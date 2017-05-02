文化銀行》從藥廠投入鞋廠 粗獷漢子為愛妻學做繡花鞋

人們常說「戀愛可以改變一個人」，對徐宗源來說，戀愛和婚姻更是改變了他的一生。看這位粗獷漢子如何從藥廠業務，搖身成為繡花鞋的製鞋師傅。

應元宜

走進西門町，穿過人來人往的徒步區，沿著峨嵋街一路前行。越過昆明街後，就彷彿來到另一個世界。雖然同樣傍在大馬路旁，卻像是老社區的小巷一般；少了新潮的流行音樂，多了一種樸實懷舊的氣氛，似乎連時光流逝的速度都不同了。



小花園鞋莊。/圖片來源：應元宜攝



傳統手藝 從上海流浪到台北



1936年，上海有位做鞋師傅──陳初學，時常走訪於上流社會的家中，為太太和小姐們量腳訂做手工繡花鞋。因為多半在大宅子的後花園製作，因此就將上海四馬路的店鋪命名為「小花園繡花鞋莊」，而陳初學就是這個四代鞋莊的創始人。



1949年，小花園鞋莊隨著戰後移民潮來到了台灣，在西門町開始了第一家店面。1970年代是臺灣的製鞋產業的巔峰，每年外銷超過一億雙的鞋子，是名符其實的「製鞋王國」，當時小花園鞋莊的前景也一片看好。



然而高速成長期之後，隨著工資上漲、環境負荷等原因，鞋廠群起外移，曾經風光一時的製鞋產業，一下跌到谷底，尤其像繡花鞋這樣的「傳統」鞋莊，更是被視為夕陽產業。



雖然2010年曾興起一股復古風潮。當時的小花園彷彿迎來一線新曙光，沒想到風潮來得快去得也快，老店沒多久又陷入原來的困境，直到現任老闆──徐宗源接手，以新世代的思維，才為老店開闢一條新的道路。



半路出家 從藥廠到鞋廠



人們常說「戀愛可以改變一個人」，對徐宗源來說，戀愛和婚姻更是改變了他的一生。



由於老丈人生性勤儉，每週七天都開門營業，女兒心疼他總是守著鞋莊，於是周末都會主動幫忙顧店，當時還是男朋友的徐宗源也因此常來店裡幫忙，最初只是在店內打雜順便約會，沒想到最後卻真的走上了製鞋的道路。



兩人婚後，徐宗源因為不捨岳父將老店收掉，於是開始接觸製鞋相關的知識，認真跟製鞋師傅學習製鞋功夫。為了融會貫通、徹底了解製作不同鞋類的各種工序，他又報名了製鞋中心的課程，每周往返於台北台中，只為了將底子打好，才能在老技術上做新發想。回想這段意外的學徒生涯，徐宗源笑著：「一開始店裡的師傅都說我做的鞋子簡直不能看。」

正在車縫繡花鞋的徐宗源。/圖片來源：應元宜攝





努力總是會有回報的，雖然徐宗源的技術不如老師傅那般嫻熟巧妙，但也受到師傅們的肯定。「以半路出家而言，我這樣算是很不錯了！」徐宗源開心地說道，話語中滿是這一路走來得成就感。



在累積了一定經驗和資本後，他更辭去了原本在藥廠的業務工作，專心於繡花鞋的改良和創新，希望嫻雅秀氣的繡花鞋，能以新姿態綻放在顧客的腳上。



老店革新 傳統繡花鞋遇上新思維



繡花鞋在現在台灣人的印象中，多半和「老婆婆」、「俗氣」、「廉價」等關鍵字連結在一起。徐宗源也坦言，現在店內傳統的繡花鞋，依然是以中高齡婦女為主要客群，傳統鞋款也維持一貫數百元的售價。



但曾經在藥廠及數家公司做業務經理的他說，在接觸繡花鞋之後，就一直很疑惑：「為什麼不能做高單價產品呢？」市面上手工皮鞋多半要價數千元，相較之下，手工繡花鞋工序繁複程度有過之而無不及，卻經常被首次光臨的顧客評價：「你們的繡花鞋怎麼賣得這麼貴。」



於是他以過去積存的薪水為資本，積極開發新鞋款，將傳統繡花鞋的圖案和美感，結合現代女性喜歡的高跟鞋、牛津鞋等不同款型，創作出新版的繡花鞋。同時，徐宗源也逐步將現在流行的產品履歷觀念引進，謹慎的選用所有手工鞋使用的布料、皮料、鞋底等，並計畫在產品說明牌上標明所有的供應地，希望能翻轉消費者以往對繡花鞋的觀念，營造高質感、值得信任的「MIT」的新形象。

創新的鞋款有著可愛的圖案和高質感的皮料，深獲年輕族群的喜愛。/圖片來源：應元宜攝







製程揭密——手功製鞋真功夫



小小一雙鞋，其實藏著繁複的工序，尤其許多細節更是鞋子美觀、好穿與否的關鍵。「不要看繡花鞋便宜就覺得簡單，他的工序其實比皮鞋還多。」徐宗源一邊拿出製鞋需要的工具，一邊說道。製鞋過程中最基本的道具就是楦頭，它決定了鞋子的形狀，因此每一款鞋子的楦頭都不同。



小花園各式鞋款的楦頭，左二為夾腳鞋，左三為高跟鞋。/圖片來源：應元宜攝

繡花鞋之所以比皮鞋還多一道工序，便是因為傳統繡花鞋使用的是布料，厚度和韌性不及皮料，因此在開始製作之前，需要「貼布」——顧名思義，就是將要使用的布料貼至另一層厚布上，以免在製作過程中扯破，同時也增加耐用性。



完成貼布之後，徐宗源便拿出繡花鞋的版型，放在花布上取花樣。「一般而言都會將花放在鞋頭的位置，」他將版型放成斜的，「我們可以自己微調一下花紋讓花紋能放在最美觀的位置，不像機器一般都是設定好的不能動。」徐宗源也特別解釋，這只是織有花紋的緞布，和手工繡花的花紋是不同。

貼布完成的布料與透明版型，現在機器製鞋則不再用這種手工繪製的版型。/圖片來源：應元宜攝

沿著畫好的版型將布料剪下後，要先車縫布邊，以及固定鞋背的部分。同樣為了增加耐用性，在鞋背的接連處，要特別包一層布料再車縫。



車縫中的繡花。/圖片來源：應元宜攝

完成車縫後，便要進入鞋子成型的重頭戲，而在那之前，要先為釘在楦頭上的鞋底上膠。製鞋用的膠和強力膠一樣，都是要等乾了之後才能黏合。在等待的時間，徐宗源也跟我們分享早期師傅們「為了拚速度，往往都是一整排同一個楦頭，一個一個做下去，然後就放著等乾」，也是因為這樣，做一款鞋每個鞋號都要至少四個楦頭。



徐宗源仔細地利用泡棉，將膠均勻的塗在鞋底上。/圖片來源：應元宜攝

接著便是全部工序中最需要長時間練習的「成型」，也就是將布料套在楦頭上，然後將用力讓布料能平整的包覆住楦頭，完成鞋子的外型。過程中需要反覆的用鉗子將布料拉平，再捶打讓其黏合在鞋底。徐宗源形容老師傅們的功力，「連黏貼在鞋底的皺褶都像小籠包一樣整齊，真的是經驗老道的真功夫！」

成型是製鞋最重要的步驟，需要花費一定的力氣和許多練習才能順利完成。/圖片來源：應元宜攝





然而，成型還不是製鞋的最後一個步驟。徐宗源拿出小刀開始刨去多餘的布料，之後貼底時這一面才能完整的和鞋底貼合。這些小細節的重視，都是為了讓鞋子更美觀、更耐穿。



用刀刨去成型後黏貼在底面多於的布料。/圖片來源：應元宜攝

上膠、等膠乾之後，將鞋體貼合。/圖片來源：應元宜攝

完成的手工布鞋，等定型後即可拿下楦頭。/圖片來源：應元宜攝



不得不變 逐漸逝去的手繡



手中製鞋固然是繡花鞋莊重要的技術，然而若沒有繡工，那麼也稱不上「繡花鞋」，但如今最傳統、珍貴的手繡，幾乎都要消失不見。不僅僅是傳統繡工在流失，連繡花所需的繡線，都越來越難以買到。「我現在還在幫車繡師傅找適合的線，上次才又被打槍，」徐宗源無奈地說：「未來可能會慢慢變成電繡，這也沒辦法。」



小花園鞋莊目前的繡花有三種：手繡、車繡和電繡。三種繡法不僅僅是人工與機械的差異，用的線、成品的層次感和反光程度也都有差異。傳統車繡用的無稔線，比電繡線較軟、也較毛躁，且更有光澤，因此繡出來的成品也比較有光澤和立體感。最最傳統的手繡則是用絲線，除了光澤感更美之外，也因為手工能完成非常小的細節，因此成品最為細緻。

左為電繡線，右為車繡用的無稔線。/圖片來源：應元宜攝

徐宗源說，曾有博物館希望他能協助，將展品以繡工製成文創商品，但電繡無法複製出原畫的精緻感，「自己看了都不滿意的，我怎麼敢拿去給他們。」他兩手一攤，「想了想也只有手繡能完成要求，但如此一來成本就會太高，無法適應市場。」一語道盡傳統工藝面臨的困境。



工藝傳承 等待一個有心人



隨著師傅們年事漸高，後繼無人的問題也浮上檯面。徐宗源講起自己和太太學習的歷程，往往都是花了三年以上的時間才能大致學會，以目前社會現況而言，願意窩在工廠裡學習的人幾乎沒有。徐宗源爽朗地說，「不管是製鞋或繡花功夫，只要有人願意學，我們都願意教。」半路轉行的他，想必對於習藝的人，更多了一份疼惜的心。



走過了近七十個年頭的小花園鞋莊，已經從傳統慢慢走向創新，卻仍在等有心人，願意一起將這份好手藝，繼續傳承下去。

本文經授權轉載自文化銀行 從藥廠投入鞋廠 粗獷漢子為愛妻學做繡花鞋