艾酒， 再多上微量艾碧斯酒（Absinthe）、黑櫻桃蒸餾酒（Maraschino）和柑橘苦精。

Harry Johnson1900年版本的Turf Cocktail。（圖：藏書票 Exlibris）

早期美國調酒手冊書籍，大部份僅提及荷蘭琴酒（Holland’s Gin，另稱杜松子酒）與老湯姆琴酒而非口感銳利的「辛口琴酒（Dry Gin）」。哈利．強森1888年版本的《Bartender’s Manual》共有19款琴酒調酒，其中有11款指定荷蘭琴酒，8款老湯姆琴酒；書裡被視為馬丁尼（Martini）前身的「馬丁（Martine）」則是使用老湯姆琴酒。1892年從芝加哥遷至紐約的德籍調酒師－威廉．施密特（William Schmidt）著作《The Flowing Bowl》裡有11款杜松子酒調酒和5款老湯姆琴酒調酒。

出生於舊金山的威廉．湯姆士．布斯比在1908年出版的《 World’s Drinks and How to Mix Them》終於改變口味，調酒配方裡有6款使用辛口琴酒，與各9款的杜松子酒、老湯姆琴酒。

在人們飲用琴酒的口味日漸改變後，1917年紐約沃利克飯店（Hotel Wallick）的德籍調酒師雨果．安司林（Hugo Ensslin）出版《Recipes for Mixed Drinks》，是目前最早紀錄「50／50」 酒譜的著作：以等量的辛口琴酒與辛口苦艾酒調製，而同一本書裡的「賽馬」則是「50／50」 酒譜另外加上少許艾碧斯酒。

如果你對濃烈的辛口馬丁尼（Dry Martini）怯步，卻又對只喝苦艾酒覺得百無聊賴，倒不如試試這款「50／50」調酒，體驗看看刺激與平順的人生如何呈現各半。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）