無以酩狀》Gin Basil Smash：《我的型男老闆》偏見與自限

現實社會不像電影安排的那麼溫馨，而我們究竟要選擇妥協噤聲還是嘶吼反抗？既然都那麼勤勉努力了，為什麼還不能擁有精彩？幾杯「琴酒羅勒．斯瑪旭」入喉以後希望我們不再自限， 希望我們都能找到答案。

縮梭

義大利電影《我的型男老闆（Scusate se esisto!）》描述一名義大利小鎮出生，擁有設計天賦且拼命上進的女孩－莎琳娜，出國到處深造最後回到家鄉想要貢獻所長，卻在充滿職場歧視的環境中備受委屈。原本滿心期盼與她的型男餐廳老闆譜出戀曲，卻發現他愛的其實是男人；雖然見多識廣，莎琳娜一時之間對此還是無法接受。

《我的型男老闆》描述擁有設計天賦且拼命上進的建築師 女孩莎琳娜。（圖：Italian International Film）

莎琳娜為了理想，也為了切合眾人期待，捏造出一名男建築師來當自己上司，只為了建案能順利進行。電影裡的許多人也如同莎琳娜，隱瞞部份真實的自己，來符合所謂社會觀感。似乎工作能力並不是聘任關鍵，靠的全是雇主一己喜好而已；這樣的世態讓部份的人選擇吞忍屈就，讓部份的人選擇走避，絕大部份的人並不會去抗辯，於是豢養出一群群自鳴得意的慣老闆。

莎琳娜畢業後在倫敦工作一年，每天省吃儉用啃食義大利麵，偶爾拔片窗邊種的羅勒葉替自己加菜添味；周遭同事高談闊論著世界各地建築發展，唯有自己掛念著返鄉。直到最後那片羅勒葉被取下擺在盤中，翠綠色的想望驅使她決定回義大利，也成為她建案競圖的主要元素。

用羅勒做菜本來是稀鬆平常的事，然而以羅勒入酒卻是近十年的事。

由德國調酒師約爾格．梅爾（Jörg Meyer）於2008年發想的「琴酒羅勒．斯瑪旭（Gin Basil Smash）」，先取一把（約8至12片葉子，端看個人喜好）羅勒葉與25毫升檸檬汁置於搖盪杯內，輕輕搗壓後，添進50毫升琴酒（Gin）與15毫升糖漿，加冰塊調製，再過濾倒入裝滿冰塊的短杯；最後飾以數片鮮綠色的羅勒葉。該杯調酒被同年舉辦的美國調酒聖會（Tales of Cocktail）評選為最佳新創調酒，如今已是常見的當代經典酒譜。

Jörg Meyer與Le Lion de Paris的Gin Basil Smash。（圖： Le Lion de Paris）

「琴酒羅勒．斯瑪旭」想發來自美國調酒師祖師級人物－傑瑞．湯瑪斯（Jerry Thomas）於1862年出版《The Bartenders’ Guide：How to Mix Drinks》之中的「琴酒斯瑪旭（Gin Smash）」。

倒入適量砂糖、水與琴酒於小杯內，取數片新鮮薄荷輕搗，再裝進三分之二滿碎冰，飾以柳橙片與當季莓果；做法類似「薄荷茱莉普（Mint Julep）」，不過在容量大小上 「斯瑪旭」會較小杯些。基酒的選擇就端看個人喜好，而各自命名「白蘭地斯瑪旭（Brandy Smash）」或「威士忌斯瑪旭（Whiskey Smash）」。

當時調製「琴酒羅勒．斯瑪旭」的約爾格，選用的是清新帶著玫瑰和小黄瓜氣味的亨利爵士琴酒（Hendrick's Gin）來襯托酸甜羅勒味道；喝起來約略帶有芭樂汁感覺。英倫調酒雜誌《 CLASS》創辦人－西蒙．迪佛德（Simon Difford）則是建議不需要搗壓羅勒葉，更能表現出該款調酒的清新口感。

約爾格自高中畢業後便在位於德國漢堡的愛麗舍飯店（Elysee Hotel）擔任餐廳學徒，之後轉換到一間名叫「哈瓦那會所」的雪茄酒吧裡開始接觸吧台工作，接受著恩師彼德．卡爾魏特（ Peter Kallweit）教學指導。靠著持續打拼，不久就升任至一間新開的餐酒館擔任首席調酒師。約爾格從不放棄他對吧台的熱情，不間斷地蒐羅古典調酒書籍與器材，2006年時著手撰寫後來深具影響力的德文調酒部落格「Bitters Blog」，分享每日他見識到的吧台事物（已於 2008年停筆）。

Hendrick\'s Gin調製的Gin Basil Smash。（圖：藏書票 Exlibris）

接手漢堡一間小而精緻的酒吧「Bon Lion」一年後，約爾格與合夥人在漢堡市中心另外開設 一間「Le Lion de Paris」酒吧，很快地便被調酒聖會頒發國際最佳新創設酒吧一獎，更連獲多年世界最佳五十大酒吧殊榮。

先前提過位於漢堡一間只提供高球調酒的酒吧「The Boilerman Bar」，也是約爾格所經營。即使聲名大噪被邀約至國外創設酒吧的機會甚多，約爾格鍾意的還是自己一路成長打拼過的那座城市；對於家鄉，我們總有割捨不了的眷戀。

Le Lion de Paris吧台一景。（圖：Le Lion de Paris）

電影出現的調酒莫西多（Mojito）其實與「琴酒羅勒．斯瑪旭」也是異曲同工；幾乎只在蘭姆酒（Rum）與琴酒，薄荷葉與羅勒，碎冰與小冰塊，直接調製與搖盪之間的差別。兩者都是在家能夠簡易調製的酒精飲品，一樣都相當適合溽暑解熱。

現實社會不像電影安排的那麼溫馨，而我們究竟要選擇妥協噤聲還是嘶吼反抗？既然都那麼勤勉努力了，為什麼還不能擁有精彩？

幾杯「琴酒羅勒．斯瑪旭」入喉以後希望我們不再自限， 希望我們都能找到答案。

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