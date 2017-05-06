無以酩狀》Cobbler：《為了與你相遇》為你輪迴生生世世

狗狗是為了陪伴，於是與主人相遇，酷伯樂的風潮，則是為了在溽夏來臨前與大家相遇，而我們來到這個世界又是為了和誰相遇呢？得到答案之前，先喝杯酷伯樂吧！

縮梭

根據同名暢小說改編的電影《為了與你相遇（A Dog's Purpose）》，以小狗為第一人稱視角，經歷四次轉世，各自不同的遭遇拼湊出牠試圖理解的問題。第一段很快就被送去安樂死的小狗，還來不及體驗就得被迫離開世間，第二段轉生的黄金獵犬貝利遇上男孩伊森一起成長，後再輪迴變成一隻英勇的警犬、一隻逗趣的柯基，最後是拉布拉多。

《為了與你相遇》是一部以小狗為第一人稱，加上轉世概念的電影。（圖：Amblin Entertainment）

每一段出現的小狗，或者調皮或者忠心，善解人意的行徑與無辜明澈的神情，幾乎輕易就打動愛狗觀影者的心。

雖然電影上映時歴經拍片虐狗疑雲，使得衛道人士憤起拒看，但是整部電影將養狗人的情感成功地投影於劇情；不管是人們自寵物身上得到心靈慰藉或是牠們如何依憑主人度日，都是一種彼此需要。

你養了一隻狗，這隻狗幾乎就把一輩子交給你決定；你愛上誰，而他卻可能因為許多理由離開。

電影裡出現的人類主角大部份都流露一種黯然孤獨，那份悵然幸好有體貼的狗狗們作伴才不致於太過難堪，甚至還能撐持到幸福來臨的時刻。第二段的小狗貝利不小心吞了伊森父親珍藏的硬幣，當時伊森母親在廚房向丈夫求援該如何調製「新加坡司令（Singapore Sling）」，說她只會調「威士忌酷伯樂（Whiskey Cobbler ）」。

「酷伯樂（Cobbler）」是款源於1830年代左右的調酒，當時的酷伯樂大多以雪莉酒調製；根據1862年美國調酒師傑瑞．湯瑪森（Jerry Thomas）編著的《Bartenders Guide：How to Mix Ddrinks》提及，酷伯樂來自美國本土創作，在溫暖或炎熱地區尤其備受喜愛；不需要高超調酒技術，只要準備基酒與新鮮水果，搖盪冰鎮後倒入裝滿碎冰的杯中，插上吸管飲用。例如「雪莉酒酷伯樂（Sherry Cobbler）」即是以120毫升雪莉酒加上適量砂糖，以及二至三片柳橙，搖調倒進杯內後再以柳橙片與當季莓果裝飾，並且加上主角－吸管。

現代人看來稀鬆平常的吸管，在當時是個偉大方便的發明，讓飲用調酒時更為便利講究。

正在一起飲用Sherry Cobbler的男女（右）與Sherry Cobbler（左）、Champagne Cobbler（中）。（圖：Diario de Jerez）

《Bartenders Guide：How to Mix Ddrinks》內就列出了包含「雪莉酒酷伯樂」、「香檳酷伯樂（Champagne Cobbler）」、「威士忌酷伯樂（Whiskey Cobbler）」等七款不同基酒的酷伯樂。熱銷程度讓一間酒館在一天內就能用掉近五百瓶雪莉酒。

各式各樣的Cobbler。（圖：cocktaildudes.com）

調酒師哈利．強森（Harry Johnson）在1882年出版的《Bartender’s Manual》則是列出八款酷伯樂，其中的「雪莉酒酷伯樂」調製方式與早先傑瑞版本的酷伯樂略有不同。

在杯內倒入少量的水先溶解砂糖，裝滿碎冰後再加入雪莉酒稍加攪拌，最後飾以葡萄、柳橙、鳯梨、莓果等，然後是最關鍵的吸管。吸管也從原先的麥桿、1882年出現的紙吸管、塑膠吸管、不鏽鋼環保吸管持續演化，任何中空的東西幾乎都能被當成吸管使用；倫敦夜鶯酒吧（Nightjar）還用長條義大利斜管麵（Penne）來當作吸管。

使用Cynar調製的Cynar Cobbler。（圖：發琴吧 Ginspiration）

位於台北迪化街的發琴吧（Ginspiration）則是以來自義大利的朝鮮薊藥草酒（Cynar）與雪莉酒調製成「吉拿酷伯樂（Cynar Cobbler）」，豐富的草本風味與蜂蜜、柳橙、檸檬組合出爽口的甘苦滋味。位在台北日式餐廳裡的藏書票酒吧（Exlibris），供應的「錦市場酷伯樂（ Nishiki Market Cobbler）」則是以紐約PDT酒吧調酒師奈得．杜瑪仕（Nate Dumas）用清酒與琴酒調製的「香料市集（Spice Market）」為概念，融合雪莉酒酷伯樂做法，搭配鳯梨汁呈現另一種風情。

使用清酒調製的Nishiki Market Cobbler。（圖：藏書票 Exlibris）

酷伯樂的風潮，也是為了在溽夏來臨前與大家相遇；這款輕鬆就能在家調製的飲品，相當適合招待親友或者自己小酌，不需要講究比例，加多加少端看自己隨意。

我們始終無法跟動物對話，僅能相互揣測彼此的想法。唯一確定的是付出與陪伴，讓愛成為語言。而究竟是為了什麼才來到這個世界？

不論最後得到的答案為何，起碼要懂得珍惜並且（喝杯酷伯樂）活在當下。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）