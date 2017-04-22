無以酩狀》Heart’s Desire：《私人採購》關於自己也無法明白的欲望

烈酒（ Spirit）與靈魂（Spirit）是同一個字；中古世紀人們剛發現蒸餾方式時並不明其理，相信烈酒是自穀類或葡萄裡淬煉出的精髓，如同人們肉體裡的靈魂。所以我們喝酒，我們選擇飲用欲望。

縮梭

電影《私人採購（Personal Shopper）》描述一位為了與病逝雙胞胎兄長取得信息的女孩莫琳，白天為名媛打理時尚衣著奔波，晚上回到其兄生前的寓所期待能感應亡兄存在。在靈異、懸疑以及時尚的氣氛中，結合出一種弔詭的情緒；而主軸則是放在莫琳本身自我的追尋探索。

《私人採購》由克莉絲汀史都華詮釋期待感應亡兄存在的女孩莫琳。（圖：CG Cinéma）

在真正與靈體接觸過後，劇情急轉直下；莫琳與陌生人之間頻繁密集的簡訊對話，緊張與懷疑表露無遺。她想成為別人，不願意過現在的生活；她也幻想那些華服能穿在自己身上，證明自己也能駕馭這些剪裁得宜的亮麗光鮮。她不安的時候就喝起酒，不論是義大利沛羅尼啤酒（Peroni Beer）、或是顧主家裡冰箱的蘇托力伏特加（Stolichnaya Vodka，跟電影《藍色茉莉》裡女主角茉莉酗飲的一樣），用酒精替自己壯膽或者紓緩壓迫。與陌生人的簡訊往來間，她逐漸地意識到自己深層的欲望；那些她從來都沒有正視的舉動，甚至是一味地想感應到去世的哥哥，企圖與他取得絲毫聯繫。不論物質上或是心靈層面，這些欲望隨著恐懼而被豢養地愈來愈巨大。

以倫敦薩伏伊酒店（Savoy Hotel）調酒師－哈利．克拉多克（Harry Craddock）為首的英國調酒協會（United Kingdom Bartenders Guild），於1937年出版的《U.K.B.G Approved Cocktails》當中記錄一款名為「心之所欲（Heart’s Desire）」調酒。以各三分之二盎司百加得蘭姆酒（Bacardi Rum）、瑞典潘趣酒（Swedish Punsch，以甘蔗為原料製成的烈酒，再另外添加香料與糖份等調味的利口酒）、葡萄柚汁，再滴入少許庫拉索柑橘酒（Curaçao），搖盪製成。

Heart’s Desire Cocktail。（圖：作者提供）

帶著粗獷酒體與辛香料的表現，雖然在葡萄柚汁的包覆下稍作修飾，卻難掩入喉後的力道；我們總難學會對於欲望的掌握。

另一款以干邑白蘭地（Cognac）調製名為「欲望（Desire）」的調酒，發想自經典調酒「側 車（Sidecar）」，以1.6盎司白蘭地、各0.6盎司接骨木花利口酒（Elderflower Liqueur）與檸檬汁、0.3盎司龍舌蘭糖漿（Agave Syrup）搖製，裝盛於短杯內，用新鮮迷迭香為飾，是調酒師特拉韋索．亞歷山卓（Traverso Alessandro）於2015年在義大利Mistral lounge酒吧的創作。

相較於「心之所欲」，這杯「欲望」花果香氣搭配白蘭地桶陳質地的表現討喜，平易近人；不同的欲望，在每個人心底的各自醞釀。

Desire Cocktail。（圖：Difford\'s Guide﹠作者提供）

電影裡還穿插一些唯靈論的描述，留給觀眾去思考究竟人們死後是否真有靈體的存在。

烈酒（ Spirit）與靈魂（Spirit）是同一個字；中古世紀人們剛發現蒸餾方式時並不明其理，相信烈酒是自穀類或葡萄裡淬煉出的精髓，如同人們肉體裡的靈魂。劇中雖然安排靈體出現，卻不如莫琳想像般那麼單純；她愈想探究反而愈陷十里迷霧。或許我們最害怕的是對欲望層層剖析，害怕心底深處最真實的自己完全不符合期待。

所以我們喝酒，我們選擇飲用欲望。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）