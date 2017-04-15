無以酩狀》Bitter Sweet：《他其實沒那麼喜歡妳》愛情本身就存在於苦甜之間

愛情向來又苦又甜，這樣的滋味也同樣成為調酒裡最耐人尋味的癮頭。

縮梭

《他其實沒那麼喜歡妳（He's Just Not That Into You）》用相當詼諧又辛辣的手法來描寫都會男女中的情愛，以女人的觀點出發去剖析男人在感情裡的獸性。幾個錯雜的男女關係交疊出你愛我、他不愛我、她又愛你，而我最後卻愛著他；世界上有多少男男女女就能配對出多少種花花綠綠的糾葛。在感情告吹的當下我們把情況整理歸納，想讓自己避免重蹈覆轍，遇上另一個人的時候卻又自零開始，毫無參考價值。

《他其實沒那麼喜歡妳》以多對錯綜關係描寫愛情的殘酷。（圖：New Line Cinema）

珍妮佛安妮斯頓飾演的貝絲，跟交往七年卻打死不肯結婚的男友提出不結婚就分手要求；而貝絲的同事好友珍妮，正和大學開始就是情侶的老公籌劃新居。婚姻究竟代表著什麼？不僅是一 張49美元的證紙，更是兩個人堅貞的承諾；雖然愛情本身不需要證明，它更需要的是努力經營。

珍妮的老公向來效忠於她，卻在超市巧遇正妹後動搖自己的信念；他愛著老婆像是一種習慣，沒有激情應該說是擁有太多理性；於是在慾望終於迸發的時候，他成為一個傷害著兩個女人也自戕的野獸。貝絲的男友雖然被迫分手卻還是在她最需要的時機裡出現，用幾近完美的形象證明他不必倚靠著婚姻也能成為她最溫柔的臂膀。

愛情向來又苦又甜，這樣的滋味也同樣成為調酒裡最耐人尋味的癮頭。

1937年由威廉．塔林 （William J Tarling）在倫敦整理出版的《Café Royal Cocktail Book》，當中記載一款標註由傑克．桑德斯（Jack Sanuders）創造的「苦甜摻半（Bitter Sweet）」。使用1盎司辛口琴酒 （Dry Gin）、半盎司杏桃利口酒（Apricot Liqueur）、各四分之一盎司櫻桃利口酒（Cherry Liqueur）與柳橙汁，搖盪均勻後濾冰倒入雞尾酒杯；可視情況與喜好另外添加少量檸檬汁。入喉的果香甜味，結尾是絲毫苦韻；當然，這樣的苦甜等級還不算是真正讓人感覺「人生好難」的程度。

Bitter Sweet Cocktail。（圖：Ristorante Frescobaldi London）

位於紐約東村，擁有數百種不同苦精與苦味酒的「Amory Amargo」酒吧，其飲品經理索洛．蒂格（Sother Teague）曾經於2016年接受「Tales of Cocktail」網站訪問，發表他關於苦味酒的12項見解。並不是所有的調酒都是愈冰愈好喝，並舉出冰凍玫瑰聞不出香氣的例子，在過低的溫度，許多風味都容易被隱藏起來或無法感知，以致於不受歡迎的苦味反倒被突顯出來。

位於紐約的「Amory Amargo」酒吧。（圖： amoryamargony.com）

另外蒂格也提及，根據《醉人植物博覽會（The Drunken Botanist）》一書解釋，朝鮮薊能夠暫時降低我們對甜度的感受，因而會選擇使用朝鮮薊苦味酒（Cynar）來搭配較甜的其它酒款調製。例如他們店內的自創調酒「CIA」，即是使用朝鮮薊苦味酒、蘋果傑克酒（Applejack ）、甜苦艾酒（Sweet Vermouth，此處使用Punte Mes品項）與蘋果苦精（Apple Bitter）組合。 比「苦甜摻半」調酒更為苦甜且知名的經典調酒，像是使用琴酒與甜苦艾酒、少許菲奈特苦酒 （Fernet）的「你都偷偷來（Hanky Panky）」，琴酒、甜苦艾酒、金巴利酒（Campari）組合成的「內格羅尼（Negroni）」。

常見的苦味酒，也不僅止於上述提到的酒款，還有來自匈 牙利著名藥酒烏尼古（Unicum）、德國野格藥草酒（Jägermeister）、義大利蒙特內哥羅苦酒（Amaro Montenegro）等。這些又苦又甜的滋味，總讓人反覆眷戀。

Hanky Panky與Fernet。（圖：Imbibe Magazine）

我們都能在電影裡的男女主角身上找到自己的影子：拋棄或者被拋棄，背叛或者被背叛；即便如此，劇中的人都不是刻意要去傷害對方，只是因為不夠愛，所以才會悖離自己的初衷。

你喜歡她嗎？他其實沒那麼喜歡妳的話，要不要來杯「Bitter Sweet」？

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）