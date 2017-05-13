無以酩狀》South African：《曼德拉：漫漫自由路》用歲月換一場奮戰

南非離我們太遙遠，但是爭取人權平等的奮鬥相仿。有太多事值得努力與捍衛，如果你未來的前路也漫漫，不如就一起來杯「南非」 或開普餐前餐後酒調酒，堅持下去。

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根據南非人權領袖以及第一任黑人總統曼德拉自傳改編的傳記電影《曼德拉：漫漫自由路（ Mandela: Long Walk to Freedom）》，從青壯時擔任律師的熱忱、捍衛義理，接著投入暴力革命，被捕入獄長達20餘年，最後被選為南非首任黑人總統。這一路歴程交疊著和母親、妻 兒們、同袍情誼，面對種族打壓和動盪混亂的政局，辛酸總難說與人知。

《曼德拉：漫漫自由路》根據南非人權領袖以及第一任黑人總統曼德拉自傳改編。（圖：Videovision Entertainment）

1488年葡萄牙航海家登陸好望角，1652年荷蘭人抵達開普敦設立荷屬東印度公司開始殖民歷史，1688年法國新教徒避難至此，1820年英國海權制霸連帶吸引英國拓荒者前來。1910年南非聯邦成立為大英國協成員，直到1961年才正式獨立。然而，當時的南非仍舊嚴格實施種族隔離制度，直到曼德拉成為人民英雄，帶領人們試圖放下仇恨，爭取不分種族的權利平等；1994年4月27日，南非進行首次不分種族大選，曼德拉當選總統，成為新憲法生效後選出的第一位總統。

同年，德國一位餐廳老闆－赫爾穆特．維爾德勒（Helmut Wilderer）在一場高爾夫球賽中贏得前往美國的旅行，卻因故改為南非之旅。當時的南非製酒仍歸屬國有；赫爾穆特認為在逐漸民主自由化的南非進行蒸餾是一件有機會發展起來的產業，遂嘗試向南非政府提出申請，沒想到幾週後便被審核通過。55歲的赫爾穆特便拎著兩個行李箱，帶著14歲的兒子出發前往南非開拓事業，於開普敦近郊帕爾地區創立維爾德勒酒廠（Wilderer Distillery），初始以蒸餾渣釀白蘭地與藥草風味酒為主，後來也進行琴酒產製。這時候的南非充滿許多可能，孕育商機無限 ；像是如今的開普省，餐廳、葡萄酒莊、蒸餾酒廠林立，吸引大批觀光客前往享受美饌佳釀，以及遼闊無邊的景緻。

維爾德勒酒廠（Wilderer Distillery）出產的Wilderer Fynbos Gin。（圖：Wilderer Distillery）

1930年，由賈吉二世（Judge Jr.）在紐約出版的《Noble Experiment》收錄一款名叫「南非 （South African）」的調酒；以等量的琴酒（Gin）與雪莉酒（Sherry Wine），加上少量安格式苦精（Angostura Bitters）與檸檬汁搖調，酸甜之間有琴酒各式草本香料氣味與雪莉酒果乾核桃口感。並且註記賈吉的這杯酒，讓一位從事研究粉紅大象習性的學者，得以支撐他在南非的苦悶生活。

粉紅大象指的是患有白化症或基因缺乏色素的大象；另外有一說，粉紅大象是因為酒精戒斷或酒醉時看到的幻覺，被比喻為嚴重醉酒狀態。

使用南非國寶茶琴酒New Harbour Rooibos Gin調製的 South African Cocktail。（圖：發琴吧 Ginspiration）

而歐洲嗜飲的奎寧加烈餐前餐後葡萄酒，如白麗葉酒（Lillet Blanc）等，也影響南非發展出屬於自己的開普餐前餐後酒（Caperitif，Cape Aperitif）。大部份的開普餐前餐後酒會以南非特有的白桑儂（Chenin Blanc）葡萄酒再添加少量烈酒與糖份、奎寧和南非特有草本配方製成。

風味獨特的開普餐前餐後酒成為那段時間調酒師們選材之一，並紀錄於調酒書籍中。

開普餐前餐後酒（Caperitif，Cape Aperitif）。（圖： Badenhorst Family Wines）

如1930年，倫敦薩伏伊酒店調酒師哈利．克拉多克（Harry Craddock）的《The Savoy Cocktail Book》內提及的「開普雞尾酒（Cape Cocktail）」，便是以等量的琴酒、開普餐前餐後酒、柳橙汁搖製而成。同一本著作內的「開普敦雞尾酒（Capetown Cocktail）」，使用各一盎司加拿大會所威士忌（Canadian Club Whisky）與開普餐前餐後酒、少量庫拉索柑橘酒（Curaçao）和安格式苦精攪拌冰鎮調製。

雖然後來開普餐前餐後酒銷聲匿跡一段時日，現今在一些酒廠努力下，找到舊時配方重製，讓開普餐前餐後酒回到調酒師們的酒架上。

曼德拉身後功過褒貶不一，卻確實地影響南非的命運；南非離我們太遙遠，但是爭取人權平等的奮鬥相仿。有太多事值得努力與捍衛，如果你未來的前路也漫漫，不如就一起來杯「南非」 或開普餐前餐後酒調酒，堅持下去。

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